Elon Musk X Chat Messaging App : इलॉन मस्कने लाँच केलं X Chat! ; आता ‘WhatsApp’ अन् ‘Arattai’ला जबरदस्त टक्कर

What Is Elon Musk’s New X Chat Messaging App? : जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती Elon Musk ने नवीन मेसेंजिंग सर्व्हिस लाँच केली आहे. ज्याचे नाव X Chat आहे. याचा लाभ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Xवरच वापरू शकाल. चॅट सर्व्हिसचा वापर करून हे मेसेंजिंग App WhatsApp आणि Arattai यांना टक्कर देणार आहे.
या मेसेंजिंग सर्व्हिसला काही नवीन फिचर्ससह सादर केले गेले आहे. यामध्ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन, अडव्हान्स मेसेंजिंग कंट्रोल आणि स्वतंत्र मेसेंजिंग इनबॉक्स मिळेल. हे फिचर्स आल्यानंतरही यूजर्स DM आणि नवीन मेसेंजिग सर्व्हिस अंतर्गत मिळणारे मेसेज वेगवेगळे पाहता येतील.
इलॉन मस्क्ने पोस्टकरून सांगितले की, X ने एक पूर्णत: नवीन कम्युनिकेशन्स सेवा सुरू केली आहे. यामध्ये एनक्रिप्शनसोबतच मेसेंजिंग, ऑडिओ, व्हिडिओ आणि फाइल ट्रान्सफर करू शकाल.
हेल्प सेंटरमध्ये एक्स चॅटबद्दल तपशील शेअर केले गेले आहेत. त्यात म्हटले आहे हे आता की पूर्वीसारखे नाही, आता ग्रुप मेसेज आणि मीडिया एन्क्रिप्ट केले जाऊ शकतात. तसेच, मस्कच्या नवीन मेसेजिंग सर्व्हिस अंतर्गत, युजर्स आधीच पाठवलेले मेसेज एडिट, डिलीट आणि गायब देखील करू शकतात.
मेसेज डिलीट केल्यानंतर व्हॉट्सअॅपवर this message was deleted असा मेसेज दिसतो, मात्र हा मेसेज एक्स चॅटवर दिसणार नाही. चॅट प्रायव्हसीचे संरक्षण करण्यासाठी, एक्स चॅटमध्ये स्क्रीनशॉट ब्लॉक करता येतात. दुसरा युजर्स प्रायव्हेट मेसेजचे स्क्रीनशॉट घेऊ शकणार नाही.
एक्स चॅट सध्या फक्त iOS आणि वेब व्हर्जनवर उपलब्ध आहे. एक्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या डीएम विभागात जाऊन ते वापरता येते. मात्र ते लवकरच अँड्रॉइडसाठी रिलीज केले जाईल.
