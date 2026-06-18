Citroen Electric Car: ईव्ही क्षेत्रात सिट्रोएनचा मोठा दाव! जास्त फीचर्ससह परवडणारी E-C3X लॉन्च; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये आणि किंम्मत

सिट्रोएन इंडियाने अपडेटेड नवीन सिट्रोएन ë-C3X च्या प्रस्तुतीची घोषणा केली असून भारतीय ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अधिक सुलभ, सुविधाजनक आणि उपयुक्त करण्याच्या आपल्या उद्दिष्टात हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. बॅटरी-अॅज-अ-सर्व्हिस (BaaS) पर्यायाच्या सादरीकरणामुळे ë-C3X मध्ये बॅटरीचा खर्च गाडीच्या किमतीपासून वेगळा करण्यात आला असून त्यामुळे कमी प्रारंभिक गुंतवणुकीत ग्राहकांना EV इकोसिस्टममध्ये प्रवेश मिळू शकतो. .सिट्रोएनच्या सुलभ नवकल्पक, आरामदायी आणि डिझाइन-केंद्रित मोबिलिटीच्या वचनबद्धतेवर आधारित, नव्या ë-C3X मध्ये बोल्ड स्टाईलिंग, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्तता यांची सुविधा एकत्रित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अधिक व्यापक प्रमाणात ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचते. नव्या ë-C3X मुळे सिट्रोएनची सर्वोत्तम दर्जाचा आराम देण्याची परंपरा पुढे सुरू राहते आणि आता ती इलेक्ट्रिक मोबिलिटीसाठी अधिक उंचावली गेली आहे. .Scooter Airbag : आता कारप्रमाणे स्कूटर्समध्येही असतील एअरबॅग; अपघातात वाचवणार तुमचा जीव, पाहा कोणत्या कंपनीने आणली सुविधा.स्टेलांटिस इंडियाच्या ऑटोमोटिव्ह ब्रँड्सचे संचालक कुमार प्रियांश म्हणाले की: “नव्या ë C3X सह आम्ही भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या प्रवासात एक निर्णायक पाऊल टाकत आहोत. ही केवळ उत्पादनाची प्रस्तुती नसून, BaaS ऑफरिंगच्या माध्यमातून EV मालकी अधिक सुलभ आणि सुविधाजनक करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे. सिट्रोएनच्या खास आरामदायी अनुभव, बोल्ड डिझाइन आणि उपयुक्त तंत्रज्ञानासोबत मिळून ë C3X भारतीय ग्राहकांसाठी एक सर्वसमावेशक आणि आकर्षक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अनुभव देते.” .BaaS: EV मालकीचा अधिक स्मार्ट मार्ग ë-C3X च्या संकल्पनेच्या केंद्रस्थानी BaaS# (बॅटरी-अॅज-अ-सर्व्हिस) हा पर्याय आहे, जो अग्रेसर बँकांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे तसेच EV स्वीकारण्यातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे उच्च प्रारंभिक खर्च दूर करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. ग्राहक ड्युअल-लोन फायनान्स प्रॉडक्टच्या माध्यमातून वाहन खरेदी करू शकतात, ज्यामुळे बॅटरीचा प्रारंभिक खर्च कमी होतो, प्रवेश किंमत कमी होते, मालकी खर्चाचा अंदाज बांधता येतो आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मानसिक शांतता मिळते. .