विज्ञान-तंत्र

मुलाचं Instagram अकाउंट पालकांना थेट पाहता येतं का? Metaचे नियम काय?

Can Parents See Child's Instagram Account? : पालकांना मुलाचं Instagram अकाउंट थेट उघडून त्यातील प्रत्येक गोष्ट पाहता येत नाही. Meta ने यासंदर्भातील नियम स्पष्ट केले आहेत.
Can Parents See Child's Instagram Account?

Can Parents See Child's Instagram Account?

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

तुमच्या मुलाच्या हातात सतत Instagram असतं आणि तो नेमकं काय पाहतोय, कोणाशी बोलतोय, याची पालकांना चिंता वाटणं साहजिक आहे. मात्र, मुलाचं Instagram अकाउंट थेट उघडून त्यातील प्रत्येक गोष्ट पाहता येत नाही. Meta ने यासंदर्भातील नियम स्पष्ट केले आहेत.

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