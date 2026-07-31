पुढील ५ वर्षांत अब्जावधी लोकांकडे असेल स्वतःचा AI एजंट; मार्क झुकरबर्गचा मोठा दावा!

Your Personal AI Soon?: येत्या पाच वर्षांत जगभरातील अब्जावधी लोकांकडे स्वतःचा वैयक्तिक 'AI एजंट' (AI Agent) असेल, जो २४ तास त्यांच्या ध्येयांवर काम करेल, असा विश्वास मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क झुकरबर्ग यांनी व्यक्त केला आहे. या तंत्रज्ञानात जगाच्या पुढे राहण्यासाठी मेटा कंपनी आपल्या तिजोरीतील अब्जावधी डॉलर पणाला लावत आहे. मेटाच्या अलिकडच्या अर्निंग कॉल दरम्यान झुकरबर्ग म्हणाले, "पुढील पाच वर्षांत अब्जावधी लोकांकडे स्वतःचा असा वैयक्तिक AI एजंट नसेल, ही शक्यता खूपच कमी आहे. हा एजंट वापरकर्त्याची ध्येये समजून घेऊन २४ तास त्यांच्यासाठी काम करेल..AI एजंट नेमके काय काम करतो ?AI एजंट हा नेहमीच्या चॅटबॉटपेक्षा खूप वेगळा आणि प्रगत असतो. तुम्ही स्क्रीनसमोर नसतानाही किंवा इतर कामात व्यस्त असताना बॅकग्राउंडमध्ये तुमच्या सांगण्यावरून गुंतागुंतीची कामे पूर्ण करण्याची आणि ऑटोमेट करण्याची क्षमता या AI एजंट्समध्ये असते..Microsoft Layoff: टेक क्षेत्रात पुन्हा मोठा धक्का! मायक्रोसॉफ्टने ४,८०० कर्मचाऱ्यांना दाखवला बाहेरचा रस्ता; एचआर प्रमुखांनी थेट कारणच सांगितलं.मेटा आणि गुगलच्या कॅश फ्लोला मोठा फटकाAI एजंट्स आणि लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (LLMs) तयार करण्यासाठी लागणारा खर्च अफाट आहे. त्यामुळे टेक कंपन्यांच्या रोख रकमेवर (Cash Flow) मोठा ताण पडला आहे-मेटाचा कॅश फ्लो घसरला: दुसऱ्या तिमाहीत मेटाचा फ्री कॅश फ्लो ९१ टक्क्यांनी घसरून ७८४ दशलक्ष डॉलरवर आला आहे, जो २०२२ नंतरचा सर्वात नीचांकी स्तर आहे.कमाईपेक्षा जास्त खर्च: एका वर्षात मेटाने आपल्या कमाईपेक्षा सुमारे ८ अब्ज डॉलर अधिक खर्च केले आहेत. या वित्तीय निकालांनंतर मेटाचे शेअर्स सुमारे १० टक्क्यांनी घसरले.गुगलचीही तीच स्थिती: गुगलची पालक कंपनी 'अल्फाबेट'चा फ्री कॅश फ्लो २२ वर्षांत पहिल्यांदाच 'ऋणात्मक' (-$५.९ अब्ज डॉलर) झाला आहे..व्हॉट्सॲप ठरणार मुख्य केंद्रमेटाने अलीकडेच 'म्युझ स्पार्क १.१' (Muse Spark 1.1) आणि 'म्युझ इमेज' (Muse Image) या AI मॉडेल्सची निर्मिती केली आहे. पण, सामान्य माणसाला स्वतःच्या AI एजंटशी संवाद साधण्यासाठी व्हॉट्सॲप (WhatsApp) आणि इतर मेसेजिंग ॲप्स हे प्राथमिक माध्यम बनतील, असे झुकरबर्ग यांनी स्पष्ट केले..इतर विभागांतील तोटा कायमAI शिवाय मेटाच्या इतर उपक्रमांवरही मोठा खर्च होत आहे-मेटाच्या 'रियालिटी लॅब्स' (AR/VR) विभागाला या तिमाहीत ४.६ अब्ज डॉलरचा तोटा झाला असून २०२१ पासून हा एकूण तोटा ८० अब्ज डॉलरच्या पार गेला आहे.मे महिन्यात केलेल्या १० टक्के (सुमारे ८,०००) कर्मचारी कपातीनंतरचा सेव्हरन्स खर्चही कंपनीला सहन करावा लागला आहे.कॅश फ्लो कमी होत असला, तरी भविष्यात 'कम्प्युट' (Compute) भाड्याने देण्यापेक्षा थेट 'इंटेलिजन्स' (AI) विकण्यात मोठा नफा असल्याने मेटा याकडे आपले पूर्ण लक्ष केंद्रित करत आहे..Oracle Layoffs : AI ने हिसकावली रोजी रोटी ! ओरॅकलने २१ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले, भविष्यातही नोकऱ्यांवर येणार गंडांतर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.