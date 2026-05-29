LPG सिलेंडरपेक्षा खूप स्वस्त आहे इथेनॉल गॅसची शेगडी; कुठे खरेदी करायची अन् कशी वापरायची? जाणून घ्या

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच नागपूर येथील एका कार्यक्रमात भारतातच विकसित केलेल्या इथेनॉल शेगडीच्या (Ethanol Stove) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची घोषणा केली आहे. सध्याच्या वाढत्या एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या दरांना हा एक उत्तम, पर्यावरणपूरक आणि अत्यंत स्वस्त पर्याय म्हणून समोर येत आहे..LPG सिलेंडर आणि इथेनॉल शेगडी मधील खर्चाची तुलनाघरगुती lpg सिलेंडरच्या तुलनेत इथेनॉलवर चालणारी शेगडी वापरणे खूपच स्वस्त पडते. जर आपण मूळ बाजारभावाची तुलना केली तर एलपीजी गॅसचा दर प्रति किलो साधारण १३५ रुपये ते १४० रुपयांच्या आसपास पडतो, तर इथेनॉलचा सरासरी दर केवळ ६० रुपये ते ७१ रुपये प्रति लीटर दरम्यान असतो. ऊर्जेच्या क्षमतेचा विचार केला तर १ किलो lpg इतकी ऊर्जा मिळवण्यासाठी सुमारे २ लीटर इथेनॉल लागते. पण या नवीन तंत्रज्ञानामध्ये थेट शुद्ध इथेनॉल न वापरता त्यात पाणी मिश्रित केले जाते. नितीन गडकरी यांच्या दाव्यानुसार पाण्यामध्ये अवघे ७ टक्के इथेनॉल मिसळून एलपीजी गॅस सारखीच उत्तम स्वयंपाकाची फ्लेम तयार करता येते ज्यामुळे घरगुती स्वयंपाकाचा खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होतो..नवीन तंत्रज्ञान आणि कार्यपद्धतीइथेनॉल शेगडी ही "सस्टेनेबल कंबशन टेक्नॉलॉजी"वर काम करते. या शेगडीची रचना बऱ्याच अंशी पूर्वीच्या केरोसीनच्या स्टोव्हसारखीच असते पण आधुनिक बर्नरमुळे इंधनाचा वापर अत्यंत कार्यक्षमतेने होतो. यामध्ये एक लहान इंधन टाकी दिलेली असते, ज्यामध्ये हे द्रव किंवा जेल स्वरूपातील इंधन भरले जाते. या शेगडीतून निघणाऱ्या निळ्या रंगाच्या फ्लेमचे तापमान सुमारे ७००°C ते ८००°C पर्यंत पोहोचते. यामुळे अन्न एलपीजी गॅसप्रमाणेच अतिशय जलद गतीने शिजते आणि वेळेची मोठी बचत होते..इथेनॉल शेगडी वापरण्याची सोपी पद्धतही शेगडी वापरण्याची पद्धत अत्यंत साधी आणि सुरक्षित आहे. सर्वप्रथम शेगडीसोबत मिळणाऱ्या इंधन टाकीमध्ये पाणी आणि ७% इथेनॉलचे योग्य मिश्रण किंवा बाजारात उपलब्ध असणारे बायो-इथेनॉल जेल ओतावे लागते. टाकी बंद केल्यानंतर शेगडीच्या नॉबच्या साहाय्याने इंधनाचा प्रवाह बर्नरकडे नियंत्रित केला जातो. त्यानंतर बर्नरपाशी हलकी ठिणगी किंवा लायटरचा वापर करून शेगडी पेटवली जाते. स्वयंपाक पूर्ण झाल्यावर नॉब फिरवून इंधनाचा पुरवठा पूर्णपणे बंद करता येतो. एलपीजी सिलेंडरप्रमाणे ही शेगडी जास्त दाबाखाली काम करत नसल्यामुळे सिलेंडर ब्लास्ट किंवा गॅस गळतीसारख्या मोठ्या अपघातांचा धोका यामध्ये नसतो..आरोग्यदायी स्वयंपाकघर आणि पर्यावरणाला फायदाएलपीजी हे एक Fossil Fuel आहे तर इथेनॉल हे प्रामुख्याने ऊस, मका आणि ज्वारी यांसारख्या शेतीजन्य पिकांपासून तयार होणारे संपूर्णपणे "ग्रीन फ्यूल" (हरित इंधन) आहे. इथेनॉल जळताना अजिबात धूर, उग्र वास किंवा काजळी निर्माण होत नाही ज्यामुळे स्वयंपाकघरातील भांडी काळी पडत नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पारंपारिक चुली किंवा रॉकेलच्या तुलनेत यामुळे कार्बन मोनॉक्साइड आणि घातक वायूंचे उत्सर्जन कमी होऊन घरातील हवेची गुणवत्ता सुधारते. हे तंत्रज्ञान ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांचे आरोग्य सुधारण्यासोबतच भारताचे इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देणारे ठरणार आहे.