Fastag Update : ट्रिप प्लान केलीय पण कारला FasTag नाहीय, अशी मिळवा FasTag ची Home Delivery!

Fastag Update : काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, जेव्हा तुम्ही टोल प्लाझातून जात असत, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या वाहनाचा टोल टॅक्स भरावा लागत होता आणि ही प्रक्रिया मॅन्युअली केली जात होती ज्यात खूप वेळ लागत होता आणि काहीवेळा तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत होती.

आता तंत्रज्ञान बदलले आणि आता वाहनांवर FASTag उपलब्ध आहे. यामुळे, वापरकर्ते वेळ न गमावता त्यांचे टोल पेमेंट करू शकतात आणि तुम्हाला तुमच्या कारमधून किंवा तुमच्या कोणत्याही वाहनातून बाहेर पडण्याचीही गरज नाही. (Fastag Update : Convenient FasTag Solution Book and Receive Home Delivery of FasTag Online for Your Trip)

काय आहे FasTag

फास्टॅग एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे. त्याचा आकार क्रेडिट कार्डपेक्षा थोडासा लहान असतो, तो वाहनाच्या पुढच्या बाजूला लावलेला असतो. फास्टॅग कार्डच्या आत एक चिप लावलेली असते, ज्यामध्ये आपल्या वाहनाशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती संग्रहित केलेली असते.(FasTag)

आपले वाहन कोणत्याही टोल प्लाझावर जाताना, आपल्या वाहनावरील कार्ड फास्टॅगच्या संपर्कात येताच टोल पॉईंटवर आपोआप कर भरते. या लावलेल्या फास्टॅग मध्ये Radio Frequency Identification लागलेलं असते.

वाहनावरील फास्टॅग प्रीपेड खात्याशी कनेक्ट होताच तो Activate होतो. तसेच फास्टॅग त्वरित त्याचे कार्य करणे सुरू करतो. आपल्या वाहनावरील फास्टॅग ची वैधता 5 वर्षांपर्यंत असते. वैधता संपल्यानंतर, फास्टॅग आपल्याला पुन्हा आपल्या वाहनावर लावावा लागतो.

FASTag वाहनावर लावण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे?

आपल्या वाहनावर फास्टॅग लागू करण्यासाठी आपल्याला पुढील कागदपत्रांची गरज लागेल.

ग्राहकांचे वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र

वाहन मालकाचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो

वाहन मालकाचा बँक केवायसी (KYC) कागद

वाहनाचा मूळ मालक असल्याचे प्रमाणपत्र

हे अॅप डाउनलोड करावे लागेल

जर तुम्ही अद्याप पेटीएम वापरत नसाल, तर जाणून घ्या, धन्यवाद, आता तुम्ही तुमच्या घरी बसून फास्ट टॅग ऑर्डर करू शकता. त्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे आणि यास फक्त काही मिनिटे लागतात.

त्यानंतर तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील आणि तुमचा फास्ट टॅग तयार करून तुमच्या घरी वितरित केला जाईल. जर तुम्हाला या प्रक्रियेबद्दल माहिती नसेल तर आज आम्ही तुम्हाला याबद्दल सांगणार आहोत.

FasTag चे Online Booking कसे करावे

- FasTag बुक करण्यासाठी, वापरकर्त्यांनी प्रथम पेटीएम अॅप उघडणे आवश्यक आहे.

- आता तुम्ही तिकीट बुकिंग विभागात जावे

- येथे तुम्हाला अनेक पर्याय मिळतात

- तुम्ही येथे फास्टॅग खरेदी करा पर्याय निवडावा

- आता तुम्हाला तुमच्या वाहनाचा तपशील द्यावा लागेल

- तुम्ही तपशील भरताच तुम्हाला पेमेंटचा पर्याय दिसेल

- तुम्हाला पेमेंटच्या खाली पत्ता भरण्याचा पर्याय देखील मिळेल

- पत्ता आणि पेमेंट भरल्यानंतर हा फास्टॅग तुमच्या घरी पोहोचवला जाईल.

फास्टॅग चे रिचार्ज कसे करावे?

फास्टॅग च्या अकाऊंट वर आपण अनेक पध्दतीने रिचार्ज करू शकतो. आपण आपल्या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट-बँकिंग द्वारे फास्टॅगचे रिचार्ज करू शकतो. फास्टॅगचे रिचार्ज करणे काही कठीण नाहीय.

आपल्या मोबाईलचे रिचार्ज आपण करतो त्याचप्रमाणे फास्टॅगचे रिचार्ज आपण करू शकतो. फास्टॅग अकाऊंट मध्ये आपण कमीत कमी ₹100 ते जास्तीत जास्त १ लाख रुपयांपर्यंत रिचार्ज करू शकतो.