ChatGPT India Ban : भारतात चॅटजीपीटी बंद होणार, अमेरिकेच्या टॅरिफ झटक्यानंतर आता AI वापरलाही फटका? ट्रम्प यांच्या चाणक्याची खेळी

Donald Trump AI policy : अमेरिका स्थित असले तरी त्याचे प्रमुख युजर्स भारत व चीनमध्ये असल्याचे नवारो म्हणाले. AI वर होणारा खर्च अमेरिकन नागरिकांवर पडतो, असा युक्तिवाद नवारोंनी मांडला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी पुन्हा एकदा भारताविरोधात नवी योजना आखली आहे. यावेळी त्यांचे लक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आणि चॅटजीपीटी सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आहे. त्यांनी या तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि ऑपरेशनमध्ये होणाऱ्या अमेरिकेच्या खर्चाकडे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे लक्ष वेधले आणि असे म्हटले की भारत आणि चीन सारख्या देशांना अशा सेवांचा फायदा होत आहे.

