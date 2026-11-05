विज्ञान-तंत्र

ChatGPT मध्ये आता तयार करता येणार ॲनिमेटेड GIF; स्वतःच्या फोटोला द्या नवा लूक

ChatGPT Introduces New Animated GIF Creation Feature : ChatGPT मध्ये आता स्वतःचे फोटो अपलोड करून ॲनिमेटेड GIF तयार करता येणार असून, त्याचा वेग आणि प्रत्येक फ्रेम संपादित करण्याची सुविधाही मिळणार आहे.
ChatGPT's new animated GIF creation feature allows users to turn text prompts and personal photos into GIFs with adjustable playback speed and editable animation frames

ChatGPT's new animated GIF creation feature allows users to turn text prompts and personal photos into GIFs with adjustable playback speed and editable animation frames

esakal

Sandip Kapde
Updated on

ChatGPT वापरणाऱ्यांसाठी OpenAI एक नवीन आणि आकर्षक सुविधा आणत आहे. आतापर्यंत ChatGPT च्या माध्यमातून फोटो तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध होती. आता वापरकर्त्यांना केवळ मजकूर लिहून किंवा स्वतःचा फोटो अपलोड करून ॲनिमेटेड GIF तयार करता येणार आहेत. या सुविधेमुळे स्थिर छायाचित्रांचे रूपांतर हालचाली असलेल्या छोट्या ॲनिमेशनमध्ये करता येईल. आनंद, राग, आश्चर्य यांसारख्या विविध भावना आणि हावभाव GIF च्या माध्यमातून व्यक्त करता येतील. त्यामुळे GIF तयार करणे आणि ते इतरांसोबत शेअर करणे अधिक सोपे होणार आहे.

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Chatgpt
ChatGPT for news creation