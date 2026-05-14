Sleep Death : आपण झोपेत खरंच मरतो का? विज्ञान काय सांगतं, जाणून घ्या रहस्य

झोपेत मृत्यू येणे ही संकल्पना जितकी गूढ आहे, तितकीच ती मानवी मनाला चक्रावून टाकणारी आहे. आपण झोपेत खरंच मरतो का, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. काही लोकांसाठी हे फक्त एक वाईट स्वप्न असू शकते, तर काहींसाठी हे एक धक्कादायक वास्तव ठरते. जेव्हा एखादी व्यक्ती झोपेत मरण्याचे स्वप्न पाहते, तेव्हा ती प्रचंड घाबरून अस्वस्थ होते. अचानक जाग आल्यावर तिच्या हृदयाचे ठोके वेगाने वाढतात आणि शरीराला घाम फुटतो. हे केवळ मनाचे खेळ असले, तरी प्रत्यक्षात झोपेत शांतपणे जग सोडणे यामागे शरीरातील गंभीर वैद्यकीय कारणे दडलेली असतात..वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, एखादी व्यक्ती झोपेतच मरण पावली, तर याचा अर्थ ती व्यक्ती आतून गंभीर आजारी होती किंवा तिचे वय झाले होते. निरोगी माणूस अचानक झोपेत कधीच मरत नाही. झोपेच्या अवस्थेत शरीरातील अंतर्गत यंत्रणा संथ गतीने काम करत असते. अशा वेळी अचानक आलेला हृदयविकाराचा तीव्र झटका (Heart Attack) किंवा मेंदूत रक्ताची गाठ झाल्यामुळे आलेला स्ट्रोक (Brain Stroke) हे झोपेत होणाऱ्या मृत्यूचे मुख्य कारण ठरतात. वयोवृद्ध लोकांमध्ये अवयव निकामी झाल्यामुळेही अनेकदा रात्रीच्या वेळी शांतपणे प्राणज्योत मालवते..वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, माणसाचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्याचे संपूर्ण शरीर एकाच क्षणी मृत होत नाही. जैविक मृत्यूच्या प्रक्रियेत मानवी शरीराचे काही अवयव मृत्यूनंतरही काही काळ त्यांचे कार्य सुरू ठेवतात. संशोधनानुसार शरीरातील श्वास थांबल्यानंतरही मानवी मेंदू पुढील ६ मिनिटांपर्यंत जिवंत आणि सक्रिय राहू शकतो. इतकेच नाही तर मानवी हृदय शरीरापासून वेगळे झाल्यानंतरही किंवा मृत्यूच्या पश्चात तब्बल ४ ते ६ तासांपर्यंत जिवंत राहण्याची क्षमता बाळगून असते..अवयवांच्या याच जिवंत राहण्याच्या गुणधर्मामुळे आधुनिक वैद्यकशास्त्रात अवयवदान ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. मृत्यू झाल्यानंतरही डोळे, किडनी, लिव्हर आणि हृदय यांसारखे अवयव विशिष्ट वेळेत काढून दुसऱ्या गरजू रुग्णाच्या शरीरात प्रत्यारोपित केले जाऊ शकतात. त्यामुळे झोपेत होणारा मृत्यू हा जरी एका आयुष्याचा शेवट असला तरी अवयवदानाच्या माध्यमातून तो दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला नवीन जीवन देणारा एक आशेचा किरण देखील ठरू शकतो.