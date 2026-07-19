Facebook Down : फेसबुक अचानक बंद पडलं! डेस्कटॉपवर वापरकर्त्यांना येतेय अडचण; डाऊन मागचं नेमकं कारण काय?

आज रविवारी दुपारची वेळ...नेहमीप्रमाणे तुम्ही फेसबूकवर स्क्रोल करायला गेलात, पण अचानक स्क्रीनवर एक मेसेज दिसतो: "Account Temporarily Unavailable." (तुमचे खाते तात्पुरते अनुपलब्ध आहे). यामुळे लोकांच्या क्षणात मनात अनेक शंका आल्या आहेत. माझं अकाऊंट हॅक तर झालं नाही ना? पण थांबा, तुम्ही एकटे नाही आहात.सध्या डेस्कटॉपवर फेसबूक वापरणाऱ्या लाखो युजर्सना याच अनपेक्षित समस्येचा सामना करावा लागत आहे. ही कोणतीही वैयक्तिक चूक नसून, फेसबूकच्या मुख्य डेटाबेस आणि डेस्कटॉप व्हर्जनच्या लिंकिंगमध्ये अचानक निर्माण झालेला एक तांत्रिक अडथळा आहे, ज्यामुळे सिस्टीम युजर्सचे प्रोफाईल्स लोड करू शकत नाहीये..ChatGPT च्या नावाने का विकले जातायत बास्केटबॉल? कंपनीच्या या प्लॅनचा तुमच्यावर होणार मोठा परिणाम, का? ते वाचा."We expect this to be resolved shortly..." हा संदेश देण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे फेसबूकच्या बॅकएंडला आलेली तात्पुरती मरगळ..जेव्हा कोट्यवधी युजर्स एकाच वेळी डेस्कटॉपवरून लॉग-इन करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा सर्व्हरवरील लोड अचानक वाढल्याने किंवा कोडमध्ये एखादी तांत्रिक त्रुटी (Bug) निर्माण झाल्याने सिस्टीम क्रॅश होते. .Electricity Saving Tips : घरातला पंखा साफ न केल्याने लाईट बिल जास्त येतं? लाखो लोक करतात 'ही' चूक, एका बदलाने वीजबिल होईल कमी.फेसबूक सध्या यावर युद्धपातळीवर काम करत असून, ही त्रुटी दूर होताच तुमचं अकाऊंट पूर्वीसारखं सुरक्षितपणे सुरू होईल. तोपर्यंत काळजी न करता, तुम्ही तुमच्या मोबाईल ॲपवर फेसबूक वापरून पाहू शकता, कारण हा बिघाड मुख्यत्वे फक्त डेस्कटॉप ब्राउझरपुरताच मर्यादित असल्याचं समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.