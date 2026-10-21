Flipkart सुरू करणार फूड डिलिव्हरी! Zomato आणि Swiggy ला टक्कर; ८ हजार कर्मचारी करत आहेत टेस्टिंग...

Flipkart Food Delivery Service: आतापर्यंत तुम्ही फ्लिपकार्ट (Flipkart) अॅपवरून मोबाईल, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरातील इतर आवश्यक सामान खरेदी करत असाल. पण , लवकरच तुम्हाला या लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून थेट हॉटेलमधून जेवण मागवता येणार आहे. ऑनलाईन डिलिव्हरीच्या बाजारात आपले पाय आणखी घट्ट रोखण्यासाठी फ्लिपकार्ट आता 'फूड डिलिव्हरी' क्षेत्रात पाऊल ठेवण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन सेवेमुळे थेट झोमॅटो (Zomato) आणि स्विगी (Swiggy) सारख्या दिग्गज कंपन्यांना तगडी स्पर्धा मिळणार आहे..'Eat-in by Minutes' नावाने होणार लाँच?मिळालेल्या माहितीनुसार, फ्लिपकार्ट आपली ही नवीन फूड डिलिव्हरी सेवा 'Eat-in by Minutes' या नावाने बाजारात आणू शकते. सध्या या सेवेची बंगळुरू शहरात अंतर्गत चाचणी (Testing) सुरू आहे. ही सेवा सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी अधिकृतपणे कधी सुरू केली जाईल, याबाबत कंपनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तरीही, माहितीनुसार ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही सेवा लाँच होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे..Flipkart BBD Sale मध्ये iPhone अन् Samsung वर बंपर डिस्काउंट; AC ही मिळतोय स्वस्त, पाहा भन्नाट ऑफर्स.८ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांकडून टेस्टिंग सुरूफ्लिपकार्टने आपल्या या प्रोजेक्टची चाचणी अत्यंत व्यापक स्तरावर सुरू केली आहे. सुरुवातीला काही निवडक कर्मचाऱ्यांसोबत सुरू झालेली ही टेस्टिंग आता मोठ्या प्रमाणावर पोहोचली असून, सध्या सुमारे ८,००० हून अधिक कर्मचारी या सेवेचा वापर करून तिची चाचणी घेत आहेत. या अंतर्गत ग्राहकांना मिळणारा अनुभव (User Experience), डिलिव्हरीचा वेग आणि तांत्रिक बाबी कशा काम करतात, याचा सखोल आढावा कंपनीकडून घेतला जात आहे.विशेष म्हणजे, यासाठी फ्लिपकार्टच्या मूळ अॅपमध्येच एक स्वतंत्र 'टॅब' दिला जाणार आहे. म्हणजेच युजर्सना जेवण ऑर्डर करण्यासाठी वेगळे अॅप डाऊनलोड करण्याची किंवा उघडण्याची गरज भासणार नाही; एकाच अॅपवर शॉपिंग, क्विक कॉमर्स आणि फूड डिलिव्हरी असे सर्व पर्याय उपलब्ध असतील..रेस्टॉरंटपासून ते डिलिव्हरी नेटवर्कपर्यंत तयारीया नवीन सेवेसाठी फ्लिपकार्टने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. अहवालानुसार, कंपनी अनेक मोठ्या रेस्टॉरंट्ससोबत हातमिळवणी करत आहे. यामध्ये शासकीय पातळीवरील Open Network for Digital Commerce (ONDC) नेटवर्कवरील रेस्टॉरंट्स तसेच थेट कंपनीशी जोडले गेलेले खाद्यपदार्थ विक्रेते समाविष्ट असणार आहेत.तसेच, अन्नाची जलद आणि सुरक्षित डिलिव्हरी करण्यासाठी फ्लिपकार्ट आपली स्वतःची लॉजिस्टिक्स युनिट 'Ekart' च्या माध्यमातून एक स्वतंत्र डिलिव्हरी नेटवर्क तयार करत आहे. यामुळे फूड ऑर्डरचे व्यवस्थापन करणे कंपनीसाठी अधिक सोपे होणार आहे..Zomato आणि Swiggy समोर मोठे आव्हानसध्याच्या भारतीय मार्केटमध्ये फूड डिलिव्हरी आणि क्विक कॉमर्स क्षेत्रात झोमॅटो आणि स्विगी या दोन कंपन्यांचे एकछत्री राज्य पाहायला मिळते. अशा परिस्थितीत, फ्लिपकार्टसारख्या बलाढ्य ई-कॉमर्स कंपनीची या क्षेत्रात होणारी एन्ट्री बाजारातील समीकरणे पूर्णपणे बदलू शकते. फ्लिपकार्टचा आधीपासूनच असलेला मोठा ग्राहक वर्ग आणि भक्कम डिलिव्हरी जाळे यामुळे कंपनीला या क्षेत्रात मोठा फायदा होऊ शकतो.सुरुवातीच्या टप्प्यात या वर्षाच्या अखेरपर्यंत देशातील ५ ते ६ प्रमुख शहरांमध्ये ही सेवा सुरू करण्याची फ्लिपकार्टची योजना आहे. पण, कंपनीकडून अधिकृत लॉन्चिंग तारीख आणि शहरांची नावे जाहीर होण्याची सध्या प्रतीक्षा केली जात आहे. फ्लिपकार्टचे हे पाऊल ग्राहकांना किती पसंतीस पडते आणि फूड मार्केटमध्ये कितपत खळबळ माजवते, हे येणारा काळच ठरवेल..Amazon Great Indian Festival sale 2026: स्मार्टफोन्सवर ऑफरचा पाऊस; मिळणार भरघोस डिस्काउंट! पाहा कोणत्या फोनची किंमत किती? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.