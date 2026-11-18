आयफोनसह अॅपलची डिव्हाइस वापरणाऱ्या ग्राहकांना बुधवारी मोठ्या तांत्रिक अडचणीचा सामना करावा लागला. अॅपलच्या अनेक ऑनलाइन सेवा अचानक ठप्प झाल्याने जगभरातील युजर्सची गैरसोय झाली. iCloud, App Store, Apple Pay आणि Apple Music यांसारख्या सेवांमध्ये अडथळे निर्माण झाले. अनेकांना आपल्या अॅपल अकाउंटमध्ये लॉगइन करतानाही अडचणी आल्या. अमेरिकेसह ब्राझील, ग्रीस आणि लाटव्हिया या देशांतील युजर्सनीही तक्रारी केल्या आहेत. .आउटेजवर लक्ष ठेवणाऱ्या Downdetector या वेबसाइटवर अॅपलच्या सेवांबाबत तक्रारींची संख्या अचानक वाढली. काही युजर्सना वारंवार साइन इन करावे लागत होते. तर काहींचे कनेक्शन एररमुळे काम थांबले होते. iCloud वापरणाऱ्या अनेक युजर्सना त्यांच्या आयफोन आणि मॅकवरून अचानक लॉगआउट करण्यात आले. पुन्हा लॉगइन करताना अडचणी आल्या. App Store उघडत नसल्याने नवीन अॅप डाउनलोड करणे आणि अपडेट करणेही शक्य होत नव्हते..आठवड्यात तिसरा मोठा झटका! मायक्रोसॉफ्ट आणि विमानसेवेनंतर आता अमेरिकेतील बँका ठप्प; नेमके काय घडले? .Apple Pay आणि Apple Wallet वापरणाऱ्यांनी पेमेंटमध्ये अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी केल्या. Apple Music आणि Apple Support सेवांवरही परिणाम झाला. काही युजर्सना नवीन अॅपल डिव्हाइस अॅक्टिव्हेट करतानाही अडथळे आले..अॅपलने अंतर्गत अपडेटमुळे काही सेवांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचे सांगितले. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार अनेक सेवा पुन्हा सुरू झाल्या असून उर्वरित सेवा पूर्ववत करण्याचे काम सुरू होते. हा सायबर हल्ला नसल्याचंही कंपनीने स्पष्ट केलंय. गेल्या काही दिवसांत मायक्रोसॉफ्टसह इतर मोठ्या कंपन्यांच्या सेवांमध्येही तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या. त्यानंतर आता अॅपलच्या सेवांवरही परिणाम झाल्यानं चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.