विज्ञान-तंत्र

Apple Watch Series 11 : हे घड्याळ आहे की फीचर्सचा खजिना! Apple Watch Series 11 लाँच, किंमतीपासून अपडेट्स पर्यंत, सर्वकाही जाणून घ्या

Apple Awe Dropping Apple Watch Series 11 Details : अॅपलच्या 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये Apple Watch Series 11 लॉन्च झाले आहे.
Apple Watch Series 11 : हे घड्याळ आहे की फीचर्सचा खजिना! Apple Watch Series 11 लाँच, किंमतीपासून अपडेट्स पर्यंत, सर्वकाही जाणून घ्या

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

अॅपलच्या 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये Apple Watch Series 11 लॉन्च झाले आहे. हे नवे वॉच आरोग्य आणि स्टाइलसाठी सुपर आहे. भारतात याची किंमत 42mm मॉडेलसाठी सुमारे 33,000 रुपये आणि 46mm साठी 36,000 रुपये आहे. हे किंमत आधीच्या मॉडेलप्रमाणेच आहे, म्हणजे सर्वांसाठी सोपे. या वॉचमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी आहे. नवीन डिझाइनमध्ये लिक्विड ग्लास स्क्रीन आहे जी खूपच सुंदर दिसते.

Apple Watch Series 11 : हे घड्याळ आहे की फीचर्सचा खजिना! Apple Watch Series 11 लाँच, किंमतीपासून अपडेट्स पर्यंत, सर्वकाही जाणून घ्या
iPhone 17 Series : एकच झलक, सबसे अलग! iPhone 17 झाला लाँच; एकदम खास फीचर्स अन् परवडणारी किंमत, सर्व डिटेल्स पाहा एका क्लिकमध्ये..
Loading content, please wait...
Apple Company
Price
Smartwatch
Apple Watch Series 11
Hypertension tracking
5G connectivity in smartwatches
Apple Watch SE 3

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com