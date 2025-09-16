विज्ञान-तंत्र

Gemini Retro Saree Trend होतोय खूप व्हायरल; पण फोटो बनवताना अजिबात करू नका 'या' 5 चुका, नाहीतर इमेज खराब होणारच

AI saree Trend : योग्य सुचनेनुसार विंटेज बॅकड्रॉप आणि स्टायलिज्ड लाइटिंगसह सिनेमॅटिक साडी पोर्ट्रेट तयार करते .परंतु अनेकदा चुकीचे इनपुट आणि अस्पष्ट प्रॉम्प्टमुळे विकृत चेहरे आणि मॅच न होणारे बॅकग्राऊंड तयार होते.
A 90s-style Bollywood-inspired AI saree portrait created with Gemini Nano Banana AI, featuring chiffon drapes, golden lighting, and cinematic background.

Yashwant Kshirsagar
  1. स्पष्ट व उच्च दर्जाचे फोटो वापरा, ग्रुप फोटो टाळा.

  2. प्रॉम्प्टमध्ये आवश्यक तेवढेच तपशील द्या—ना खूप अस्पष्ट, ना खूप ओव्हरलोड.

  3. चेहऱ्याची सुसंगतता आणि नाट्यमय बॅकग्राऊंड लक्षात ठेवा.

इंटरनेटवर सध्या गुगल जेमिनीच्या Nano Banana AI Saree Trend खूप प्रसिद्ध होत आहे. या ट्रेंडचा एक भाग म्हणून युजर्स इमेज एडिटिंग टूलच्या मदतीने त्यांचे सेल्फी ९० च्या दशकातील बॉलीवूड शैलीतील सिनेमॅटिक पोर्ट्रेटमध्ये बदलू शकतात. वापरकर्त्यांनी केलेले हे व्हायरल एडिट विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फिरत नाहीत. एडिट केलेल्या फोटोत वाऱ्यावर तरंगणाऱ्या शिफॉन साड्या, दाणेदार पोत आणि उबदार सोनेरी प्रकाशयोजना समाविष्ट आहे. हे फोटो योग्य एआय प्रॉम्प्टच्या मदतीने तयार केले आहेत. युजर्सनी तयार केलेल्या लोकप्रिय पोर्ट्रेटमध्ये पोल्का-डॉट डिझाइन, काळ्या पार्टी-वेअर साड्या आणि मऊ फुलांचे अॅक्सेंट अशा अनेक शैलींचा समावेश आहे जे ९० च्या दशकात लोकप्रिय होते.