ही पद्धत सिट्रोएनच्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या आणि ती अधिकाधिक भारतीय ग्राहकांसाठी उपयुक्त बनवण्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. भारत-केंद्रित सिट्रोएनच्या स्मार्ट कार प्लॅटफॉर्मवर विकसित केलेली ë-C3X बोल्ड स्पिरीट आणि SUV-प्रेरित सिल्हूटसह सादर करण्यात आली आहे, यात LED हेडलॅम्प्स, सिग्नेचर स्प्लिट LED DRLs आणि फ्रंट फॉग लॅम्पचा समावेश असून, आत्मविश्वासपूर्ण फ्रंट ग्रिलमधून तिचा फ्रेंच स्टाइलही उठून दिसतो..Lava SHARK 2 5G मोबाईल लाँच! 6000mAh बॅटरी + 120Hz डिस्प्लेचा जबरदस्त फोन; बजेट सेगमेन्टमध्ये दबदबा, किंमत फक्त ₹11,999.ë-C3X चा SUV लूक R15 डायमंड-कट अलॉय व्हील्समुळे अधिक उठून दिसतो ज्यामुळे 170 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स आणि 4.98 मीटर टर्निंग रेडियस यामुळे ही गाडी गर्दीच्या शहरातील रस्त्यांवरही सहज चालते आणि मोकळ्या महामार्गांवरही आरामदायी प्रवास देते. स्किड प्लेट्स आणि प्रोटेक्टिव्ह क्लॅडिंगमुळे ë-C3X ची ओळख अधिक ठळक होते, ज्यात शहरातील कमी आकार सोबतच मजबूती आणि रस्त्यावर आत्मविश्वासाने अस्तित्व याचे एकत्रीकरण दिसून येते. .आतून पाहता, नवीन सिट्रोएन ë-C3X वापरण्यास सोपी असून त्यात प्रशस्त आणि आरामदायी अशी रचना करण्यात आली आहे, जी सिट्रोएनच्या मानवकेंद्रित मोबिलिटी दृष्टिकोनाला अधोरेखित करते. ही गाडी आपल्या सेगमेंटमध्ये सर्वोत्तम केबिन स्पेससह आघाडीवर आहे. 2450 मिमीचा व्हीलबेस आणि 1,375 मिमीचा उत्कृष्ट शोल्डर रूम यामुळे प्रवाशांना अधिक मोकळेपणा मिळतो, तर 315-लिटरची व्यावहारिक बूट स्पेस किराणा खरेदीपासून विकेंड ट्रिपपर्यंत सर्व गरजा सहज पूर्ण करते. .सिट्रोएनची प्रसिद्ध ‘फ्लाइंग कार्पेट’सारखा राइडचा दर्जा ë C3X मध्येही कायम ठेवण्यात आला आहे. यात सेगमेंटमधील सर्वोत्तम सस्पेन्शन आणि नवीन स्टाइलच्या सिट्रोएन अॅडव्हान्स्ड कम्फर्ट® सीट्स देण्यात आल्या आहेत - ज्या विशेषतः भारतीय रस्त्यांसाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असलेल्या ë C3X मध्ये आवाज नाही आणि व्हायब्रेशन नाही आणि यामुळे प्रवास अधिक तणावरहित होतो. इंडस्ट्रीतील सर्वोत्तम ट्रॉपिकलाइज्ड क्लायमेट कंट्रोल सिस्टीम विशेषतः भारतीय उन्हाळ्यासाठी डिझाइन करण्यात आली असून ती अधिक प्रभावी कूलिंग देते; ती कॅबिनचे तापमान 14°C पेक्षा खाली आणण्यास सक्षम आहे, ज्यामुळे तीव्र उष्णतेतही उत्तम आराम मिळतो..ë-C3X मध्ये आधुनिक, सोपा वापरता येणारा आणि तंत्रज्ञानाधारित अनुभव देण्यात आला आहे, जो दैनंदिन वापर लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. यात 10.25-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे, ज्यामध्ये वायरलेस ऍपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटोमुळे जलद आणि सहज कनेक्टिव्हिटी तसेच सोपे कंट्रोल्स मिळतात. ë-C3X चे नवे इंटेरिअर इलेक्ट्रिक ब्लू® IP आणि ड्युअल-टोन प्रीमियम लेदरेट सीट्ससह पूर्णपणे नव्या स्वरूपात सादर करण्यात आले आहे. .Fan Cool Air Tricks : घरातला पंखा सतत गरम होतोय? 