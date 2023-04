By

मुंबई : आजच्या काळात गाड्या खूप प्रगत झाल्या आहेत. कारमध्ये उत्तम डिझाइन, इंजिन आणि आयामांसह आगाऊ वैशिष्ट्ये देखील देण्यात आली आहेत. यातील काही फीचर्स ग्राहकांच्या सोयी लक्षात घेऊन देण्यात आले आहेत, तर काही फीचर्स सुरक्षेच्या उद्देशाने देण्यात आले आहेत. (child lock in vehicle is dangerous for child safety)

यापैकी एक म्हणजे चाइल्ड लॉक फीचर, जे लहान मुलांच्या सुरक्षेचा विचार करून कारच्या जवळपास सर्व नवीन मॉडेल्समध्ये दिले जाते. चाइल्ड लॉक हे एक उपयुक्त वैशिष्ट्य आहे यात शंका नाही, परंतु ते अनेक ठिकाणी हानिकारक देखील असू शकते.

या लेखात आपण त्याचे फायदे आणि तोटे जाणून घेणार आहोत, तसेच चाइल्ड लॉकचा कारमध्ये योग्य प्रकारे वापर कसा करता येईल हे जाणून घेऊ.

जर तुम्ही कारमधून कुटुंबासह प्रवास करत असाल आणि तुमच्यासोबत मुले असतील तर हे फीचर खूप उपयुक्त ठरते. समजा समोरच्या सीटवर दोन मोठी माणसं बसली आहेत आणि तुमच्या मागे मुलं बसली आहेत, तर चालत्या वाहनात मुलांनी मागचं दार उघडलं नाही असा धोका आहे.

हे वैशिष्ट्य वापरून तुम्ही कारचे दरवाजे आतून लॉक ठेवू शकता. जेव्हा तुम्ही गाडी थांबवता तेव्हा मुलांना बाहेर काढण्यासाठी बाहेरून दरवाजा उघडा.

चाइल्ड लॉकचे तोटे

हे वैशिष्ट्य जितके फायदेशीर आहे तितकेच ते निष्काळजीपणामुळे तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. अनेक वेळा लोक गाडीत चाइल्ड लॉक लावून मुलांना आत सोडतात. अशा स्थितीत काय होते, तुम्ही निघून जाता पण मुले मग आतून गाडी उघडण्याचा प्रयत्न करतात. जेव्हा ते दार उघडू शकत नाहीत तेव्हा ते घाबरतात आणि त्यांना त्रास सहन करावा लागतो.

गाडीचे चाइल्ड लॉक प्रवास करतानाच वापरावे, हे लक्षात ठेवावे लागेल. हे फक्त प्रवासादरम्यान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी दिले जाते. त्याच्या गैरवापरामुळे अनेक देशांमध्ये चाइल्ड लॉकवर बंदी घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.