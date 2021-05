Clubhouse App या आठवड्यात भारतात होणार लाँच; जाणून घ्या नवीन फीचर्सबद्दल

By

नागपूर : Clubhouse नं अँड्रॉइड अॅप भारतात सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की क्लबहाऊसचे अँड्रॉइड अॅप या शुक्रवारी भारतात लॉन्च (India) होईल. शनिवारी आणि रविवारी ब्राझीलसह अनेक देशांमध्ये याची ऑफर दिली जाईल. क्लबहाऊसचं बीटा व्हर्जन अमेरिकेत लाँच झालं आहे. (clubhouse will launched in India this week)

कंपनीकडून हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही की, भारतात सुरू करण्यात येणार अँड्रॉइड अॅप केवळ इन्व्हाईट ओन्ली राहील की ते सर्वांसाठीच असेल.

क्लबहाऊसने गेल्या महिन्यात क्रिएटर्स साठी सर्वात विशेष पेमेंट फिचर लाँच केले. या फीचरद्वारे यूजर्स कोणालाही पैसे पाठविण्यास सक्षम असतील. मात्र यूजर्सना पेमेंट प्राप्त करण्याची सुविधा मिळणार नाही. क्लब हाऊसचे म्हणणे आहे की यूजर्सनी पैसे प्राप्त करण्यासाठी प्रक्रिया शुल्क भरावे लागेल.

हे फिचर निवडक ऊजेर्साठी सादर केले गेले आहे. लवकरच ते सर्व युजर्ससाठी जाहीर केले जाईल. क्लब हाऊस अॅपमध्ये बोलताना, यूजर्स ऑडिओ चॅट रूममध्ये एकत्रित होऊ शकतात आणि विविध विषयांवर चर्चा करू शकतात.