'या' सोप्या ट्रिकने रूम होईल ठंडा-ठंडा कूल-कूल.वायरलेस मोबाइल चार्जर आणि 40 पेक्षा जास्त फीचर्स असलेले कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी 2.0, ज्यामध्ये रिमोट अॅक्सेस फीचर्सचाही समावेश आहे, यामुळे दैनंदिन वापरातील सोय अधिक वाढते. यासोबतच ऐच्छिक JBL ऑडिओ सिस्टम आणि पुढील व मागील डॅशकॅम पॅकेजही उपलब्ध असून, यामुळे ë-C3X ची आकर्षकता आणखी वाढते. .नव्या ë-C3X मध्ये सर्वसमावेशक सुरक्षा पॅकेज देण्यात आले असून ते दैनंदिन प्रवासात एक विश्वासार्ह साथीदार ठरते. स्मार्ट कार प्लॅटफॉर्मवर आधारित ë-C3X चे डिझाइन वजनाचे योग्य संतुलन साधण्यासाठी आणि लो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीसाठी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ड्राइव्ह अधिक समतोल, रेषीय आणि उत्साहवर्धक वाटतो. फ्लोअर-माउंटेड बॅटरीमुळे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कमी मिळते आणि त्यामुळे तीव्र वळणांवरही अधिक आत्मविश्वासाने गाडी चालवता येते. .याशिवाय, ë-C3X ची मजबूत बनावट 60% पेक्षा जास्त अल्ट्रा-हाय-टेन्साइल आणि हाय-टेन्साइल स्टीलच्या वापरामुळे अधिक सुरक्षित करण्यात आली आहे. तसेच प्रगत बॅटरी प्रोटेक्शन सिस्टीममुळे प्रवासादरम्यान अधिक सुरक्षितता आणि मानसिक शांतता मिळते. 6 एअरबॅग्स, ABS + EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स टॉप टेथर सह, स्पीड-सेंसिटिव्ह ऑटो डोअर लॉक्स, हाय-स्पीड अलर्ट सिस्टम आणि डॅशकॅम-आधारित प्रेडिक्टिव सेफ्टी सुविधा, ज्यामध्ये लेन डिपार्चर वॉर्निंग, फ्रंट व्हेइकल डिस्टन्स अलर्ट आणि पादचारी/नॉन-मोटराइज्ड व्हेइकल वॉर्निंग यांचा समावेश आहे. प्रत्येक फीचर असे डिझाइन करण्यात आले आहे की, पार्श्वभूमीचा विचार करता ते शांतपणे कार्य करतात मात्र तुम्ही निर्धास्तपणे ड्राइव्हचा आनंद घेऊ शकता..NEET Re-Exam च्या अनुषंगाने टेलिग्रामवर बंदी! पण व्हॉट्सॲप बिनधास्त सुरू...यामागचं कारण तुम्हाला चक्रावून सोडेल.एक्स्टेरियर कलर पर्याय:6 मोनोटोन रंगपोलर व्हाईटस्टील ग्रेकॉस्मो ब्लूपेर्ला नेरा ब्लॅकगार्नेट रेडडीप फॉरेस्ट ग्रीन\t इंटेरियर:1.इलेक्ट्रिक ब्लू IP डेकोर + ड्युअल टोन लामा लेदरेट इलेक्ट्रिक ब्लू सह (चमकणारा)2.इलेक्ट्रिक ब्लू IP डेकोर + ड्युअल टोन लामा लेदरेट इलेक्ट्रिक ब्लू हायलाइट्ससह (Live-O)3.इलेक्ट्रिक ब्लू IP डेकोर + ब्लॅक फॅब्रिक सीट्स (Live).नव्या सिट्रोएन ë-C3X ची किंमत 10.25 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर BaaS पर्यायासह ती 6.89 लाख रुपयांपासून उपलब्ध असून बॅटरी EMI 2.26 रुपये प्रति किमी आहे. या गाडीची बुकिंग आता सिट्रोएनच्या सर्व डीलरशिप नेटवर्कमध्ये तसेच अधिकृत सिट्रोएन इंडिया वेबसाइटवर सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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