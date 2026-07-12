विज्ञान-तंत्र

BSNL Satellite Phone झाला लाँच! डोंगर, समुद्र, जंगलातही फुल्ल नेटवर्क; पूर, भूकंप, आपत्तीमध्येही संपर्क तुटणार नाही, किंमत फक्त...

BSNL ने सॅटेलाईट फोन लाँच केला आहे. याविषयी जाणून घ्या सविस्तर
BSNL Satellite Phone launched at Rs 134166

BSNL Satellite Phone launched at Rs 134166

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारतात मोबाईल नेटवर्क न पोहोचणाऱ्या डोंगर, समुद्र किंवा जंगलात अडकल्यास काय कराल? BSNL ने अशा परिस्थितीसाठी एक खास उपाय आणला आहे. कंपनीने आपला पहिला सॅटेलाईट फोन लाँच केला आहे, जो पारंपरिक मोबाइल नेटवर्कच्या मर्यादा ओलांडून सर्वत्र संपर्क देतो.

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