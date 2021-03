हे फिचर म्हणेल, स्माईल प्लिज! असा फोटो काढेल त्याचं नाव ते

अहमदनगर ः मोबाईल कंपन्या दररोज नवे तंत्रज्ञान घेऊन येत आहेत. त्याचा लोकांना फायदाच होतो. परंतु असे काही अॅप आहेत, ज्यामुळे जीवन खरोखरच सुखकर होते. हे एआय-आधारित एक नवीन तंत्रज्ञान आहे. जे ऑनलाइन कौटुंबिक वृक्ष सेवा मायहेरिटेजमध्ये जोडले गेले आहे. हे साधन युजर्सच्या जुन्या फोटोंवर अ‍ॅनिमेशन आणते आणि हे पूर्वीपेक्षा चांगले करण्यात मदत करते.

हे वैशिष्ट्य आपल्या फोटोस एक नवीन शैली देईल. पोर्ट्रेट फोटोंमध्ये हसणे, होकार, डोळे मिचकावण्यासारखे अ‍ॅनिमेशन जोडतात. सोशल मीडियावर नेहमीच एक ट्रेंड असतो. एकदा एखाद्या विषयाचा कल वाढला की ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम इत्यादी प्रत्येक फीडमध्ये दिसून येतो. आज आम्ही अशाच एका विषयाबद्दल बोलत आहोत, जे गेल्या कित्येक दिवस ट्रेंडमध्ये पाहिले जाऊ शकते. कदाचित आपण याबद्दल ऐकले असेल. आपण हे साधन वापरुन पाहिले असेल. परंतु असे बरेच लोक असतील ज्यांना याबद्दल फारशी माहिती नाही. हे एआय-आधारित एक नवीन तंत्रज्ञान आहे. जे ऑनलाइन कौटुंबिक वृक्ष सेवा माय हेरिटेजमध्ये जोडले गेले आहे. हे साधन युजर्सच्या जुन्या फोटोंवर चेहऱ्याचा अ‍ॅनिमेशन आणते आणि हे पूर्वीपेक्षा चांगले करण्यात मदत करते. हे टूल अद्याप फोटो पोट्रेट करण्यासाठी हसणे, होकार, ब्लिंक आणि हेड टिल्ट्ससारख्या अ‍ॅनिमेशनची जोड देते. डीप नॉस्टॅल्जिया साधन वेबसाइट आणि मोबाइल अॅपद्वारे वापरले जाऊ शकते. हे साधन वापरण्यासाठी, वापरकर्त्यांना डीएनए आणि वंशज अ‍ॅप शोधून ते डाउनलोड करावे लागतील. आपणास www.myheritage.com या वेबसाइटवर जाऊन हे अॅप मिळू शकेल. याव्यतिरिक्त, हा अ‍ॅप गुगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅप स्टोअरवर उपलब्ध आहे. हे अॅप गूगल प्ले स्टोअर व अ‍ॅप स्टोअर वरून डाऊनलोड करता येते. या व्यतिरिक्त, आपण त्याच्या अधिकृत वेबसाइटला देखील भेट देऊ शकता. अ‍ॅप डाउनलोड झाल्यानंतर आपल्याला त्यात साइन अप करावे लागेल. यात आपणास फेसबुक व गुगलद्वारेही साइन अप करता येईल. यासाठी आपल्याला काही तपशील भरावे लागतील. आपले बरेच तपशील आपल्या आई, वडील, आपल्या पालकांच्या पालकांसारखे येथे मागितले जातील. यानंतर आपल्याला बाजूला असलेल्या मेनू बारवर टॅप करावे लागेल. त्यानंतर खालील + चिन्हावर टॅप करुन कोणताही जुना फोटो अपलोड करावा लागेल. हे आपल्या कुटुंबातील किंवा मित्रांचे असू शकते.

फोटो निवडल्यानंतर, आपल्याला वर दिलेले पहिले साधन निवडावे लागेल. हे एआय साधन आहे. यास काही सेकंद लागतील. यानंतर, जेव्हा आपला फोटो अ‍ॅनिमेटेड होईल, आपण व्हॉट्सअ‍ॅप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि ट्विटरवर सामायिक करू शकता. किंवा आपण फोनमध्ये सेव्ह देखील करू शकता.

सोशल मीडियावर लोक दीप नॉस्टॅल्जियाचा वापर करून अ‍ॅनिमेटेड फोटो तयार करीत आहेत. अशा परिस्थितीत मायहेरिटेजने असा इशारा दिला आहे की हे वैशिष्ट्य कुणालाही न सांगता चुकीचा व्हिडिओ तयार करण्यासाठी वापरला जाणार नाही. या व्यासपीठावरील फोटोमध्ये सध्या केवळ चेहरे अ‍ॅनिमेटेड केले जाऊ शकतात. ग्रुप फोटोमध्ये चेहरा क्रॉप करूनही वापरकर्ते एखाद्या व्यक्तीला चेतन करू शकतात. या अ‍ॅपवर, वापरकर्ते विनामूल्य खाते तयार करू शकतात. परंतु अ‍ॅनिमेशनचे कमी स्त्रोत विनामूल्य आवृत्तीमध्ये उपलब्ध असतील. त्याच वेळी, त्याच्या सशुल्क आवृत्तीमध्ये बर्‍याच अ‍ॅनिमेशन पर्यायांचा समावेश असेल.

