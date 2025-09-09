विज्ञान-तंत्र

iPhone 17 Series : एकच झलक, सबसे अलग! iPhone 17 झाला लाँच; एकदम खास फीचर्स अन् परवडणारी किंमत, सर्व डिटेल्स पाहा एका क्लिकमध्ये..

iPhone 17 Series Launch Details : अॅपलच्या 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये आज iPhone 17 सिरीज लॉन्च झाली, याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या
iPhone 17 Launch

iPhone 17 Launch

Saisimran Ghashi
अॅपलच्या बहुप्रतीक्षित 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये आज iPhone 17 सिरीज लॉन्च झाली ज्यात iPhone 17, 17 Pro आणि 17 Pro Max यांचा समावेश आहे. भारतात iPhone 17 ची किंमत सुमारे 79,900 रुपये, 17 Pro साठी 1,24,900 रुपये आणि 17 Pro Max साठी 1,64,900 रुपये आहे. ही सिरीज नव्या फीचर्सनी सज्ज आहे. iPhone 17 मध्ये पहिल्यांदाच 120Hz ProMotion डिस्प्ले आहे जो 6.3 इंच स्क्रीनसह येतो.

