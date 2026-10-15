अनोळखी नंबर लगेच ओळखता येणार! १ नोव्हेंबरपासून नवा नियम लागू; आता लपवालपवी थांबणार

Unknown Number Identification: मोबाईलवर आता अनोळखी नंबरवरून जरी कॉल आला तरी ज्याचा कॉल आला आहे त्याचं नाव यापुढे दिसणार आहे. त्यामुळे अनोळखी नंबरवरून आलेला कॉल कुणाचा असा प्रश्न समोरच्या व्यक्तीला पडणार नाही. देशात १ नोव्हेंबर २०२६ पासून टेलिकॉम क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. यात कॉल रिसिव्ह करताना समोरच्या व्यक्तीचे नाव दिसण्याची सुविधा देण्यासंदर्भात महत्त्वाचा बदल लागू होणार आहे..नव्या नियमामुळे मोबाईलवर कॉल येताना फक्त नंबरऐवजी कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव स्क्रीनवर दिसणार आहे. यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांकडे उपलब्ध असलेल्या ग्राहकांच्या नोंदणीकृत माहितीचा वापर केला जाईल. त्यामुळे फोनमध्ये सेव्ह नसलेल्या नंबरवरून जरी कॉल आला तरी तो नंबर कोणाचा आहे याची प्राथमिक माहिती ग्राहकाला मिळेल..केंद्र सरकारकडून बिनशर्त माफी! अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, नोटिसीला गृह सचिवांनी दिलं उत्तर.अनोळखी आणि संशयास्पद कॉल ओळखणे, स्पॅम कॉल्सपासून ग्राहकांना सावध करणे आणि फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आलाय. सध्या अनेकांना अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या कॉल्समध्ये समोरची व्यक्ती नेमकी कोण आहे हे समजत नाही. त्यामुळे फसवणूक करणारे किंवा वारंवार त्रासदायक कॉल करणारे नंबर ओळखणे कठीण जाते. काही थर्ड पार्टी एप्समुळे कॉल करणाऱ्याचे नाव समजते पण नव्या नियमामुळे अशा एप्सची गरज पडणार नाही..नव्या सुविधेसाठी Calling Name Presentation म्हणजेच CNAP प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. या व्यवस्थेत ग्राहकाने सिमकार्ड घेताना दिलेल्या नावाच्या आधारे कॉलरचे नाव दाखवले जाणार आहे. त्यामुळे फोनमध्ये नंबर सेव्ह नसला तरी कॉल करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.