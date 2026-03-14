Gas Cylinder Scam : ‘LPG सिलेंडर हवा आहे का?’ अशा प्रकारच्या 'या' 5 व्हॉट्सॲप मेसेजपासून सावध; एका क्लिकने बँक खाते होऊ शकते रिकामे

सध्या सोशल मीडियावर युद्ध आणि गॅस टंचाईच्या नावाखाली सायबर भामट्यांनी फसवणुकीचा नवा सापळा रचला आहे. तुम्हालाही जर व्हॉट्सअॅप किंवा मेसेजवर "युद्धामुळे गॅसचा तुटवडा आहे, तुमचे सिलेंडर बुक करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा" किंवा "तुमचे केवायसी (KYC) अपडेट नसल्याने गॅस पुरवठा खंडित होईल" असा मेसेज आला असेल, तर सावध व्हा. ही एक फिशिंग लिंक असू शकते. या लिंकवर क्लिक करताच तुम्ही एका बनावट वेबसाईटवर जाता, जिथे तुमची पर्सनल माहिती आणि बँकेचे डिटेल्स चोरले जातात. सध्याच्या भीतीदायक वातावरणाचा फायदा घेऊन लोकांची बँक खाती रिकामी करण्याचा हा एक मोठा डिजिटल फ्रॉड आहे..काय आहे हा फ्रॉड?या फ्रॉडची पद्धत अत्यंत नियोजनबद्ध असते. मेसेजमधील लिंकवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला गॅस एजन्सीच्या अधिकृत पेजसारखीच दिसणारी एक वेबसाईट दिसते. तिथे तुम्हाला अल्प दरात सिलेंडर देण्याचे आमिष दाखवून किंवा सबसिडी हवी असल्यास छोटी फी भरण्यास सांगितले जाते. जसे तुम्ही तुमचे कार्ड डिटेल्स किंवा UPI पिन टाकता, तसे हॅकर्स तुमच्या खात्यावर नियंत्रण मिळवतात. काही वेळा 'रिमोट एक्सेस' अॅप्स डाऊनलोड करायला सांगून तुमच्या मोबाईलचा पूर्ण ताबा घेतला जातो आणि अवघ्या काही सेकंदात तुमचे कष्टाचे पैसे गायब केले जातात..कसे सुरक्षित राहाल?स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम पाळणे गरजेचे आहे. लक्षात ठेवा, कोणतीही गॅस कंपनी (HP, Indane किंवा Bharat Gas) कधीही तुम्हाला संशयास्पद लिंकवरून पेमेंट करायला सांगत नाही. सिलेंडर बुकिंगसाठी नेहमी अधिकृत 'LPG' अॅप, कंपनीची अधिकृत वेबसाईट किंवा गॅस एजन्सीच्या नोंदणीकृत नंबरचाच वापर करा. अनोळखी नंबरवरून आलेल्या लिंकवर कधीही क्लिक करू नका आणि आपला OTP किंवा पिन कोणाशीही शेअर करू नका. 'पटकन खरेदी करा' किंवा 'धमकी' देणारे मेसेज हे फ्रॉड असण्याची दाट शक्यता असते त्यामुळे अशा वेळी डोकं शांत ठेवून पडताळणी करा..बळी पडलात तर काय करायचे?जर चुकून तुम्ही या फसवणुकीला बळी पडलात, तर अजिबात वेळ न घालवता लगेच १९३० या नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाईन नंबरवर कॉल करा. तसेच www.cybercrime.gov.in या पोर्टलवर आपली तक्रार नोंदवा. शक्य तितक्या लवकर आपली बँक शाखेला भेट द्या आणि खात्याचे व्यवहार थांबवा आणि कार्ड ब्लॉक करा. सायबर गुन्ह्यांमध्ये पहिल्या १-२ तासांचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा असतो, कारण या काळात तक्रार केल्यास तुमचे पैसे परत मिळण्याची शक्यता जास्त असते. सतर्क राहा आणि आपली डिजिटल सुरक्षा भक्कम करा.