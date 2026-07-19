विज्ञान-तंत्र

Facebook Down : फेसबुक अचानक बंद पडलं! डेस्कटॉपवर वापरकर्त्यांना येतेय अडचण; डाऊन मागचं नेमकं कारण काय?

Facebook Down Reason : आज अचानक फेसबुक डेस्कटॉपवर वर्क करत नाहीये. Account Temporarily Unavailable असा मेसेज का दाखवत आहेत जाणून घ्या
Facebook Down : फेसबुक अचानक बंद पडलं! डेस्कटॉपवर वापरकर्त्यांना येतेय अडचण; डाऊन मागचं नेमकं कारण काय?

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आज रविवारी दुपारची वेळ...नेहमीप्रमाणे तुम्ही फेसबूकवर स्क्रोल करायला गेलात, पण अचानक स्क्रीनवर एक मेसेज दिसतो: "Account Temporarily Unavailable." (तुमचे खाते तात्पुरते अनुपलब्ध आहे). यामुळे लोकांच्या क्षणात मनात अनेक शंका आल्या आहेत. माझं अकाऊंट हॅक तर झालं नाही ना? पण थांबा, तुम्ही एकटे नाही आहात

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