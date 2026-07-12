BSNL Satellite Phone झाला लाँच! डोंगर, समुद्र, जंगलातही फुल्ल नेटवर्क; पूर, भूकंप, आपत्तीमध्येही संपर्क तुटणार नाही, किंमत फक्त...

भारतात मोबाईल नेटवर्क न पोहोचणाऱ्या डोंगर, समुद्र किंवा जंगलात अडकल्यास काय कराल? BSNL ने अशा परिस्थितीसाठी एक खास उपाय आणला आहे. कंपनीने आपला पहिला सॅटेलाईट फोन लाँच केला आहे, जो पारंपरिक मोबाइल नेटवर्कच्या मर्यादा ओलांडून सर्वत्र संपर्क देतो..रक्षणासाठी आणि साहसासाठी डिझाइनहा फोन विशेषतः संरक्षण दल, आपत्ती व्यवस्थापन आणि साहसी पर्यटकांसाठी तयार करण्यात आला आहे. भूकंप, पूर, ज्वालामुखी किंवा खोल खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी हा फोन जीवनरक्षक ठरू शकतो. ट्रेकिंग, समुद्री प्रवास किंवा दुरच्या गावातही तुम्ही सहज बोलू शकता..GOAT Sale : आज संपतोय सेल! फक्त 7 हजारात खरेदी करा 7000mAh बॅटरीवाला दमदार मोबाईल; 50MP सेल्फी कॅमेरा, 'इथे' सुरुय ऑफर.मुख्य फीचर्सफोनमध्ये क्रिस्टल क्लियर व्हॉइस कॉल्स मिळतात. SOS इमर्जन्सी बटण आहे, जे संकटात त्वरित मदत बोलावते. फोन अतिशय मजबूत बनवला आहे तो खराब हवामान, भूकंप सारखी परिस्थिति असली तरी दीर्घकाळ चार्जरशिवायही टिकतो. बॅटरी लाइफही उत्कृष्ट आहे, ज्यामुळे दूरच्या भागातही चिंता नाही..किंमत आणि उपलब्धताBSNL उपग्रह फोनची किंमत १,३४,१६६ रुपये (टॅक्ससहित) आहे. हा प्रीमियम डिव्हाइस आहे, जो केवळ गरजू लोकांसाठी उपयुक्त आहे. सामान्य वापरकर्त्यांसाठी नसला तरी ज्यांना नेहमीच्या मोबाइल टॉवर्सवर अवलंबून राहता येत नाही, त्यांच्यासाठी हा फोन खूप महत्त्वाचा आहे..WhatsApp Username फीचरला भारतात ब्रेक! ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या धोक्यामुळे निर्णय, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?.कोण कोण वापरू शकतील?आपत्ती व्यवस्थापन पथकेसुरक्षा दलखाण कामगारडोंगरात ट्रेकिंग करणारे साहसीदुरच्या भागात काम करणारे अधिकारीवन, डोंगर, समुद्र किंवा चक्रीवादळग्रस्त भागातही हा फोन तुम्हाला जोडून ठेवतो..कसे मिळवाल?हा फोन खरेदी करण्यासाठी BSNL च्या स्थानिक कार्यालयात संपर्क साधा किंवा ९७६८८६६६५२ या नंबरवर फोन करा. अधिक माहितीसाठी जवळच्या BSNL केंद्राला भेट द्या..Viral Video Truth : मोबाईलमधील चिनी अॅप्स खरोखर ATM मशीन कंट्रोल करू शकतात? व्हायरल व्हिडिओमागचं सत्य पाहा.का गरज आहे उपग्रह फोनची?जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुर्गम भागात नेहमीचे नेटवर्क बंद पडते, तेव्हा हा फोन संपर्काचा एकमेव आधार बनतो. BSNL चा हा प्रयत्न 'कनेक्टेड इंडिया' च्या दिशेने एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. जो कोणी साहस किंवा कर्तव्याच्या मार्गावर आहे, त्यांच्यासाठी हा फोन खरोखरच लाइफलाइन ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.