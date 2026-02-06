विज्ञान-तंत्र

Aadhaar Card : कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्युनंतर आधारकार्ड निष्क्रिय करणे खूप गरजेचे, नाही तर होईल पश्चाताप; जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस

Aadhaar Card Deactivation : आतापर्यंत २.५ मिलियनहून अधिक मृत व्यक्तींचे आधार निष्क्रिय केले आहेत. myAadhaar पोर्टलवर “Reporting of Death of a Family Member” ही ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे.
Aadhaar Card : कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्युनंतर आधारकार्ड निष्क्रिय करणे खूप गरजेचे, नाही तर होईल पश्चाताप; जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस
Yashwant Kshirsagar
Updated on

आधार कार्ड हे प्रत्येक कामासाठी अतिशय महत्त्वाचे ओळखपत्र मानले जाते. सरकारी योजनांपासून ते अगदी मोबाईल कनेक्शन पर्यंत याची आवश्यकता भासते. पण एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आधारकार्डचे काय करायचे असा बहुधा प्रश्न निर्माण होतो. पण त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे आधार निष्क्रिय करणे खूप गरजेचे असते, कारण ते सक्रिय ठेवल्याने त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. पण ते डिअॅक्टिव्हेट करण्याची नेमकी काय प्रोसेस आहे याबाबत बऱ्याच जणांना माहिती नसते. चला तर मग या प्रक्रियेविषयी जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
death
online
mAadhaar app
Aadhaar Card
adhar card

Related Stories

No stories found.