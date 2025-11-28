Black Friday Scam: ब्लॅक फ्रायडे सेलची फसवणूक वाढली! हजारो फेक वेबसाइट्सने ग्राहकांना केले टार्गेट, वेळीच व्हा सावध

Black Friday 2025 online scam prevention tips: अलिकडच्या काळात ब्लॅक फ्रायडे सेल धुमाकुळ घालत आहे. प्रत्येक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जात आहेत आणि लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. जर तुम्ही ब्लॅक फ्रायडे सेल बॅनरवर क्लिक करत असाल तर काळजी घेणे गरजेचे आहे. ClouSEK नावाच्या सायबरसुरक्षा कंपनीला असे आढळून आले आहे की Amazon, Samsung आणि Apple सारख्या कंपन्यांची नक्कल करणाऱ्या 2000 हून अधिक बनावट वेबसाइट ऑनलाइन तयार करण्यात आल्या आहेत. त्या ग्राहकांना ऑफर देऊन स्कॅमला बळी पाडतात आणि त्यांचा डेटा चोरतात..सर्वात मोठा फिशिंग सेंटर क्लाउडसेकच्या अहवालानुसार, अलिकडच्या काळात सायबर गुन्हेगार सर्वात मोठी फिशिंग इकोसिस्टम चालवत आहेत. या बनावट वेबसाइट पूर्णपणे खऱ्या दिसण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत, ज्यामध्ये फेस्टिव सेल बॅनर, काउंटडाउन क्लॉक, फेक ट्रस्ट बॅज आणि अलीकडील खरेदीसह पॉप-अप असतात, हे सर्व ग्राहकांना जास्त विचार न करता पेमेंट पेजवर पोहोचण्यास भाग पाडण्यासाठी डिझाइन केले आहे..एकदा ग्राहकाने वस्तू सिलेक्ट केल्यानंतर आणि चेकआउट पेजवर पोहोचल्यावर त्यांची माहिती चोरीला जाते आणि त्यांना हॅकर्सद्वारे नियंत्रित पेमेंट पोर्टलवर रिडायरेक्ट केले जाते. बरेच ग्राहक येथे त्वरित पेमेंट करतात आणि पैसे हॅकर्सकडे जातात. सायबर गुन्हेगारांनी Apple, Cisco, Logitech, Toshiba, Xiaomi आणि Ray-Ban सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या नावाने या बनावट वेबसाइट तयार केल्या आहेत..Shukra Aditya Yoga 2025: डिसेंबरमध्ये मिथूनराशीसह 'या' राशींच्या लोकांचा आदर अन् सन्मान वाढेल.स्कॅमपासून कसे राहाल दूरअशा स्कॅमला बळी पडयाचे नसेल तर सोशल मिडियावर दिसणाऱ्या आकर्षक जाहिरातींवर क्लिक करु नका. ऑनलाइन खरेदी सुरू करण्यापूर्वी, वेबसाइटची URL काळजीपूर्वक चेक करावे. जर काही स्पेलिंगमध्ये चुका दिसत असतील तर तिथे खरेदी करू नका. जर एखाद्या साइटचे चेकआउट पेज संशयास्पद वेबसाइटवर रिडायरेक्ट होत असेल तर सतर्क रहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.