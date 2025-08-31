विज्ञान-तंत्र

eSIM Fraud : नवीन सिमकार्ड खरेदी करताय? तुमच्यासोबतही होऊ शकतो मोठा फ्रॉड, देशभरात टेन्शन, नेमका विषय जाणून घ्या

  • सिमकार्ड तर मोबाईलचा आत्मा आहे

  • पण हल्ली एक फ्रॉड देशभरात गाजतोय

  • हा eSIM फ्रॉड आहे जाणून घ्या

Simcard Fraud in India : देशात eSIM फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे सरकारने सर्वसामान्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने eSIM घोटाळ्यांबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी सल्लागार जारी केला आहे. या फसवणुकीत सायबर गुन्हेगार वापरकर्त्यांचे मोबाइल नंबर हॅक करून बँक खात्यांमधून लाखो रुपये लुटत आहेत. दूरसंचार विभाग दररोज २ हजार बनावट मोबाइल नंबर ब्लॉक करत असून आतापर्यंत ३ ते ४ लाख सिमकार्ड निष्क्रिय केली आहेत.

