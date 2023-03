STI Causes

मुंबई : STIs बद्दलचा सर्वात मोठा समज असा आहे की ते फक्त लैंगिक संबंधातून पसरतात. असे अजिबात नाही. याची अनेक कारणे असू शकतात. अनेक संशोधने देखील केली गेली आहेत जी असे सूचित करतात की या प्रकारच्या वैयक्तिक संसर्गाची इतर काही कारणे असू शकतात.

STIs च्या कारणांबद्दल संशोधन काय सांगते ?

नॅशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजिकल इन्फॉर्मेशन (NCBI) चे संशोधन एसटीआय कशामुळे होते हे स्पष्ट करते. हे संशोधन स्पष्टपणे सांगते की केवळ STI साठी सेक्स करणे आवश्यक नाही. (Causes of STI other than physical relation)

तोंडी संक्रमण, अल्कोहोलचा जास्त वापर, वेश्याव्यवसाय, अनुवांशिक समस्या, औषधांचा वापर, रेझर किंवा टूथब्रश, बॅक्टेरियाचा प्रसार, त्वचेपासून त्वचेच्या संसर्गामुळे देखील होऊ शकते.

STI कोणत्या प्रकारे होऊ शकते ?

१. चुंबन आणि तोंडी कृती

संशोधनाचा असा विश्वास आहे की जर तुमच्या जननेंद्रियामध्ये कोणत्याही प्रकारचे जीवाणू असतील तर ते तोंडी लैंगिक कृतीद्वारे देखील हस्तांतरित केले जाऊ शकतात.

त्याचप्रमाणे, जर तुमच्या तोंडाभोवती मुरुम किंवा जखम असेल तर त्याद्वारे बॅक्टेरियाचे संक्रमण होऊ शकते. तोंडाभोवती अशी कोणतीही पुरळ किंवा जखम असल्यास चुंबन घेणे आणि तोंडावाटे लैंगिक कृती करणे टाळावे.

२. रक्त संक्रमण

कट किंवा रक्त संक्रमणाद्वारे देखील STI होऊ शकतात. तोच तर्क इथे लागू होताना दिसतो ज्यामुळे एड्सचे जिवाणू पसरतात. एसटीआय जीवाणू दुखापत, कट किंवा रक्तप्रवाहाद्वारे थेट रक्तप्रवाहात प्रवेश करू शकतात.

३. ड्रग्ज आणि अल्कोहोलचा वापर

असे काही ड्रग्ज आहेत जी रक्तप्रवाहात कायमस्वरूपी बदल करतात. संशोधनानुसार, जर एखादी महिला जास्त ड्रग्स किंवा अल्कोहोल घेत असेल तर तिला एसटीआयचा धोका कायम राहतो. अशा परिस्थितीत, अनेक वेळा शरीरातच वेगळ्या प्रकारचे जीवाणू विकसित होतात.

४. टूथब्रश किंवा रेझर शेअर करणे

वैयक्तिक वस्तू शेअर केल्याने संसर्ग पसरण्याचा धोका आहे. जर कात पडली असेल किंवा त्वचेवर जखम झाली असेल तर बॅक्टेरिया रक्तप्रवाहात पसरू शकतात. हीच समस्या हिपॅटायटीस बी, सी आणि एचआयव्ही सारख्या संसर्गासाठी देखील लागू आहे.

५. त्वचा संक्रमण

जननेंद्रियाच्या चामखीळ, एचपीव्ही इत्यादींशी शारीरिक संबंध असल्यास एसटीआय पसरू शकते. कोणाच्या अंगावर खाज येत असेल किंवा जखमा झाल्या असतील तर त्याला स्पर्श करणे टाळावे. असे देखील होऊ शकते की ही सिफिलीसची पद्धत आहे.

याशिवाय, काही प्रकरणांमध्ये हे काही औषधाच्या ओव्हरडोजमुळे देखील होऊ शकते. जननेंद्रियाच्या भागात खाज सुटणे किंवा स्त्राव होणे, त्वचेचा संसर्ग, जननेंद्रियाच्या भागात कोणत्याही प्रकारचे चामखीळ दिसणे इत्यादी समस्या असल्यास डॉक्टरकडे जा.