Car Loan Tips : या गोष्टींचा विचार करा मगच कार लोन घ्या, नंतर पश्चाताप होणार नाही!

By

Car Loan Tips : सामान्य घरातील लोक आधी एक स्वत:च घर घेण्याचा विचार करतात. घर घेऊन झालं की त्या घराच्या अंगणात लावायला एक छोटी पण चांगली कार घ्यावी असं म्हणतात. मग कोणीतरी त्यांना समजावतं की आधी घराचे हफ्ते फिटूदेत मग गाडीचा विचार करू, तेव्हा ते हिरमुसून जातात.

कार उत्पादक कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत सतत अनेक वैशिष्ट्य असलेल्या कार्स लॉन्च करत आहेत. भारतात सणांच्या काळात वाहनांची खरेदी अधिक असते आणि सणांचा काळही जवळ येत आहे. यावेळी तुमच्यापैकी अनेकजण नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल. तर ही माहिती तुमच्या कामाची आहे.

आजकाल कार खरेदी करण्यासाठी कर्ज सहज उपलब्ध होते. तुम्ही कार खरेदी करताना जास्त डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला कमी कर्ज घ्यावे लागेल आणि तुम्ही कर्जाची रक्कम लवकर परत करू शकाल. (Negligence will be heavy while taking Car Loan)

कार खरेदी करणे म्हणजे खूप खर्च करणे कारण भारतातील सर्वात स्वस्त नवीन कारची किंमत देखील सुमारे 4.5 लाख आहे. अशा परिस्थितीत लोकांकडे इतका पैसा असेलच असे नाही. त्यामुळे कारचे कर्ज घेतले जाते.

भारतात कार लोन खूप सामान्य आहेत. बहुतेक लोक कार खरेदी करण्यासाठी कार लोन घेतात, परंतु कार लोन घेताना निष्काळजीपणा केला गेला तर त्याचा फटका सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे काळजी घ्या आणि काही गोष्टी लक्षात ठेवा.

बजेट - तुमच्या बजेटचा अंदाज घ्या. कार कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तुमच्याकडे दरमहा उपलब्ध असलेल्या रकमेचा मागोवा ठेवा. तुमच्याकडे कर्जाचा हप्ता तसेच इतर खर्च भागवण्यासाठी पुरेसे पैसे असल्याची खात्री करा.

क्रेडिट स्कोअर - तुमचा क्रेडिट स्कोअर तपासा. तुमचा क्रेडिट स्कोअर कार कर्जाच्या व्याजदरावर परिणाम करतो. क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल तर तुम्हाला कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकते.

कर्ज ऑफर - विविध कार कर्ज ऑफरची तुलना करा. विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांकडील कार कर्जाबद्दल बोला आणि त्यांच्या ऑफर घेऊन व्याज दर, कार्यकाळ आणि इतर अटींची तुलना करा. (Loan Tips)

कमी व्याज- कमी व्याजदरासह कार कर्जासाठी अर्ज करा. कमी व्याजदराचा अर्थ असा होतो की तुम्ही कर्जावर कमी व्याज द्याल.

कालावधी- शक्य तितक्या कमी मुदतीच्या कार कर्जासाठी अर्ज करा. कमी कालावधीच्या कार कर्जाचा अर्थ असा होतो की तुम्ही कर्जाची लवकर परतफेड करा आणि कमी व्याज द्या.

इतर फायदे पहा - कार कर्जासह येणारे इतर फायदे देखील पहा. काही कार कर्जासह इतर फायदे देखील दिले जातात, जसे की विमा. त्यांच्याबद्दलही जाणून घ्या.

अटी वाचा - कार लोन घेण्यापूर्वी, सर्व अटी आणि नियम काळजीपूर्वक वाचा आणि तुम्ही त्यांच्याशी सहमत असल्याची खात्री करा. कोणत्याही स्थितीबाबत शंका असल्यास, सावकाराशी चर्चा करा. (Car buying tips)

या बँका देत आहेत स्वस्त व्याजावर कर्ज

इंडियन बँक

व्याजदर - 7.55 टक्के

EMI - 20,062 रुपये

सेंट्रल बँक

व्याजदर - 7.65 टक्के

EMI - 20,109 रुपये

पंजाब नॅशनल बँक

व्याजदर - 7.65 टक्के

EMI - 20,109 रुपये

स्टेट बँक ऑफ इंडिया

व्याजदर - 7.70 टक्के

EMI - 20,133 रुपये

पंजाब आणि सिंध बँक