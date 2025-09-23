Helpline Numbers : भारतात राहताय ना? मग तुम्हाला माहितीच असायला हवेत 'हे' आपत्कालीन हेल्पलाइन नंबर

भारतात आपत्कालीन परिस्थिती कधीही उद्भवू शकते. मग ती वैद्यकीय आणीबाणी असो, अपघात, आग किंवा गुन्हा. अशा वेळी योग्य हेल्पलाइन क्रमांक तातडीने मिळणे किंवा न मिळणे म्हणजे जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो. भारतात विविध आपत्कालीन सेवांसाठी खास हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध आहेत..ज्यामुळे पोलिस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि इतर सेवांची मदत त्वरित मिळू शकते..आपत्कालीन क्रमांक – 112कोणत्याही संकटात मग ते पोलिस, रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन असो. फक्त 112 डायल करा. हा क्रमांक तुम्हाला जवळच्या आपत्कालीन सेवेशी जोडतो. 112 India ॲपद्वारे तुमचे थेट स्थान (लोकेशन) बचावकर्त्यांना मिळते ज्यामुळे मदत जलद पोहोचते.पोलिस हेल्पलाइन – 100गुन्हा, चोरी किंवा संशयास्पद हालचालींची तक्रार नोंदवण्यासाठी 100 डायल करा. हा क्रमांक तुम्हाला जवळच्या पोलिस स्टेशनशी जोडतो आणि गेल्या अनेक दशकांपासून नागरिकांचे संरक्षण करत आहे..सर्वांसाठी सुरू झाला Amazon-Flipkart सेल; निम्म्यापेक्षा कमी किंमतीत मिळतायत वस्तु, 50 ते 80% डिस्काउंट ऑफर्स, पाहा एका क्लिकवर.रुग्णवाहिका सेवा – 102 आणि 108गरोदर महिला आणि मुलांसाठी मोफत रुग्णवाहिका सेवेसाठी 102 डायल करा.. आणि जर तुम्हाला गंभीर जखम किंवा अपघातासाठी 108 हा क्रमांक तातडीने रुग्णालयाशी जोडतो.अग्निशमन दल – 101आग, स्फोट किंवा गॅस गळतीसाठी 101 डायल करा. तुमचे ठिकाण स्पष्ट सांगा, जेणेकरून मदत जलद मिळेल. जर 101 उपलब्ध नसेल तर 112 वापरा..Parker Solar Probe : काश्मीर ते कन्याकुमारी अंतर १९ सेकंदांत; पण हे कसं शक्य आहे? पाहा आश्चर्यकारक फोटो.विशेष हेल्पलाइनमहिला हेल्पलाइन – 1091 छेडछाड किंवा धोक्याच्या वेळी महिलांसाठी.बाल हेल्पलाइन – 1098 बाल शोषण किंवा संकटातील मुलांसाठी.आपत्ती व्यवस्थापन – 1078 पूर, भूकंप यांसारख्या आपत्तींसाठी.रेल्वे हेल्पलाइन – 139 प्रवासादरम्यान मदतीसाठी.सायबर गुन्हे – 1930 ऑनलाइन फसवणूक किंवा डिजिटल धोक्यांसाठी..FAQs What is the universal emergency number in India?भारतातील सर्वसमावेशक आपत्कालीन क्रमांक कोणता आहे?112 हा सर्वसमावेशक क्रमांक आहे, जो पोलिस, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन सेवांशी जोडतो.How can I get immediate police assistance?पोलिसांची तातडीने मदत कशी मिळवावी?गुन्हा किंवा संकटात 100 डायल करा, ज्यामुळे जवळच्या पोलिस स्टेशनशी संपर्क होतो.Which number should I call for medical emergencies?वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीसाठी कोणता क्रमांक वापरावा?गंभीर जखम किंवा अपघातासाठी 108 डायल करा, तर गरोदर महिलांसाठी 102 वापरा.What should I do in case of a fire emergency?आगीच्या आपत्कालीन परिस्थितीत काय करावे?आगीच्या घटनेत 101 डायल करा आणि तुमचे स्थान स्पष्ट सांगा; 101 उपलब्ध नसल्यास 112 वापरा.Is there a helpline for women’s safety?महिलांच्या सुरक्षेसाठी हेल्पलाइन आहे का?होय, छेडछाड किंवा धोक्याच्या वेळी 1091 वर संपर्क साधा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.