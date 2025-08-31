eSIM Fraud : नवीन सिमकार्ड खरेदी करताय? तुमच्यासोबतही होऊ शकतो मोठा फ्रॉड, देशभरात टेन्शन, नेमका विषय जाणून घ्या

सिमकार्ड तर मोबाईलचा आत्मा आहेपण हल्ली एक फ्रॉड देशभरात गाजतोयहा eSIM फ्रॉड आहे जाणून घ्या.Simcard Fraud in India : देशात eSIM फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे सरकारने सर्वसामान्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने eSIM घोटाळ्यांबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी सल्लागार जारी केला आहे. या फसवणुकीत सायबर गुन्हेगार वापरकर्त्यांचे मोबाइल नंबर हॅक करून बँक खात्यांमधून लाखो रुपये लुटत आहेत. दूरसंचार विभाग दररोज २ हजार बनावट मोबाइल नंबर ब्लॉक करत असून आतापर्यंत ३ ते ४ लाख सिमकार्ड निष्क्रिय केली आहेत..कशी होते फसवणूक?सायबर गुन्हेगार अनोळखी नंबरवरून कॉल करतात आणि eSIM अॅक्टिव्हेशनसाठी बनावट लिंक पाठवतात. या लिंकवर क्लिक करताच वापरकर्त्याच्या फोनमधील सिग्नल गायब होतो आणि स्कॅमरच्या डिव्हाइसवर e Electrochem - eSIM सक्रिय होते. यानंतर गुन्हेगार वापरकर्त्याच्या मोबाइल नंबरद्वारे बँक खात्यांशी संबंधित OTP मिळवतात आणि खात्यातून पैसे काढतात. एका प्रकरणात एका व्यक्तीचे ATM कार्ड आणि UPI खाते बंद असतानाही ४ लाखांची फसवणूक झाली..खुशखबर! Samsung Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोनवर चक्क 50 हजारचा डिस्काउंट, ऑफर पाहा एका क्लिकवर.सुरक्षित कसे राहाल ?I4C ने नागरिकांना अनोळखी कॉल आणि लिंक्सकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला दिला आहे. कोणतीही संशयास्पद लिंक उघडू नका कारण त्यामुळे तुमचे सिम निष्क्रिय होऊन स्कॅमरला तुमच्या खात्याचा अॅक्सेस मिळू शकतो. फोन सिग्नल गायब झाल्यास तात्काळ बँक आणि टेलिकॉम ऑपरेटरशी संपर्क साधा..सगळ्यात स्वस्त ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाईट कोणती? फायद्याचं आहे, नक्की पाहा..!.वाढत्या आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने AI आधारित तंत्रज्ञानाद्वारे दररोज हजारो फसव्या नंबर ब्लॉक करण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वांनी सावध राहून या नव्या डिजिटल धोक्यापासून स्वतःचा बचाव करावा, असा सरकारचे आवाहन आहे..FAQs What is an eSIM scam? / ई-सिम फसवणूक म्हणजे काय?ई-सिम फसवणूक म्हणजे सायबर गुन्हेगार बनावट लिंक्स पाठवून तुमच्या मोबाइल नंबरवर अॅक्सेस मिळवतात आणि बँक खात्यातून पैसे काढतात.How do scammers activate eSIMs? / स्कॅमर ई-सिम कसे सक्रिय करतात?स्कॅमर अनोळखी कॉल किंवा लिंक्सद्वारे तुमच्या फोनचे सिग्नल बंद करतात आणि त्यांच्या डिव्हाइसवर ई-सिम सक्रिय करतात.What should I do if my phone signal disappears suddenly? / माझ्या फोनचे सिग्नल अचानक गायब झाल्यास काय करावे?ताबडतोब तुमच्या बँकेशी आणि टेलिकॉम ऑपरेटरशी संपर्क साधा आणि संशयास्पद गतिविधींची त्सतर्कता बाळगा.How can I protect myself from eSIM scams? / ई-सिम फसवणुकीपासून स्वतःचा बचाव कसा करावा?अनोळखी नंबरवरून येणारे कॉल आणि लिंक्स टाळा, तसेच तुमच्या खात्याच्या सुरक्षेसाठी नियमित तपासणी करा.What actions is the government taking against eSIM scams? / सरकार ई-सिम फसवणुकीविरोधात काय कारवाई करत आहे?सरकार AI तंत्रज्ञानाद्वारे दररोज हजारो बनावट नंबर ब्लॉक करत आहे आणि जागरूकता वाढवण्यासाठी सल्लागार जारी करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.