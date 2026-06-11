विज्ञान-तंत्र

गिग वर्कर्ससाठी मोठी खुशखबर! नवीन e-Shram पोर्टल झालं सुरू; २१ जूनपर्यंतच करता येणार नोंदणी, पाहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

e-Shram Portal Gig Workers Registration : गिग वर्कर्ससाठी मोठी खुशखबर आहे. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य २१ जूनपर्यंत शेवटची तारीख आहे. कशी नोंदणी करायची पाहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
Benefits of e-Shram Registration for Delivery Partners &amp; Drivers

Benefits of e-Shram Registration for Delivery Partners & Drivers

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

डिलिव्हरी बॉय, कॅब ड्रायव्हर आणि फ्रीलान्सर्सना आता सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. झेप्टो, ओला, झोमॅटो सारख्या कंपन्यांच्या कामगारांसाठी नवीन व्यवस्था सुरू होत आहे.

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