AI Health : इंटरनेटवरून डॉक्टरी करणं पडलं महागात! AI वर ठेवलेला विश्वास बनला शरीरावर 'जखमांचे कारण' आता जीवन-मरणाची झुंज सुरू

आजच्या डिजिटल युगात लोक प्रत्येक गोष्टीसाठी इंटरनेट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) अवलंबून राहत आहेत. पण ही सोय कधी जीवघेणी ठरू शकते, याचे भयानक उदाहरण दिल्लीत समोर आले आहे. एका ४५ वर्षीय व्यक्तीने एआय चॅटबॉटच्या सल्ल्यानुसार एचआयव्ही प्रतिबंधक औषधे (पीईपी) स्वतःहून घेतली आणि त्यामुळे त्याची प्रकृती इतकी बिकट झाली की आता तो जीवन मृत्यूसाठी लढतोय..एका वृत्तानुसार या व्यक्तीला संसर्गाची भीती वाटली. डॉक्टरकडे जाण्याऐवजी त्याने एआय प्लॅटफॉर्मवरून सल्ला घेतला. एआयने सांगितल्याप्रमाणे त्याने स्थानिक केमिस्टकडून प्रिस्क्रिप्शनशिवाय २८ दिवसांचा पूर्ण कोर्स खरेदी केला आणि घेऊ लागला. केवळ सात दिवसांतच त्याच्या शरीरावर तीव्र पुरळ उठली. डोळे, तोंड आणि इतर भागांमध्ये गंभीर समस्या निर्माण झाल्या. अनेक रुग्णालयांत फिरल्यानंतर शेवटी त्याला दिल्लीतील डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात दाखल करावे लागले..Shubhanshu Shukla : बंगळुरूच्या मातीत लपलेला चमत्कार! मंगळावर घरं बांधण्यात करणार मदत; पण कसं? शुभांशू शुक्लांचे आश्चर्यकारक संशोधन पाहा.डॉक्टरांनी सांगितले की, रुग्णाला स्टीव्हन्स जॉन्सन सिंड्रोम (SJS) झाला आहे. ही एक अत्यंत धोकादायक औषध प्रतिक्रिया आहे, जी त्वचा, श्लेष्मलवण आणि डोळ्यांना गंभीर नुकसान पोहोचवते. ही प्रतिक्रिया जीवघेणी ठरू शकते. रुग्णाची प्रकृती सध्या खूप गंभीर आहे आणि तो आयसीयूत जीवासाठी झगडत आहे. आरोग्य तज्ञांनी यावरून मोठा इशारा दिला आहे. एआय हे डॉक्टर नाही. एचआयव्ही प्रतिबंधक औषधे खूप शक्तिशाली असतात. ती केवळ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली, आवश्यक चाचण्या आणि प्रिस्क्रिप्शननंतरच घ्यावीत..JEE अन् IIT ची तयारी करणाऱ्यांचे लाखो रुपये वाचणार! गुगल फ्रीमध्ये देत आहेत मॉक टेस्ट पेपर; पाहा कशी सुरू करायची प्रॅक्टिस?.स्वत हा औषधोपचार आणि प्रिस्क्रिप्शनशिवाय अशी औषधे देणाऱ्या केमिस्टवरही कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. ही घटना आपल्याला सावध करते की, छोट्या आजारांसाठीही इंटरनेट किंवा एआयचा सल्ला घेणे धोकादायक ठरू शकते. नेहमी योग्य डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, स्वतःहून दवा घेऊ नका. तंत्रज्ञान सोयीस्कर आहे, पण आरोग्याबाबत त्यावर पूर्ण विश्वास ठेवू नका. तुमचे जीवन धोक्यात घालवू नका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.