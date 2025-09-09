Apple Watch Series 11 : हे घड्याळ आहे की फीचर्सचा खजिना! Apple Watch Series 11 लाँच, किंमतीपासून अपडेट्स पर्यंत, सर्वकाही जाणून घ्या

अॅपलच्या 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये Apple Watch Series 11 लॉन्च झाले आहे. हे नवे वॉच आरोग्य आणि स्टाइलसाठी सुपर आहे. भारतात याची किंमत 42mm मॉडेलसाठी सुमारे 33,000 रुपये आणि 46mm साठी 36,000 रुपये आहे. हे किंमत आधीच्या मॉडेलप्रमाणेच आहे, म्हणजे सर्वांसाठी सोपे. या वॉचमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी आहे. नवीन डिझाइनमध्ये लिक्विड ग्लास स्क्रीन आहे जी खूपच सुंदर दिसते. .iPhone 17 Series : एकच झलक, सबसे अलग! iPhone 17 झाला लाँच; एकदम खास फीचर्स अन् परवडणारी किंमत, सर्व डिटेल्स पाहा एका क्लिकमध्ये...हेल्थ ट्रॅकिंगमध्ये हृदयाचे ठोके चांगले मोजले जातात आणि झोप कशी चालली ते सांगते. 5 दशलक्ष रात्रींच्या डेटावरून हे झोप ट्रॅकिंग अचूक आहे. मुख्य गोष्ट म्हणजे ब्लड प्रेशर चेक आणि हायपरटेन्शन अलर्ट. रक्तदाब जास्त झाला तर लगेच अलर्ट मिळेल म्हणजे आजार आधीच थांबेल. स्लीप स्कोर फीचरमुळे तुमची झोप कशी चांगली ते पाहाता येईल. अॅपलच्या म्हणण्यानुसार 24 तास बॅटरी चालते म्हणजे दिवसभर चार्जची चिंता नाही..AirPods Pro 3 ची धमाकेदार एंट्री; मोजणार हृदयाचे ठोके अन् करणार लाईव्ह ट्रान्सलेशन, 15 जबरदस्त फीचर्स, किंमत फक्त....नवीन रंग उपलब्ध आहेत, जसे ब्लू, पिंक आणि ब्लॅक. watchOS 26 सोबत येते ज्यात स्मार्ट फीचर्स आणि सोपे इंटरफेस आहे. इव्हेंटमध्ये Apple Watch SE 3 देखील आली, जी स्वस्त आहे किंमत 20,000 रुपयांपासून. यात स्लीप ट्रॅकिंग, फास्ट चार्जिंग आणि मोठी बॅटरी आहे. आता ऑलवेज ऑन डिस्प्लेही मिळेल. सरप्राइज म्हणजे Apple Watch Ultra 3, ज्यात मोठी बॅटरी आणि मोठा स्क्रीन आहे अॅडव्हेंचरसाठी बेस्ट आहे. टिम कूक म्हणाले, "हे वॉच तुमचे आरोग्याचे मित्र आहे." लवकरच प्री-ऑर्डर सुरू होईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.