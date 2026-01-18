ChatGPT India Ban : भारतात चॅटजीपीटी बंद होणार, अमेरिकेच्या टॅरिफ झटक्यानंतर आता AI वापरलाही फटका? ट्रम्प यांच्या चाणक्याची खेळी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी पुन्हा एकदा भारताविरोधात नवी योजना आखली आहे. यावेळी त्यांचे लक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आणि चॅटजीपीटी सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आहे. त्यांनी या तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि ऑपरेशनमध्ये होणाऱ्या अमेरिकेच्या खर्चाकडे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे लक्ष वेधले आणि असे म्हटले की भारत आणि चीन सारख्या देशांना अशा सेवांचा फायदा होत आहे. .एका अमेरिकन वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, नवारो यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आणि म्हटले की अमेरिकन करदात्यांच्या पैशाचा वापर परदेशी बाजारपेठांसाठी का केला जात आहे हे समजणे कठीण आहे. त्यांनी प्रश्न केला की भारतासारखे देश अमेरिकेत तयार केलेले आणि अमेरिकन संसाधने आणि विजेवर चालणारे चॅटजीपीटी सारख्या एआय प्लॅटफॉर्म आणि सेवा का वापरत आहेत? हा आर्थिक भार अमेरिकन नागरिकांवर टाकला जात आहे..Premium|Trump authoritarian rule : डोनाल्ड ट्रम्प; अमेरिकेचा 'लोकनियुक्त सम्राट' की लहरी राजा?.नवारोच्या मते, चॅटजीपीटी अमेरिकेच्या भूमीवर चालते, परंतु त्याचे प्रमुख युजर्स भारत आणि चीनसारख्या देशांमध्ये आहेत. अशा परिस्थितीत, ते असा युक्तिवाद करतात की अमेरिकेने इतर देशांना फायदा होईल अशा करांच्या पैशाने सेवांना पाठिंबा देणे सुरू ठेवावे का याचा विचार करावा. त्यांनी म्हटले की अमेरिका गुंतवणूक करते, जोखीम घेते आणि या देशांना त्याचा फायदा होतो..पीटर नवारो यांनी भारतावर निशाणा साधण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यांनी यापूर्वी व्यापाराच्या बाबतीत भारतावर विविध आरोप केले आहेत. नवारोने याधी गरळ ओकले आहे आणि भारताने त्यासाठी किती किंमत मोजली आहे. .नवारो यांनी वारंवार भारताचा सार्वजनिकरित्या "टॅरिफ किंग" म्हणून उल्लेख केला आहे, असा आरोप करत की भारत अमेरिकन वस्तूंवर जास्त आयात शुल्क लादतो. त्यांनी भारताच्या व्यापार धोरणांना अन्याय्य आणि अमेरिकन कंपन्यांसाठी संरक्षणवादी म्हटले आहे.भारताचा अमेरिकेकडून GSP (सामान्यीकृत प्राधान्य प्रणाली) व्यापार विशेषाधिकार २०१९ मध्ये रद्द करण्यात आला. ट्रम्प प्रशासनातील नवारोसारख्या अधिकाऱ्यांचा दबाव यामागे असल्याचे मानले जाते.कोविड काळात, पीटर नवारो हे भारतीय औषध कंपन्यांवरील अवलंबित्वाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि पुरवठा साखळी अमेरिकेत हलवण्याबद्दल म्हणाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.