'हे' 5 मोबाईल ॲप तुमचा डेटा पाठवत आहे चीनला? FBI च्या रिपोर्टमुळे कोट्यवधी वापरतकर्ते धोक्यात, सुरक्षित कसे राहायचे जाणून घ्या

Smartphone Privacy Risks : आजच्या डिजिटल जगात प्रत्येकजण स्मार्टफोन हातात घेऊन दिवसभर ॲप्स वापरतो. व्हिडिओ पाहणे, शॉपिंग करणे, फोटो एडिट करणे किंवा गेम खेळणे...पण आता एका नवीन बातमीने सर्वांना चिंतेत टाकले आहे. अमरिकेच्या FBI एका ताज्या अहवालात इशारा दिला आहे की २०२६ मध्ये जगभरात सर्वाधिक डाउनलोड होणारे अनेक लोकप्रिय ॲप्स तुमचा वैयक्तिक डेटा थेट चीनमधील सर्व्हरवर पाठवत आहेत. यामुळे लाखो वापरकर्त्यांची गोपनीयता धोक्यात आली आहे आणि जगभर संतापाची लाट उसळली आहे.एफबीआयच्या मते, हे ॲप्स केवळ तुमचा फोन नंबर, ईमेल, घराचा पत्ता किंवा संपर्क गोळा करत नाहीत, तर तुमच्या फोनमधील अनेक खाजगी गोष्टींवरही नजर ठेवतात. एकदा तुम्ही ॲपला परवानगी दिली की ते डेटा अनिश्चित काळासाठी साठवू शकतात. चीनच्या कायद्यानुसार त्या कंपन्यांना सरकारला हा डेटा देणे भाग पडू शकते. यामुळे हॅकर्सना सोशल ग्राफ तयार करून मोठे सायबर हल्ले करण्या मदत होऊ शकते. काही ॲप्समध्ये मालवेअरही येऊ शकते ज्यामुळे तुमच्या फोनवर पूर्ण नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.अँड्रॉइड फोन वापरणाऱ्यांना याचा जास्त धोका आहे, कारण अनधिकृत सोर्सवरून ॲप्स डाउनलोड करणे सोपे असते. आयफोन वापरकर्ते थोडे सुरक्षित आहेत पण तरीही सावध राहणे गरजेचे आहे. फोर्ब्ससारख्या प्रसिद्ध नियतकालिकानेही याबाबत धक्कादायक माहिती दिली आहे. एफबीआयने कोणत्याही विशिष्ट ॲपचे नाव घेतले नाही, पण TikTok, CapCut, Temu, SHEIN सारख्या लोकप्रिय ॲप्सबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.तुम्ही सुरक्षित कसे राहाल? एफबीआयने काही सोप्या पण महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेतॲप्स फक्त Google Play Store किंवा Apple App Store वरूनच डाउनलोड करा. बाहेरच्या वेबसाइट किंवा लिंक्स टाळा.नवीन ॲप डाउनलोड करण्यापूर्वी त्याच्य 'सेवा अटी' आणि 'प्रायव्हसी पॉलिसी' काळजीपूर्वक वाचा.अनावश्यक परवानग्या (जसे की मोबाईल नंबर, लोकेशन, फोटो) बंद करा.फोनचे सॉफ्टवेअर नेहमी अपडेट ठेवा आणि मजबूत पासवर्ड वापरा.