Flipkart वरून फूड डिलिव्हरी कधी सुरु होणार? Zomato-Swiggy ला टक्कर देण्यासाठी कंपनीची खास रणनीती

ऑनलाइन शॉपिंगसाठी देशभरात लोकप्रिय असलेली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आता फूड डिलिव्हरी क्षेत्रातही मोठी एंट्री करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या या क्षेत्रात झोमॅटो आणि स्विगी या कंपन्यांचे वर्चस्व असताना, फ्लिपकार्टनेही या स्पर्धेत उतरण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे..कंपनी १५ ऑगस्टच्या आसपास बंगळुरूमधून आपल्या फूड डिलिव्हरी सेवेची सुरुवात करू शकते. यासाठी फ्लिपकार्टने बंगळुरूतील अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना आपल्या प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यास सुरुवात केली आहे..सुरुवातीला ही सेवा मर्यादित ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार असून, त्यानंतर ग्राहकांचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन ती टप्प्याटप्प्याने इतर शहरांमध्ये विस्तारली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे फ्लिपकार्ट रेस्टॉरेंटकडून केवळ १० टक्के कमिशन घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. रेस्टॉरंट्सला आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न आहे..Swiggy 2 AM : नाईट ड्यूटी करणाऱ्यांसाठी स्विगीकडून खुशखबर; रात्री 2 वाजेपर्यंत मिळणार फूड डिलिव्हरी, 'लेट नाईट ईट्स' सेवा सुरू.सध्या झोमॅटो आणि स्विगी रेस्टॉरंट्सकडून साधारण १६ ते ३० टक्के कमिशन आकारले जात आहेत. जर फ्लिपकार्टचे कमी कमिशनचे मॉडेल यशस्वी झाले, तर रेस्टॉरंट्सचा खर्च कमी होऊ शकतो. परिणामी ग्राहकांना कमी डिलिव्हरी शुल्क, अधिक सवलती आणि आकर्षक ऑफर्स मिळू शकतात..फ्लिपकार्ट पारंपरिक फूड डिलिव्हरी मॉडेलऐवजी 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) या सरकारी उपक्रमाच्या माध्यमातून ही सेवा देणार आहे. ONDC मुळे नव्याने मोठे नेटवर्क उभारण्याची गरज राहणार नाही. फ्लिपकार्टची फूड डिलिव्हरी सेवा मुख्य फ्लिपकार्ट अॅपसोबतच स्वतंत्र अॅपद्वारेही उपलब्ध करून दिली जाण्याची शक्यता आहे..Online Maid Hire: घरकाम होणार आता झटपट पटापट... घरकामासाठी मोलकरीण ऑनलाईन बुक करता येणार; प्रक्रिया आणि दर काय? वाचा....बंगळुरूनंतर ही सेवा देशातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये सुरू करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतातील फूड डिलिव्हरी बाजारातील स्पर्धा आणखी रंगतदार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.