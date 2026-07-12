Boats Capsize: नदी किंवा समुद्रात अचानक बोट का उलटते ? जाणून घ्या यामागचं सायन्स..

How Boats Turn Turtle:नदी किंवा समुद्रात बोटीने प्रवास करण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. पण कधीकधी अचानक एखादी बोट पाण्यात उलटल्याची (Capsize) धक्कादायक बातमी समोर येते आणि होत्याचे नव्हते होते. बोट पाण्यावर इतकी सहज तरंगत असताना अचानक अशी कशी काय पलटी होते? ती पाण्यात बुडतेच का? यामागे केवळ खराब हवामान कारणीभूत असते की आणखी काही? या प्रश्नांची उत्तरे नौकाशास्त्र आणि विज्ञानाच्या नियमांमध्ये दडलेली आहेत.विज्ञानाच्या भाषेत सांगायचे तर, बोटीच्या सुरक्षिततेमागे दोन मुख्य गोष्टी कार्य करतात- पहिली म्हणजे 'सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी' (Center of Gravity - वजनाचा केंद्रबिंदू) आणि दुसरी म्हणजे 'सेंटर ऑफ ब्युअन्सी' (Center of Buoyancy - तरंगण्याचा केंद्रबिंदू). जोपर्यंत हे दोन्ही बिंदू सरळ रेषेत असतात, तोपर्यंत बोट स्थिर राहते. पण खालील कारणांमुळे हा समतोल बिघडला की बोट काही सेकंदांत उलटते. .१. क्षमतेपेक्षा जास्त वजन आणि असंतुलन (Overloading)बोटीच्या वजनाचा नियम सांगतो की, बोट नेहमी 'खाली जड आणि वर हलकी' असायला हवी. जर बोटीवर क्षमतेपेक्षा जास्त लोक बसले किंवा लोक एकाच बाजूला उभे राहिले, तर बोटीचा 'सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी' (गुरुत्वीय मध्यबिंदू) वर सरकतो किंवा बाजूला सरकतो. परिणामी, बोट सरळ होण्याऐवजी एका बाजूला कलते आणि उलटते. छोट्या बोटींमध्ये (१५ ते १९ फूट) हा धोका सर्वाधिक असतो.२. फ्री सरफेस इफेक्ट (डोक्यात पाणी साचणे किंवा गळती)अनेकदा बोटीला लहान छिद्र पडल्यामुळे किंवा पाठीमागून लाटांचे पाणी आल्यामुळे बोटीच्या तळाशी पाणी साचते. जेव्हा बोट हलते, तेव्हा हे पाणीही एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूला वेगाने वाहते. विज्ञानात याला 'फ्री सरफेस इफेक्ट' म्हणतात. हे हलणारे पाणी बोटीचा समतोल पूर्णपणे बिघडवते आणि एक छोटीशी लाटही बोट उलटवण्यास पुरेशी ठरते..Vietnam Boat Accident: व्हिएतनाम बोट दुर्घटनेत 15 भारतीयांचा मृत्यू; बोटीत असलेल्या 32 भारतीयांची नावं आली समोर.३. लाटांच्या समांतर बोट येणे (Broaching)वादळात किंवा मोठ्या लाटा येत असताना बोट चालवताना सर्वात मोठी चूक म्हणजे बोट लाटांच्या समांतर (आडवी) करणे. जेव्हा एखादी मोठी लाट बोटीच्या बाजूला (Broadside) येऊन धडकते, तेव्हा पाण्याचा जोर बोटीला खालून उचलतो. अशा वेळी बोटीला सरळ ठेवणारी ताकदच उलट कार्य करते आणि बोट 'टर्न टर्टल' म्हणजेच पूर्णपणे उलटी होते.४. हाय स्पीडमध्ये अचानक वळण घेणे (Sharp Turns)बोट खूप वेगाने जात असताना जर अचानक आणि तीव्र वळण (Sharp Turn) घेतले, तर त्यावर 'सेंट्रीफ्युगल फोर्स' (केंद्रापसारी बल) कार्य करतो. बोटीचा खालचा भाग वळतो, पण वरचा भाग वेगामुळे सरळ जाण्याचा प्रयत्न करतो. या ओढाताढीत बोट स्वतःची मर्यादा ओलांडते आणि पाण्यात पलटी होते..लहान बोटींना सर्वाधिक धोका!'बोट युएस'च्या अभ्यासानुसार, पाण्यात उलटणाऱ्या बोटींमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे १५ ते १९ फूट लांबीच्या छोट्या बोटींचे (४१ टक्के) असते. या बोटी अनेकदा मासेमारीसाठी वापरल्या जातात आणि थोडे जरी वजन वाढले किंवा हवामान खराब झाले, तर या लवकर अनियंत्रित होतात. २० फुटांपेक्षा लहान बोटींमध्ये नियमानुसार हवेचे कप्पे (Built-in Flotation) असणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे बोट पाण्यात उलटली तरी ती पूर्ण बुडत नाही आणि प्रवाशांना मदतीची वाट पाहत त्याला पकडून तरंगत राहता येते.दुर्घटना टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी ?कॅपॅसिटी प्लेट पाहा: प्रत्येक बोटीवर किती व्यक्ती आणि किती वजन नेले जाऊ शकते याची मर्यादा लिहिलेली असते. बोटीमध्ये बसण्यासाठी जागा (Seats) असली, तरी वजनाची मर्यादा ओलांडू नका.वजन पसरवून ठेवा: प्रवासी आणि सामान बोटीत एकाच ठिकाणी न ठेवता सर्व बाजूला सारखे विभागून ठेवा.हवामानाचा अंदाज घ्या: पाण्यात जाण्यापूर्वी हवामानाचा अंदाज घ्या आणि वादळाचे संकेत मिळताच लगेच किनाऱ्याकडे परत या.प्लॅस्टिक पाईप्स टाळा: बोटीच्या अंतर्गत रचनेत किंवा पाणी बाहेर काढण्याच्या पाईप्समध्ये हलक्या दर्जाचे पीव्हीसी (PVC) वापरू नका; नेहमी स्टेनलेस स्टील किंवा चांगल्या धातूचे वॉल्व्ह वापरा..मोठी बातमी! व्हिएतनाममध्ये भारतीय पर्यटकांना घेऊन जाणारी बोट उलटली; स्थानिक प्रशासनाकडून बचावकार्य सुरू .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.