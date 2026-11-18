EPFO WhatsApp Service: नोकरदार वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या ७४ व्या स्थापना दिनानिमित्त (१ नोव्हेंबर २०२६) देशातील कोट्यवधी सभासदांसाठी एक अत्यंत सोयीस्कर डिजिटल सेवा सुरू केली आहे. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते या नव्या व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सेवेचे उद्घाटन करण्यात आले.या सुविधेमुळे आता पीएफ खात्यातील शिल्लक रक्कम तपासण्यासाठी किंवा पासबुक डाउनलोड करण्यासाठी ईपीएफओच्या मुख्य पोर्टलवर वारंवार लॉग-इन करण्याची कटकट संपली आहे. सर्व्हर डाऊन किंवा तांत्रिक समस्यांमुळे पोर्टल चालत नाही अशा त्रासातून सभासदांची सुटका होणार आहे..व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सेवेची मुख्य वैशिष्ट्येभारत सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) आणि ईपीएफओच्या अधिकृत माध्यमातून या सुविधेची घोषणा करण्यात आली आहे. ईपीएफओने यासाठी +९१ ८७९६४ ४१८०० हा अधिकृत आणि व्हेरिफाइड क्रमांक जारी केला आहे. या सुविधेद्वारे सभासदांना खालील प्रमुख लाभ मिळतील-पीएफ बॅलन्स तपासणे: खात्यात जमा असलेली एकूण शिल्लक रक्कम तात्काळ पाहता येते.मिनी स्टेटमेंट: खात्यातील शेवटच्या ५ व्यवहारांचा (Transactions) तपशील एका क्लिकवर मिळतो.पासबुक डाउनलोड: संपूर्ण ईपीएफ पासबुक थेट पीडीएफ (PDF) स्वरूपात व्हॉट्सॲपवर डाउनलोड करता येते..Philips 5G Smartphone: IP64 रेटिंगसह लाँच! 5700mAh बॅटरी अन् 64MP कॅमेरा; पाहा किंमत आणि भन्नाट फीचर्स...पासबुक डाउनलोड करण्याची सोपी प्रोसेसया सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सभासदाचा मोबाईल क्रमांक त्यांच्या UAN (Universal Account Number) सोबत लिंक असणे अनिवार्य आहे. घरबसल्या पासबुक मिळवण्यासाठी खालील टप्पे वापरा-नंबर सेव्ह करा: सर्वांत आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये +९१ ८७९६४ ४१८०० हा ईपीएफओचा अधिकृत क्रमांक सेव्ह करा.चॅट सुरू करा: व्हॉट्सॲप उघडून या नंबरवर 'Hi' किंवा 'Hello' असा मेसेज पाठवा.भाषा निवडा: चॅटबॉटच्या स्वयंचलित मेन्यूमधून इंग्रजी किंवा हिंदी यांसारखी तुमची पसंतीची भाषा निवडा.पर्याय निवडा: मुख्य मेन्यूमध्ये उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी 'Download Passbook' या पर्यायावर क्लिक करा..UAN आणि OTP पडताळणी: जर तुमच्या मोबाईल क्रमांकाशी एकापेक्षा जास्त UAN किंवा मेंबर आयडी जोडलेले असतील, तर योग्य खाते निवडा. त्यानंतर तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एक ओटीपी (OTP) येईल, तो चॅटमध्ये टाका.पासबुक उघडा: यशस्वी पडताळणीनंतर काही सेकंदांतच तुम्हाला चॅटमध्ये ईपीएफ पासबुकची पीडीएफ फाईल मिळेल. ही फाईल सुरक्षित असून ती उघडण्यासाठी पासवर्ड म्हणून तुमची जन्मतारीख (Date of Birth - DDMMYY स्वरूपात) टाकावी लागेल..सायबर सुरक्षिततेबाबत महत्त्वाचे आवाहनया ऑनलाईन सुविधेचा वापर करताना सायबर फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन ईपीएफओने केले आहे. व्हॉट्सॲपवर चॅट सुरू करताना संबंधित नंबरच्या नावापुढे अधिकृत व्हेरिफाइड बॅज (ब्लू किंवा ग्रीन टिक) असल्याची खात्री अवश्य करा.ईपीएफओचा अधिकृत चॅटबॉट कधीही सभासदांकडे UAN पासवर्ड, बँक खाते क्रमांक, एटीएम पिन किंवा यूपीआय पिन मागितल्यासारखी गोपनीय माहिती विचारत नाही. त्यामुळे कोणत्याही बनावट किंवा फसव्या क्रमांकापासून सावध राहून फक्त वरील अधिकृत क्रमांकाचाच वापर करावा..WhatsApp ने आणले 'परमनंट पिन'सह ४ नवीन फिचर्स! महत्त्वाचा मेसेज कधीच होणार नाही गायब; ग्रुप अॅडमिन्ससाठी मोठे गिफ्ट... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.