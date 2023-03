New Car Tips

By

जर तुम्ही नवीन कार घेतली असेल, तर तुम्ही तिच्या देखभालीची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत अनेक वेळा ग्राहक उत्साहात कारची काळजी घेणे विसरतात आणि बिनदिक्कतपणे कार वापरण्यास सुरुवात करतात.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे दुचाकीपेक्षा कार सांभाळणे अवघड आहे. अशा परिस्थितीत, हवामानातील बदला अंतर्गत कोणत्याही वाहनाची देखभाल करणे आवश्यक आहे. हेही वाचा - नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

कारच्या मॅन्युअलवर लिहिलेल्या प्रत्येक गोष्टीची काळजी घ्या

बहुतेक लोक नेहमी एक चूक करतात की कारसोबत आलेले मॅन्युअल न वाचता ते घराच्या कोणत्यातरी कोपऱ्यात फेकून देतात. कारसोबत मॅन्युअलमध्ये सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी लिहिल्या असतात ज्या भविष्यात तुम्हाला उपयोगी पडू शकतात. त्यामध्ये कारची सर्व्हिसिंग आणि कारमध्ये किती टायर प्रेशर ठेवावे यासारख्या महत्त्वाच्या माहितीचा समावेश आहे.

कारमध्ये कोणतीही ऍक्सेसरी बसवण्यापूर्वी लक्षात घेण्यासारख्या गोष्टी

तसे, तुम्हाला या अॅक्सेसरीज काही कारमध्ये मिळतात, पण तुम्ही बाहेरून खरेदी करत असाल आणि कोणतीही अॅक्सेसरीज बसवून घेत असाल तर तुमच्या माहितीसाठी आम्ही तुम्हाला सांगतो की, आमच्या देशात कोणत्याही प्रकारच्या अॅक्सेसरीज बसवण्याची परवानगी नाही

कार पेंटची काळजी घ्या

जेव्हा तुम्ही नवीन कार खरेदी करता तेव्हा त्यावर स्क्रॅच असला तरी ते एक मोठे हायलाईट असते. अशा परिस्थितीत, हे नुकसान टाळण्यासाठी, तुम्ही कारवर सिरॅमिक कोटिंग लावू शकता. यामुळे तुमच्या कारचे धुळीपासून संरक्षण होईल.

वेळोवेळी सर्व्हिसिंग

तुमची नवीन कार नेहमी नवीन दिसावी आणि जास्त काळ टिकावी असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तिची वेळोवेळी सर्व्हिसिंग करणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त, लक्षात घ्या की तुम्हाला अधिक रॅश ड्रायव्हिंग टाळावे लागेल. जर तुम्ही जास्त रॅश ड्रायव्हिंग करत असाल तर त्याचा कारच्या कामगिरीवर परिणाम होतो.