''E20 पेट्रोलमुळे जुन्या गाड्यांचेही नुकसान होत नाही'', 'इथेनॉल'वरुन उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर संसदेत सविस्तर उत्तर

E20 petrol safety: देशभरात सध्या पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळून दिले जाते. मात्र अशा पेट्रोलमुळे वाहनांच्या इंजिनचं नुकसान होत असल्याचे दावे सोशल मीडियातून केले जात आहेत. मात्र केंद्र सरकारने संसदेत इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचं चांगलंच समर्थन केलंय. याबाबत संसदेमध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे..इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे गाड्यांचे इंजिन खराब होणे, ब्रेकडाउन होणे किंवा वाहनांचे सुटे भाग लवकर झिडले जाणे, अशा कोणत्याही तक्रारी मिळालेल्या नाहीत, असे सरकारने सोमवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले. तसेच, E20 इंधनामुळे जुन्या गाड्यांचेही कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे..अत्यंत प्रदीर्घ संशोधन आणि वैज्ञानिक तपासणीनंतरच हे इंधन लागू करण्यात आले असून, हे तंत्रज्ञान गेल्या १० वर्षांपासून वापरात आहे, अशी माहिती सरकारने दिली. राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सांगितले की, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम कोणताही विचार न करता लागू केलेला नाही..Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक उपोषण सोडणार की सुरूच ठेवणार? CJP आंदोलनादरम्यान मोठी घोषणा; पोस्ट लिहित भूमिका स्पष्ट.नीती आयोग, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यांसारख्या नामांकित तांत्रिक संस्थांसोबत वर्षानुवर्षे केलेल्या वैज्ञानिक संशोधन आणि चाचण्यांनंतरच हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे..Waste Management Tender : स्वतंत्र निविदा काढून पुणेकरांचे ५६७ कोटी रुपये वाचवा; काँग्रेसचा स्थायी समितीपुढे ठराव.जुन्या वाहनांसाठीही पूर्णपणे सुरक्षितकेंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेला माहिती दिली की, चाचण्यांदरम्यान E20 इंधनावर चालणाऱ्या जुन्या गाड्यांच्या कार्यक्षमतेत कोणतीही मोठी हानी झालेली नाही. इथेनॉल ब्लेंडिंगमुळे इंजिनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिघाड होत असल्याचं सिद्ध होईल, असा एकही पुरावा अभ्यासात आढळलेला नाही.सरकारने सांगितले की, E15+ पेट्रोल साडेतीन वर्षांहून अधिक काळापासून वापरले जात आहे, तर E19-E20 इंधन देशात गेल्या अडीच वर्षांपासून उपलब्ध आहे. या काळात 20 कोटींहून अधिक दुचाकी आणि ३ कोटींहून अधिक कार या इंधनावर चालल्या आहेत, परंतु E20 मुळे इंजिन खराब झाल्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा मिळालेला नाही. कोणत्याही राज्यातून अशी कोणतीही माहिती किंवा तक्रार आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.