iPhone 17 Series : एकच झलक, सबसे अलग! iPhone 17 झाला लाँच; एकदम खास फीचर्स अन् परवडणारी किंमत, सर्व डिटेल्स पाहा एका क्लिकमध्ये..

अॅपलच्या बहुप्रतीक्षित 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये आज iPhone 17 सिरीज लॉन्च झाली ज्यात iPhone 17, 17 Pro आणि 17 Pro Max यांचा समावेश आहे. भारतात iPhone 17 ची किंमत सुमारे 79,900 रुपये, 17 Pro साठी 1,24,900 रुपये आणि 17 Pro Max साठी 1,64,900 रुपये आहे. ही सिरीज नव्या फीचर्सनी सज्ज आहे. iPhone 17 मध्ये पहिल्यांदाच 120Hz ProMotion डिस्प्ले आहे जो 6.3 इंच स्क्रीनसह येतो. .यात 3000 निट्स ब्राइटनेस आणि नवीन अँटी रिफ्लेक्टिव्ह कोटिंग आहे. सेरॅमिक शील्ड 2 मुळे स्क्रॅच प्रोटेक्ट 3X चांगला आहे. A19 चिपसेटमुळे फास्ट काम करतो आणि AI फीचर्स उत्तम आहेत. कॅमेरा अपग्रेडमध्ये 48MP मेन आणि 12MP टेलिफोटो लेन्स आहे, तर फ्रंट कॅमेरा वाइडफील्ड आणि 2X मोठ्या सेन्सरसह येतो. iOS 26 मध्ये व्हिज्युअल इंटेलिजन्स आणि ट्रान्सलेशन फीचर्स आहेत. बॅटरी आता पूर्ण दिवस चालते 8 तास जास्त व्हिडिओ प्लेबॅक देते. अॅपलचे सीईओ टिम कूक म्हणाले, "ही सिरीज प्रत्येकासाठी खास आहे!" प्री ऑर्डर 12 सप्टेंबरपासून, विक्री 19 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.AirPods Pro 3 ची धमाकेदार एंट्री; मोजणार हृदयाचे ठोके अन् करणार लाईव्ह ट्रान्सलेशन, 15 जबरदस्त फीचर्स, किंमत फक्त....