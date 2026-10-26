AI Job Crisis: साहेबांपासून शिपायांपर्यंत AI साऱ्यांच्याच नोकऱ्या खाणार! काय म्हणाले बिल गेट्स?

Washington: एआय अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणणार आहे हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अनेक क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या एआयमुळे कशा जाणार, हे सांगणाऱ्या बातम्याही तुम्ही वाचल्या असतीलच! याच बदलांचा आणखी पुढला टप्पा काय असेल त्याबद्दल मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी भाष्य केले आहे. एआयमुळे फक्त व्हाईट कॉलर जॉबवाल्यांनाच नव्हे तर अंगमेहनतीचे काम करणाऱ्यांनाही कसा फटका बसू शकतो, याबद्दल गेट्स यांनी आपली मते मांडली आहेत आणि ती धक्कादायक आहे. .Premium| AI Writing Controversy: कॉमनवेल्थ साहित्य पुरस्कारात एआयचा वाद, कथा माणसाने लिहिली की एआयने?.आजवर तंत्रज्ञानामुळे काही पारंपरिक नोकऱ्या कमी झाल्या, तर नव्या क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. मात्र, AI मुळे होणारे बदल यापेक्षा वेगळे आणि अधिक वेगवान असू शकतात. संगणकावर केली जाणारी अनेक कामे AI च्या मदतीने स्वयंचलित होऊ शकतात. त्याचवेळी रोबोट्सची क्षमता वाढल्याने काही शारीरिक कामांमध्येही माणसांची जागा यंत्रे घेऊ शकतात, असे गेट्स यांनी नमूद केले आहे..एआय आणि डिजिटल युगात आकारास येणारी नवी ‘समांतर अर्थव्यवस्था’.ऑफिसमधील नोकऱ्यांना धोकाAI च्या मदतीने माहितीचे विश्लेषण, ग्राहक सेवा, सॉफ्टवेअरशी संबंधित कामे आणि कायदेशीर क्षेत्रातील काही प्रक्रिया स्वयंचलित करणे शक्य होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप बदलू शकते. काही कामांसाठी मनुष्यबळाची गरज कमी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही..विशेषतः सुरुवातीच्या टप्प्यातील नोकऱ्या आणि मध्यम स्तरावरील काही कामांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता गेट्स यांनी व्यक्त केली आहे. नव्याने नोकरीच्या बाजारात प्रवेश करणाऱ्या तरुणांसाठीही संधी कमी होण्याचा धोका आहे. AI मुळे उत्पादकता वाढू शकते; मात्र त्याचा फायदा रोजगाराच्या संधींमध्येही रूपांतरित होईल, याची खात्री देता येत नाही..AI चा परिणाम केवळ संगणकासमोर बसून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. रोबोट्स अधिक सक्षम आणि किफायतशीर झाले, तर बांधकाम आणि हॉस्पिटॅलिटीसारख्या क्षेत्रांतील काही शारीरिक कामांमध्येही त्यांचा वापर वाढू शकतो, असा गेट्स यांचा अंदाज आहे..सध्या रोबोट्सची क्षमता आणि प्रत्यक्ष कामातील त्यांचा वापर सर्व क्षेत्रांत समान नाही. मात्र, तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे भविष्यात हे चित्र बदलू शकते. कंपन्यांना कमी खर्चात काम करणे शक्य झाल्यास त्या स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवू शकतात. परिणामी, काही कामगारांना नव्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण घेऊन दुसऱ्या कामांकडे वळावे लागू शकते..AI मुळे काही नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता असली, तरी हे तंत्रज्ञान उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि नवीन संधी निर्माण करण्यासाठीही वापरता येऊ शकते. मात्र, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना नव्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण देणे, बदलत्या रोजगाराच्या गरजांनुसार तयारी करणे आणि तंत्रज्ञानाचे फायदे अधिक व्यापक पातळीवर पोहोचवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.