Meta India विरोधात दिल्ली पोलिसांची कारवाई; बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीप्रकरणी FIR दाखल!

Meta India Facing FIR: मेटा (Meta) च्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री (CSEAM) उपलब्ध असल्याच्या गंभीर तक्रारींनंतर दिल्ली पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) शिफारशींवरून दिल्ली पोलिसांनी मेटा इंडियाविरोधात अधिकृत गुन्हा (FIR) दाखल केला आहे. या घडामोडीमुळे फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप चालवणाऱ्या मेटा कंपनीच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.याप्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि प्रशासकीय कारवाईची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .एनएचआरसीच्या निर्देशानंतर पोलिसांची कारवाईराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियंक कानूनगो यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर पोस्ट करून या कारवाईची माहिती दिली.निर्देशांवरून एफआयआर: मानवाधिकार आयोगाच्या स्पष्ट सूचनांनुसारच दिल्ली पोलिसांनी मेटा इंडियाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.एनसीपीसीआरचे समन्स: यापूर्वी, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) देखील या प्रकरणात सखोल चौकशी सुरू केली होती. आयोगाने १६ सप्टेंबरला मेटा इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना (MD) प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यासाठी समन्स जारी केले होते..Elon Musk: अंतराळात डेटा सेंटर, जमिनीवर एआयचा विस्तार! काय आहे एलॉन मस्क यांचा जगाला धडकी भरविणारा मास्टर प्लॅन?.जाहिरातींचा गैरवापर आणि मेटाची आकडेवारीऑनलाइन गुन्हेगार सोशल मीडियावरील जाहिरातींचा गैरवापर करून नियमावली टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे समोर आले आहे.बाह्य वेबसाईटकडे रीडायरेक्ट: गुन्हेगार वरवर सामान्य वाटणाऱ्या जाहिरातींच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांना बेकायदेशीर सामग्री असलेल्या बाह्य लिंक्सवर घेऊन जातात.कारवाईची आकडेवारी: जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत मेटाने भारतभरात फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरील बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित तब्बल ५.३ दशलक्ष (५३ लाख) सामग्रीवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे..I4C कडे थेट तक्रार नोंदवण्याचा निर्णयवाढत्या कायदेशीर दबावानंतर मेटाने आपल्या सुरक्षितता धोरणात सुधारणा केली असून, आता बाल सुरक्षेशी संबंधित सर्व तक्रारी थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या 'भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र' (I4C) च्या सायबर क्राइम पोर्टलवर नोंदवण्याचे जाहीर केले आहे.सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लहान मुलांचे रक्षण करणे ही आमची प्राथमिकता असून, गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आम्ही भारतीय तपास यंत्रणांशी पूर्ण सहकार्य करत असल्याचे मेटाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे..Ethanol Car: १००% इथेनॉलवर धावणारी Toyota Innova Hycross लवकरच होणार लाँच; नितीन गडकरींनी दिली मोठी माहिती! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.