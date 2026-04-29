1250 Range EV : एका चार्जवर मुंबई ते दिल्ली! 'या' कारने मार्केटमध्ये उडवली खळबळ; ९५५ हॉर्सपॉवरसह १२५० किमी रेंज, किंमत...

चार मोठ्या कंपन्यांनी मिळून एक सुपर कार तयार केली आहे. जी बघून तुम्ही थक्क व्हाल. ही कार म्हणजे Avatr 06T इलेक्ट्रिक वॅगन. Avatr, Changan, Huawei आणि CATL या चार आघाडीच्या कंपन्यांनी एकत्र येऊन ही अप्रतिम कार विकसित केली आहे. सामान्य इलेक्ट्रिक कार नव्हे तर वेग, आराम आणि लांब पल्ला यांचा अप्रतिम संगम आहे ही गाडी..चीनमध्ये बनलेल्या या कारची सगळ्यात मोठी खासियत म्हणजे एका चार्जमध्ये १२५० किलोमीटर पर्यंत धावण्याची क्षमता आहे. तुम्ही एकदा चार्ज केलात की दिल्ली ते मुंबई इतका प्रवास सहज करता येईल, वारंवार चार्जिंग स्टेशन शोधावे लागणार नाही. यात एक ब्रॉड रेंज मॉडेलही आहे ज्यात छोटे इंजिन जनरेटर म्हणून काम करते आणि पल्ला आणखी वाढवते. टॉप मॉडेलमध्ये ट्रिपल मोटर सिस्टीम आहे, जी एकूण ९५५ हॉर्सपॉवर निर्माण करते. ऑल व्हील ड्राईव्ह (AWD) सिस्टीममुळे रस्त्यावर उत्तम पकड मिळते आणि वेगाने वळणे घेतानाही कार स्थिर राहते..डिझाईन पहा तर थक्क व्हाल. जवळपास ५ मीटर लांबीची ही कार खूप स्टायलिश आणि स्पोर्टी दिसते. सेमी-हिडन डोअर हँडल्स, आकर्षक रियर स्पॉयलर आणि स्लीक लाईन्स यामुळे ती रस्त्यावर नजर खेचते. आतूनही ती खूप मोठी आणि आरामदायक आहे. कुटुंबासह लांबचा प्रवास करायचा असेल तर ही कार उत्तम पर्याय आहे.इंटिरियर तर पूर्णपणे प्रीमियम आहे. Huawei च्या HarmonyOS सिस्टीममुळे कार स्मार्टफोनसारखीच स्मार्ट झाली आहे. प्रत्येक गोष्ट टच स्क्रीनवरून सहज नियंत्रित करता येते.या गाडीची किंमत 22 ते 25 लाखांच्या दरम्यान आहे.शिवाय, LiDAR सेन्सर्स आणि अॅडव्हान्स ड्रायव्हर असिस्टेंस सिस्टीम (ADAS) मुळे सुरक्षितता अत्यंत उच्च दर्जाची आहे. कार आपल्या सभोवतालची प्रत्येक हालचाल ओळखते आणि अपघात टाळण्यासाठी स्वतःच पावले उचलते.ही कार फक्त वेगवान नाही तर आरामदायक, सुरक्षित आणि अतिशय हायटेक देखील आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी, कुटुंबीयांसोबत सहलीसाठी किंवा दैनंदिन वापरासाठीही ही कार एक उत्तम पर्याय ठरेल.चीनमधील या नव्या लॉन्चने इलेक्ट्रिक कार बाजारात एक नवी लाट आणली आहे. ९५५ हॉर्सपॉवर, १२५० किमी रेंज आणि प्रीमियम फीचर्स बघता, Avatr 06T खरोखरच एक सुपर कार ठरली आहे.