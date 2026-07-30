विज्ञान-तंत्र

CJP जॉइन करा अन् दर महिन्याला 50 हजार कमवा! असा मेसेज सगळीकडे का होतोय व्हायरल? यामागचा स्कॅम पाहून बसेल धक्का

How Fake CJP Membership Scam Works : कोकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या नावाने फसवणूक सुरू झाली आहे. दरमहा ५०,००० रुपये कमावण्याचे खोटे आमिष दाखवून लोकांची फसवणूक केली जात आहे.
What is the CJP online scam

What is the CJP online scam

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

सोशल मीडियावर एक नवीन प्रकारची फसवणूक सुरू झाली आहे. 'कोकरोच जनता पार्टी' (CJP) च्या नावाने लोकांना आकर्षित करून त्यांची फसवणूक केली जात आहे. या फसवणुकीत दरमहा ५०,००० रुपये कमावण्याचे आमिष दाखवले जाते.

Loading content, please wait...
Technology
online scam
Online Scams Awareness
Cockroach Party popularity
how to join Cockroach Party
online scams in India
CJP role in democracy