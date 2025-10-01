Car-Bike Offers : दसरा-दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर ऑफर मिस करू नका! 'या' 5 दुचाकी अन् चारचाकी गाड्यांवर मिळतोय बंपर डिस्काउंट

Dasara-Diwali Offers : यंदा दसरा-दिवाळी हा तुमच्या स्वप्नातील कार किंवा बाइक घरी आणण्याची सर्वोत्तम वेळ आहे..अनेक नामांकित कंपन्या आणि डीलर्स या सणाच्या निमित्ताने आकर्षक सवलती, एक्सचेंज बोनस आणि मर्यादित कालावधीच्या ऑफर्स देत आहेत. माहिंद्रा XUV700, स्कोडा कुशाक, होंडा अॅक्टिवा आणि बजाज पल्सर यांसारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सवर विशेष डिस्काउंटमुळे ग्राहकांमध्ये उत्साह आहे..दैनंदिन वापराच्या बाइकपासून ते वैशिष्ट्यपूर्ण फॅमिली कारपर्यंत यंदाच्या दिवाळीत निवडीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. तुमच्या खरेदीचा निर्णय आणखी सोपा व्हावा यासाठी आम्ही या सणातील सर्वोत्तम ऑफर्सची माहिती घेऊन आलो आहे. खरेदीपूर्वी अधिकृत डीलर्सकडे अटी व शर्ती तपासायला विसरू नका.Photo : 'प्लीज, मला मारू नका'...आधी मॅडमनी रक्त येईपर्यंत मारलं अन् ड्रायव्हरने उलटं लटकवलं, चिमूकल्याचा शाळेतला व्हिडिओ व्हायरल.चारचाकी वाहनांवरील ऑफर्सजीप ग्रँड चेरोकी: या कारवर 3 लाखांपर्यंत डिस्कउंट मिळणार आहे. या प्रीमियम SUVची किंमत आता सुमारे 63 लाखांपासून सुरू आहे. 2.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिनसह ही गाडी ऑडी Q5 आणि व्हॉल्वो XC60 शी स्पर्धा करते..खुशखबर! Samsung Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोनवर चक्क 50 हजारचा डिस्काउंट, ऑफर पाहा एका क्लिकवर.व्होक्सवॅगन टायगुन आणि व्हर्टस: टायगुनवर 1.60 लाख आणि व्हर्टसवर 1.25 लाखांपर्यंत डिस्काउंट. दोन्ही मॉडेल्स 1.0 लिटर आणि 1.5 लिटर इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध..स्कोडा कुशाक आणि स्लाव्हिया: कुशाकवर 2.5 लाख आणि स्लाव्हियावर 1.2 लाखांपर्यंत सवलत. किंमती 10.61 लाख आणि 10 लाखांपासून (एक्स शोरूम)..माहिंद्रा XUV700, थार रॉक्स आणि बोलेरो निओ: XUV700 वर 81,000, थार रॉक्सवर 20,000 आणि बोलेरो निओवर 1.29 लाखांपर्यंत सवलत..होंडा एलिव्हेट: 1.22 लाखांपर्यंत सवलत, किंमत 11 लाखांपासून (एक्स शोरूम)..दुचाकी वाहनांवरील ऑफर्सहोंडा अॅक्टिवा आणि अॅक्टिवा ई: अॅक्टिवावर 5,000 आणि अॅक्टिवा ई वर 7,500 पर्यंत कॅशबॅक, 6.99% व्याजदर आणि 100% कर्ज सुविधा. किंमती अनुक्रमे 74,369 आणि 1.17 लाखांपासून..बजाज पल्सर: NS125 वर 4,069, NS160 वर 5,253 आणि NS200 वर 6,000 पर्यंत सवलत..अॅप्रिलिया RS457: 20,500 ची बाय डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर सुविधा मोफत, किंमत 3.95 लाख (एक्सशोरूम)..कावासाकी ZX-10R: 50,000 चा कॅशबॅक आणि कमी डाउनपेमेंट, किंमत 20.79 लाख (एक्स शोरूम).या दिवाळीत तुमच्या आवडीचे वाहन घरी आणा आणि सणाचा आनंद डबल करा.FAQs What are the best car deals available this Diwali?या दिवाळीत कोणत्या कारवर सर्वोत्तम सवलती उपलब्ध आहेत?जीप ग्रँड चेरोकीवर 3 लाख, स्कोडा कुशाकवर 2.5 लाख, माहिंद्रा XUV700 वर 81,000 आणि होंडा एलिव्हेटवर 1.22 लाखांपर्यंत सवलत आहे.Are there any special offers on two-wheelers during Diwali 2025?दिवाळी 2025 मध्ये दुचाकी वाहनांवर विशेष ऑफर्स आहेत का?होय, होंडा अॅक्टिवावर 5,000, अॅक्टिवा ई वर 7,500, बजाज पल्सरवर 6,000 आणि कावासाकी ZX-10R वर 50,000 पर्यंत कॅशबॅक आहे.How can I avail of these festive discounts?या सणासुदीच्या सवलतींचा लाभ कसा घ्यावा?अधिकृत डीलर्सकडे संपर्क साधा, ऑफरच्या अटी व शर्ती तपासा आणि खरेदीपूर्वी कागदपत्रे पडताळा.Are loan options available with these Diwali offers?या दिवाळी ऑफर्ससह कर्ज पर्याय उपलब्ध आहेत का?होय, होंडा अॅक्टिवा आणि अॅक्टिवा ई वर 100% कर्ज आणि 6.99% व्याजदर उपलब्ध आहे.Do I need to check terms and conditions before purchasing?खरेदीपूर्वी अटी आणि शर्ती तपासणे आवश्यक आहे का?होय, प्रत्येक ऑफरच्या विशिष्ट अटी असतात, त्यामुळे डीलरकडे संपूर्ण माहिती घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.