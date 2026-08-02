विज्ञान-तंत्र

Flipkart वरून फूड डिलिव्हरी कधी सुरु होणार? Zomato-Swiggy ला टक्कर देण्यासाठी कंपनीची खास रणनीती

Flipkart Enters Food Delivery Business : सध्या या क्षेत्रात झोमॅटो आणि स्विगी या कंपन्यांचे वर्चस्व असताना, फ्लिपकार्टनेही या स्पर्धेत उतरण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
Flipkart Enters Food Delivery Business

Flipkart Enters Food Delivery Business

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

ऑनलाइन शॉपिंगसाठी देशभरात लोकप्रिय असलेली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आता फूड डिलिव्हरी क्षेत्रातही मोठी एंट्री करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या या क्षेत्रात झोमॅटो आणि स्विगी या कंपन्यांचे वर्चस्व असताना, फ्लिपकार्टनेही या स्पर्धेत उतरण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.

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