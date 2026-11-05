ChatGPT मध्ये आता तयार करता येणार ॲनिमेटेड GIF; स्वतःच्या फोटोला द्या नवा लूक

ChatGPT वापरणाऱ्यांसाठी OpenAI एक नवीन आणि आकर्षक सुविधा आणत आहे. आतापर्यंत ChatGPT च्या माध्यमातून फोटो तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध होती. आता वापरकर्त्यांना केवळ मजकूर लिहून किंवा स्वतःचा फोटो अपलोड करून ॲनिमेटेड GIF तयार करता येणार आहेत. या सुविधेमुळे स्थिर छायाचित्रांचे रूपांतर हालचाली असलेल्या छोट्या ॲनिमेशनमध्ये करता येईल. आनंद, राग, आश्चर्य यांसारख्या विविध भावना आणि हावभाव GIF च्या माध्यमातून व्यक्त करता येतील. त्यामुळे GIF तयार करणे आणि ते इतरांसोबत शेअर करणे अधिक सोपे होणार आहे..नवीन सुविधेच्या मदतीने वापरकर्त्यांना आपल्या आवडीनुसार GIF तयार करता येईल. त्यासाठी केवळ ChatGPT मध्ये आवश्यक सूचना म्हणजेच प्रॉम्प्ट लिहावा लागेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या वापरकर्त्याने नाचणाऱ्या मांजरीचा GIF तयार करण्याची विनंती केली, तर ChatGPT त्यानुसार ॲनिमेटेड GIF तयार करू शकेल.विशेष म्हणजे, यासाठी इंटरनेटवर आधीपासून उपलब्ध असलेले GIF शोधून डाउनलोड करण्याची किंवा स्वतंत्र एडिटिंग ॲपचा वापर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. वापरकर्ते स्वतःचे फोटोही अपलोड करू शकतील. त्यानंतर त्या छायाचित्राचे हालचाली असलेल्या ॲनिमेशनमध्ये रूपांतर करता येईल. यामुळे वैयक्तिक फोटो वापरून स्वतःच्या आवडीचे GIF तयार करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..Anthropic IPO: ChatGPT ला टक्कर देणाऱ्या AI कंपनीचा मोठा धमाका! IPO मधून 100 अब्ज डॉलर उभारण्याची तयारी; काय आहे प्लॅन?.GIF चा वेग आणि प्रत्येक फ्रेम बदलण्याची सुविधाया फीचरमध्ये केवळ GIF तयार करण्यापुरती मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही, तर तयार झालेल्या ॲनिमेशनमध्ये बदल करण्याची सुविधाही दिली जाणार आहे. वापरकर्त्यांना GIF प्लेबॅकचा वेग आपल्या गरजेनुसार 0.5x ते 2x दरम्यान ठेवता येईल. त्यामुळे ॲनिमेशन संथ किंवा वेगवान पद्धतीने पाहता येईल.याशिवाय, GIF मधील प्रत्येक स्वतंत्र फ्रेम पाहण्याची आणि आवश्यकतेनुसार संपादित करण्याची सुविधाही मिळणार आहे. तयार झालेल्या ॲनिमेशनमध्ये अपेक्षित बदल दिसत नसल्यास प्रॉम्प्टमध्ये सुधारणा करून पुन्हा चांगला परिणाम मिळवता येईल. अशा प्रकारे तयार केलेल्या GIF वर वापरकर्त्यांना अधिक नियंत्रण मिळेल. तयार झालेला GIF इतरांसोबत शेअर करण्यासाठीही सोपा पर्याय उपलब्ध असेल..Images 2.6 अपडेटमधून मिळणार नवीन सुविधाChatGPT मधील GIF निर्मितीची सुविधा OpenAI च्या नवीन Images 2.6 मॉडेलचा भाग म्हणून आणली जात आहे. या अपडेटमुळे केवळ GIF तयार करण्याची क्षमताच वाढणार नाही, तर ChatGPT मधील प्रतिमा निर्मितीचा वेगही पूर्वीपेक्षा अधिक होणार आहे.OpenAI ने दिलेल्या माहितीनुसार, ChatGPT आणि त्याच्या API च्या माध्यमातून दर आठवड्याला चार अब्जांहून अधिक प्रतिमा तयार केल्या जात आहेत. सप्टेंबर महिन्यात हा आकडा दर आठवड्याला सुमारे तीन अब्ज होता. त्यामुळे प्रतिमा निर्मितीच्या वापरात झालेली वाढही या आकडेवारीतून स्पष्ट होते..वेब, डेस्कटॉप आणि मोबाइलवर मिळणार अपडेटOpenAI चे Images 2.6 अपडेट वेब, डेस्कटॉप आणि मोबाइल ॲपवर उपलब्ध करून दिले जात आहे. ChatGPT सोबतच Codex वापरणाऱ्यांनाही हे अपडेट मिळणार आहे. मात्र, GIF तयार करण्याची सुविधा सर्व वापरकर्त्यांना एकाच वेळी उपलब्ध होणार नाही. टप्प्याटप्प्याने हे फीचर सुरू केले जात असल्यामुळे काही वापरकर्त्यांना त्याचा लाभ घेण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते..Diwali Online Shopping: दिवाळीत बंपर डिस्काउंटच्या नावाखाली होतेय फसवणूक! 'हे' सायबर फ्रॉड माहीत असलेच पाहिजेत...