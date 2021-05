iPhone 11 वर मिळतेय जबरदस्त ऑफर, अगदी कमी किंमतीत करा खरेदी

iPhone12 लाँच झाल्यानंतरही भारतीय बाजारात iPhone 11 ची मागणी कमी झाली नाही. आताही हा स्मार्टफोन सर्वाधिक विक्री करणार्‍या डिव्हाइसमध्ये आहे. आपल्याला हा फोन कमी किंमतीत खरेदी करायचा असेल तर आपण फ्लिपकार्टच्या बिग सेव्हिंग डे सेलचा फायदा घेऊ शकता. बिग सेव्हिंग डे सेलमध्ये हा हँडसेट कमी किंमतीत उपलब्ध आहे आणि त्यावर उत्तम ऑफर दिल्या जात आहेत. (chance to buy iPhone 11 at low price know price offers and specifications)

फ्लिकार्टच्या बिग सेव्हिंग डे सेलमध्ये (Flipcart Big Saving Day Sell) iPhone11 हा 44,999 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. या स्मार्टफोनवर एचडीएफसी बँकेला दहा टक्के सूट तर अ‍ॅक्सिस बँकेकडून पाच टक्के कॅशबॅक देण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त हा फोन दरमहा 7,500 रुपयांच्या नॉन-कॉस्ट ईएमआयवर खरेदी करता येईल.

iPhone 11 मध्ये 6.1 इंचाचा लिक्विड रेटिना डिस्प्ले आहे. हे Appleची नवीन ए 13 बायोनिक चिप वापरते आणि लेटेस्ट आयओएस 13 ऑपरेटिंग सिस्टमसह लाँच केले गेले आहे. iPhone 11 मध्ये ड्युअल रीअर कॅमेरा दिला आहे.

फोनमध्ये 12-मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा तसेच 12-मेगापिक्सलचा सेकंडरी अल्ट्रा वाइड सेन्सर आहे. यात एफ / २.4 च्या अपर्चर असलेला सेन्सर वापरला गेला आहे, ज्याचे फिल्ड ऑफ व्ह्यू 120 डिग्री दिले गेले आहे. फोनच्या मागील कॅमेर्‍यामध्ये स्मार्ट एचडीआर, सुधारित नाईट मोड, इन्हांस्ड पोट्रेट मोड आणि 60 fps 4 के व्हिडिओ रेकॉर्डिंग देण्यात येईल.

कंपनीने 2018 मध्ये iPhone11 पूर्वी आयफोन एक्सआर बाजारात आणला होता. आयफोन एक्सआरमध्ये 6.1 इंचाची एलसीडी स्क्रीन आहे जी बॅटरी वाचवते. स्क्रीन रिझोल्यूशन 1792 × 828 पिक्सेल आहे. प्रोसेसर ब Apple ए 12 बायोनिक प्रोसेसर आहे. जे न्यूरल इंजिनवर कार्य करते आणि प्रक्रिया करण्याची क्षमता वाढवते.

फोनच्या मागील बाजूस f / 1.8 अपर्चर असलेला 12-मेगापिक्सलचा सिंगल रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. आपण फोनच्या कॅमेर्‍याने 4 के व्हिडिओ शूट करू शकता. सेल्फी कॅमेर्‍याबद्दल सांगायचे तर यात 7 मेगापिक्सलचा ट्रू डेप्थ सेल्फी कॅमेरा आहे. फोनमध्ये इनटेक लेयर कलर प्रक्रिया देण्यात आली आहे. तसेच फोनच्या डिझाईनबद्दल एरोस्पेस ग्रेड अ‍ॅल्युमिनियम बँड बॉडीने डिझाइन केले आहे. फोन वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतो.

