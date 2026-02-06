Aadhaar Card : कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्युनंतर आधारकार्ड निष्क्रिय करणे खूप गरजेचे, नाही तर होईल पश्चाताप; जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस

आधार कार्ड हे प्रत्येक कामासाठी अतिशय महत्त्वाचे ओळखपत्र मानले जाते. सरकारी योजनांपासून ते अगदी मोबाईल कनेक्शन पर्यंत याची आवश्यकता भासते. पण एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आधारकार्डचे काय करायचे असा बहुधा प्रश्न निर्माण होतो. पण त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे आधार निष्क्रिय करणे खूप गरजेचे असते, कारण ते सक्रिय ठेवल्याने त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. पण ते डिअॅक्टिव्हेट करण्याची नेमकी काय प्रोसेस आहे याबाबत बऱ्याच जणांना माहिती नसते. चला तर मग या प्रक्रियेविषयी जाणून घेऊया. .UIDAI ने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत २.५ मिलियन पेक्षा जास्त अधिक मृत व्यक्तींचे आधार निष्क्रिय करण्यात आले आहेत. आधार डेटाबेसची सुरक्षा राखणे आणि सरकारी लाभांचा गैरवापर रोखणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे..मृत्यूनंतर आधार निष्क्रिय करणे का महत्त्वाचे ?जर एखाद्या व्यक्तीचा आधार त्यांच्या मृत्यूनंतर सक्रिय राहिले तर दुसरा कोणीतरी त्याचा गैरवापर करू शकतो. उदाहरणार्थ- सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी किंवा पेन्शन किंवा सबसिडी मिळविण्यासाठी अथवा खोटी ओळख वापरून फसवणूक करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. म्हणून, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) माहितीनुसार, ओळख फसवणूक रोखण्यासाठी मृत्यूनंतर आधार निष्क्रिय करणे अत्यंत महत्वाचे आहे..Aadhaar Lock Unlock : एक क्लिक अन् तुमचे आधार कार्ड आयुष्यात कधीच होणार नाही हॅक; UIDAI लॉक-अनलॉकचा खास फंडा काय आहे? एकदा पाहाच.मृत्यूची माहिती कशी अपडेट करावी? UIDAI ने myAadhaar पोर्टलवर 'Reporting of Death of a Family Member' नावाची ऑनलाइन सुविधा सुरू केली आहे. या प्रक्रियेत कुटुंबातील सदस्याने प्रथम स्वतःचे प्रमाणीकरण करावे लागेल.मृत व्यक्तीचा आधार क्रमांक प्रदान करावा लागेल.मृत्यू नोंदणी क्रमांक समाविष्ट करावा लागेल आणिकाही इतर सामान्य माहिती प्रदान करावी लागेल.माहितीची पडताळणी केल्यानंतर, UIDAI आधार निष्क्रिय करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करते..आधार फसवणूक रोखण्यासाठी इतर उपाययोजनाUIDAI ने आधार सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.बायोमेट्रिक लॉक वैशिष्ट्य, जे आधारवर अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित करते. फेस ऑथेंटिकेशनमध्ये लाईव्हनेस डिटेक्शन, जे बनावट फोटो किंवा व्हिडिओ वापरून फसवणूक रोखते. आधार सुरक्षित QR कोड आणि पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवायसी करणे, आधार डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी एन्क्रिप्टेड डेटा व्हॉल्टचा अनिवार्य वापर.UIDAI कोणत्याही परिस्थितीत आधार धारकांची मुख्य बायोमेट्रिक माहिती शेअर करत नाही..आधार सेंटरच्या फेऱ्या मारणे विसरा! घरबसल्या मोबाईल नंबरपासून पत्त्यापर्यंत बदलता येणार सगळी माहिती; नवे Aadhaar App कसे वापरायचे? पाहा.या संदर्भात, कुटुंबातील सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्यांचे आधार कार्ड निष्क्रिय करणे केवळ कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही तर समाज आणि सरकारी व्यवस्था दोघांसाठीही आवश्यक आहे. यामुळे फसवणूक रोखली जाते आणि सरकारी फायदे योग्य लोकांपर्यंत पोहोचतात याची खात्री होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.