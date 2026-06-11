गिग वर्कर्ससाठी मोठी खुशखबर! नवीन e-Shram पोर्टल झालं सुरू; २१ जूनपर्यंतच करता येणार नोंदणी, पाहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

डिलिव्हरी बॉय, कॅब ड्रायव्हर आणि फ्रीलान्सर्सना आता सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. झेप्टो, ओला, झोमॅटो सारख्या कंपन्यांच्या कामगारांसाठी नवीन व्यवस्था सुरू होत आहे..ई-श्रम पोर्टल म्हणजे काय?ई-श्रम हे असंघटित कामगारांसाठी सरकारचे राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. येथे डिलिव्हरी पार्टनर्स, ड्रायव्हर्स आणि प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या सर्व कामगारांची नोंदणी होते. प्रत्येकाला एक खास युनिक ID मिळतो. यामुळे कामगारांची ओळख सहज होईल आणि त्यांना विविध योजनांचा फायदा घेता येईल..Whatsapp Redesign : तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर व्हॉट्सॲपचे धमाकेदार अपडेट! एक टॅपवर सर्व ऑप्शन, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.कंपन्यांना दिला आहे २१ जूनची डेडलाइनमंत्रालयाने सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना २१ जूनपर्यंत आपल्या गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. झोमॅटो, स्विगी, उबर, ओला, ब्लिंकइट, रॅपिडो, अमेझॉन, झेप्टो सारख्या १५ प्रमुख कंपन्यांनी आधीच पोर्टलशी आपले कनेक्शन केले आहे. उरलेल्या कंपन्यांनीही लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावे, असे सांगण्यात आले आहे..सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० चा फायदाही व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत करण्यात येत आहे. यापूर्वी गिग कामगारांना औपचारिक सुरक्षा मिळत नव्हते. आता API द्वारे कंपन्या आपली माहिती पोर्टलशी जोडतील. नियम पाळले नाहीत तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.कामगारांना मिळणारे फायदेई-श्रमवर नोंदणी झाल्यावर कामगारांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. भविष्यात आरोग्य, दुर्घटना आणि इतर सुविधा अधिक सहज उपलब्ध होतील. प्लॅटफॉर्म डेटा एकत्र झाल्याने कामगारांना मुख्य प्रवाहात आणणे सोपे होईल. ज्यांना पूर्वी असे संरक्षण नव्हते, त्यांच्यासाठी ही मोठी सुविधा आहे..तुमचा व्यवसाय कसा अपडेट कराल?आधीच नोंदणी केलेले कामगार सोप्या पद्धतीने माहिती अपडेट करू शकतात१. ई-श्रम पोर्टलवर जा.२. ‘तुमचा व्यवसाय अपडेट करा’ या पर्यायावर क्लिक करा.३. नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाका आणि OTP ने व्हेरिफाई करा.४. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.५. अर्ज सबमिट करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.