मुलाचं Instagram अकाउंट पालकांना थेट पाहता येतं का? Metaचे नियम काय?

तुमच्या मुलाच्या हातात सतत Instagram असतं आणि तो नेमकं काय पाहतोय, कोणाशी बोलतोय, याची पालकांना चिंता वाटणं साहजिक आहे. मात्र, मुलाचं Instagram अकाउंट थेट उघडून त्यातील प्रत्येक गोष्ट पाहता येत नाही. Meta ने यासंदर्भातील नियम स्पष्ट केले आहेत..Instagramने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, १३ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीला स्वतःच्या अकाउंटचा अधिकृत वापरकर्ता मानलं जातं. त्यामुळे पालकांना मुलाच्या अकाउंटमध्ये स्वतःहून लॉगिन करून त्याची संपूर्ण माहिती पाहण्याची परवानगी नसते. यामागे गोपनीयतेशी संबंधित नियम आहेत. मात्र, पालकांसाठी Instagramवर ‘Supervision’ नावाचं फीचर उपलब्ध आहे..Study Room: सायबरबुलिंग, गोपनीयतेचा धोका, धोकादायक मजकुर; मुलांसाठी सोशल मीडिया वापराचे नियम का गरजेचे? .या फीचरमुळे मुलाच्या अकाउंटवर थेट ताबा मिळत नाही; पण त्याच्या वापराबाबत काही महत्त्वाच्या सेटिंग्ज आणि सुरक्षेशी संबंधित बाबी समजून घेता येतात. मुलाला अकाउंटमधील एखादी सेटिंग बदलायची असल्यास पालक त्या बदलाला मंजुरी देऊ शकतात किंवा तो बदल नाकारू शकतात. काही देशांमध्ये Metaकडून ‘Extra Supervision’ सुविधाही दिली जाते. यामध्ये फ्लोरिडा, कनेक्टिकट, टेक्सास, पोर्तो रिको, इंडोनेशिया, युरोपियन युनियन, व्हिएतनाम आणि ब्राझील यांचा समावेश आहे..Supervision सुरू करण्यापूर्वी पालकांकडून ओळखपत्राची मागणी केली जाऊ शकते. Metaच्या माहितीनुसार, ही पडताळणी पूर्ण होण्यासाठी ४८ तास लागू शकतात. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पालक आपल्या मुलाला Supervisionसाठी रिक्वेस्ट पाठवू शकतात. मात्र, यासाठी मुलाची संमतीही महत्त्वाची आहे. मुलाने रिक्वेस्ट स्वीकारली नाही किंवा सात दिवसांत त्यावर कोणतंही उत्तर दिलं नाही, तर पालक पुन्हा रिक्वेस्ट पाठवू शकतात..Premium|Parent tips: मुलांचा Screen Time कमी करण्यासाठी You Tube Health Head च्या टिप्स वाचा!.थोडक्यात, पालकांना मुलाच्या Instagram अकाउंटमध्ये थेट प्रवेश मिळत नाही. या सुविधांचा उद्देश मुलाच्या गोपनीयतेचा आदर राखून त्याच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देणं हा आहे. किशोरवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर वाढत असल्याने पालक आणि मुलांमध्ये मोकळा संवाद असणंही तितकंच महत्त्वाचं ठरतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.