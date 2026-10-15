विज्ञान-तंत्र

अनोळखी नंबर लगेच ओळखता येणार! १ नोव्हेंबरपासून नवा नियम लागू; आता लपवालपवी थांबणार

New Telecom Rules: देशात १ नोव्हेंबर २०२६ पासून टेलिकॉम क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. यात कॉल रिसिव्ह करताना समोरच्या व्यक्तीचे नाव दिसण्याची सुविधा असणार आहे.
New Telecom Rules
Mobile Calling New RuleSakal
सूरज यादव
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Unknown Number Identification: मोबाईलवर आता अनोळखी नंबरवरून जरी कॉल आला तरी ज्याचा कॉल आला आहे त्याचं नाव यापुढे दिसणार आहे. त्यामुळे अनोळखी नंबरवरून आलेला कॉल कुणाचा असा प्रश्न समोरच्या व्यक्तीला पडणार नाही. देशात १ नोव्हेंबर २०२६ पासून टेलिकॉम क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. यात कॉल रिसिव्ह करताना समोरच्या व्यक्तीचे नाव दिसण्याची सुविधा देण्यासंदर्भात महत्त्वाचा बदल लागू होणार आहे.

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