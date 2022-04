चीन आणखी एका पृथ्वीचा घेणार शोध; 'Earth 2.0' प्लॅन तयार

By

नवी दिल्ली : अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर जगभरात सध्या चांद्र मोहिमा, मंगळ मोहिमा राबवल्या जात आहेत. आता या पलिकडे जाऊन चीन आणखी एका पृथ्वीची शोध मोहिम राबवण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी अवकाशात आणखी खोलवर जाऊन शोध घेण्याचा प्लॅन चीननं आखला आहे. पृथ्वीशिवाय पर्यायी घर मिळावं यासाठी बिजिंगनं 'अर्थ २.०' (Earth 2.0) ही मोहिम राबवण्याचा ध्यास घेतला आहे. (China to explore another Earth in space Earth 2.0 plan ready)

'नेचर' या विज्ञान मासिकेतील एका अहवालानुसार अर्थ 2.0 ची संकल्पना चायनीज अकादमी ऑफ सायन्सेसने तयार केली आहे, जी प्रारंभिक डिझाइन टप्प्यात आहे. तज्ज्ञांच्या पथकाने प्रस्तावित मोहिमेचा आढावा घेतल्यास जूनमध्ये ही योजना तयार करण्यात आली आहे आणि जर ती मंजूर झाली तर विकासाच्या टप्प्याला सुरुवात होईल आणि उपग्रहाच्या उभारणीच्या टप्प्याला सुरुवात करण्यासाठी निधी देखील उपलब्ध होईल. अहवालानुसार, या मिशनमध्ये सात दुर्बिणी असतील ज्या केप्लर मिशनने निरीक्षण केलेल्या आकाशाप्रमाणेच अवकाशाचा पॅचस्कॅन करतील.

दुसरी पृथ्वी ताऱ्यांमध्ये लपल्याचा नासाचा दावा

नासाने आत्तापर्यंत आकाशगंगेतील 5,000 हून अधिक जगं शोधून काढली आहेत. जी आपल्या सूर्यमालेबाहेरील एक्सोप्लॅनेट्सची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कॅटलॉग आहे, जी शोधण्याची वाट पाहत आहेत. आत्तापर्यंत शोधलेल्या 5,000 एक्सोप्लॅनेट्सच्या रचना आणि वैशिष्ट्यांचा विचार करता त्यांच्या श्रेणी वेगवेगळ्या आहेत. यामध्ये पृथ्वीसारखे लहान, खडकाळ जग, गुरूपेक्षा कितीतरी पटीने मोठे वायू ग्रह आणि त्यांच्या तार्‍यांभोवती प्रदक्षिणा घालणारे तप्त गुरू यांचा समावेश आहे. या मोठ्या कॅटलॉगमध्ये 'सुपर-अर्थ्स' आहेत. दरम्यान, चीनी संघाला त्याच्या ऑपरेशनच्या पहिल्या काही वर्षांत किमान डझनभर पृथ्वीसारखे प्राणीमात्रांना जगण्यासाठी अनुकूल ग्रह सापडतील अशी आशा आहे.