Black Friday Scam: ब्लॅक फ्रायडे सेलची फसवणूक वाढली! हजारो फेक वेबसाइट्सने ग्राहकांना केले टार्गेट, वेळीच व्हा सावध

How to identify fake Black Friday websites: अलिकडच्या काळात ब्लॅक फ्रायडे सेल धुमाकुळ घालत आहे. प्रत्येक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जात आहेत आणि लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत.
Puja Bonkile
Updated on

Black Friday 2025 online scam prevention tips: अलिकडच्या काळात ब्लॅक फ्रायडे सेल धुमाकुळ घालत आहे. प्रत्येक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जात आहेत आणि लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. जर तुम्ही ब्लॅक फ्रायडे सेल बॅनरवर क्लिक करत असाल तर काळजी घेणे गरजेचे आहे. ClouSEK नावाच्या सायबरसुरक्षा कंपनीला असे आढळून आले आहे की Amazon, Samsung आणि Apple सारख्या कंपन्यांची नक्कल करणाऱ्या 2000 हून अधिक बनावट वेबसाइट ऑनलाइन तयार करण्यात आल्या आहेत. त्या ग्राहकांना ऑफर देऊन स्कॅमला बळी पाडतात आणि त्यांचा डेटा चोरतात.

Sakal
