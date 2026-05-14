Video : ना जेवण, ना पाणी, ना ब्रेक...8 तासांच्या शिफ्टमध्ये माणसांपेक्षा चांगलं काम करतोय हा AI रोबो? थक्क करणारा व्हिडिओ व्हायरल

कॅलिफोर्नियातील फिगर एआय कंपनीने तंत्रज्ञान जगात धमाल उडवली आहे. त्यांचा नवीन मानवाकृती रोबोट माणसांपेक्षाही अधिक मेहनत करतो. तो कोणत्याही खाण्या-पिण्याशिवाय, थकल्याशिवाय सलग ८ तास काम करू शकतो. या रोबोटचा थेट व्हिडिओ X वर उपलब्ध आहे, ज्यात तो सहजतेने काम करताना दिसतो..हेलिक्स-०२हा रोबोट 'हेलिक्स-०२' या अत्याधुनिक AI सिस्टमने सुसज्ज आहे. त्यामुळे तो चालणे, वस्तू उचलणे, तोल सांभाळणे आणि कामे करणे यात माणसांसारखा चपळ आणि अचूक आहे. रोबोटच्या डोक्यात आणि हातांमध्ये कॅमेरे व सेन्सर्स बसवले आहेत. यामुळे तो खडतर जागीही सहज फिरू शकतो आणि बारीक कामे करू शकतो.सिस्टम ०कंपनीने 'सिस्टम ०' नावाचे नवीन तंत्रज्ञान सादर केले आहे. हे १,००० तासांहून अधिक मानवी हालचालींच्या डेटावर प्रशिक्षित आहे. यामुळे रोबोट आता जुने कॉम्प्लिकेटेड कोड सोडून माणसांसारखे नैसर्गिक आणि स्थिर हालचाल करतो. भांडी घासणे, कपडे घडी करणे, बाटली उघडणे, औषधे देणे अशी अनेक कामे तो सहज करतो..दोन रोबोट्सचे टीमवर्कया रोबोट्सची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे ते एकमेकांसोबत समन्वयाने काम करू शकतात. एका चाचणीत दोन रोबोट्सनी फक्त दोन मिनिटांत संपूर्ण बेडरूम स्वच्छ केली. त्यांनी कपडे टांगले, अंथरूण घातले, कचरा टाकला आणि सर्व सामान व्यवस्थित ठेवले. यासाठी त्यांना बाहेरून सूचना देण्याचीही गरज नव्हती..बीएमडब्ल्यू कारखान्यात रोबोटची धमाकेदार कामगिरीहा रोबोट केवळ घरातील कामे करत नाही. गेल्या वर्षी बीएमडब्ल्यूच्या अमेरिकेतील कारखान्यात 'फिगर ०२' रोबोटने आपली ताकद दाखवली. १७० सेमी उंच आणि ७० किलो वजनाचा हा रोबोट २० किलोपर्यंत वजन उचलू शकतो. त्याने १० तासांच्या शिफ्टमध्ये हजारो कार पार्ट्स हलवले आणि उत्पादनात मोठी मदत केली..भविष्यात रोबोट्स माणसांसोबत राहणारफिगर एआय कंपनीचा विश्वास आहे की भविष्यात हे रोबोट कारखाने, गोदामे आणि घरांमध्ये माणसांसोबत काम करतील. ते आसपासची माणसे आणि वस्तू पाहून स्वतः निर्णय घेतील. सध्या ही कंपनी टेस्ला, अॅजिलिटी आणि अॅपट्रॉनिक सारख्या मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करत आहे.