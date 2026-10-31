Global Warming: जागतिक तापमानवाढीचा वेग दुप्पट; पृथ्वीच्या तापमानात दशकात 0.35 अंशांनी वाढ

जागतिक तापमानवाढीचा वेग गेल्या दशकात लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. 1880 पासून आधुनिक तापमान नोंदी ठेवण्यास सुरुवात झाल्यानंतर पृथ्वी इतक्या वेगाने कधीही तापली नव्हती, असे नव्या अभ्यासातून समोर आले आहे. जर्मनीतील पॉट्सडॅम इन्स्टिट्यूट फॉर क्लायमेट इम्पॅक्ट रिसर्च (PIK) मधील संशोधकांनी हा अभ्यास केला आहे. या संशोधनाची माहिती ScienceDaily या संकेतस्थळाने दिली आहे..संशोधकांच्या मते, गेल्या दहा वर्षांत पृथ्वीचे तापमान दर दशकाला सुमारे 0.35 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. याउलट, 1970 ते 2025 या काळात तापमानवाढीचा सरासरी वेग दर दशकाला 0.2 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होता. म्हणजेच, गेल्या दशकात तापमानवाढीचा वेग जवळपास दुप्पट झाला आहे. .सगळे गाढ झोपेत असताना भारताने रचला अंतराळात इतिहास! रात्री ११:५१ वाजता नेमकं काय घडलं? ISRO ची मोठी कामगिरी!.या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी संशोधकांनी जगातील पाच प्रमुख तापमान नोंद प्रणालींचा अभ्यास केला. यामध्ये नासा (NASA), अमेरिकेची राष्ट्रीय महासागर आणि वातावरण प्रशासन संस्था (NOAA), HadCRUT, Berkeley Earth आणि ERA5 यांचा समावेश आहे.या सर्व प्रणालींमधील तापमानाच्या नोंदींचे विश्लेषण करण्यात आले..त्यातून प्रत्येक प्रणालीमध्ये तापमानवाढीचा वेग वाढल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे, नैसर्गिक हवामान बदलांमुळे तापमानात तात्पुरते होणारे चढ-उतार वगळल्यानंतरही हे निष्कर्ष कायम राहिले.या अभ्यासाचे प्रमुख लेखक आणि PIK चे संशोधक स्टीफन रहमस्टॉर्फ यांनी सांगितले, "2015 पासून जागतिक तापमानवाढीचा वेग वाढल्याचे 98 टक्क्यांहून अधिक सांख्यिकीय खात्रीने स्पष्ट झाले आहे. पाचही तापमान नोंद प्रणालींमध्ये हे निष्कर्ष समान आहेत.".होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत मृत्यूचा सापळा! भारतीय कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या जहाजाला आग, क्षेपणास्त्र हल्ल्याने खळबळ.अभ्यासात असेही आढळले की, तापमानवाढीचा वेग वाढण्याची चिन्हे 2013 किंवा 2014 पासूनच दिसू लागली होती. त्यामुळे अलीकडच्या काही वर्षांतील विक्रमी तापमानामुळेच हा निष्कर्ष समोर आला आहे, असे म्हणता येणार नाही.या अभ्यासाचे सहलेखक आणि अमेरिकेतील सांख्यिकी तज्ज्ञ ग्रँट फॉस्टर यांनी सांगितले, "2015 च्या आसपासपासून जागतिक तापमानवाढीचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे आता सांख्यिकीयदृष्ट्या सिद्ध करता येते.".या अभ्यासातून तापमानवाढीचा वेग वाढल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी त्यामागील नेमकी कारणे शोधणे हा संशोधनाचा मुख्य उद्देश नव्हता. तापमानवाढीचा वेग वाढल्याचे सिद्ध करणे आणि त्यामागील भौतिक कारणे शोधणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले..Global Warming: ‘सुपर एल निनो’मुळे १५ हजार मृत्यूचा धोका; शिकागो विद्यापीठाचा इशारा, जमीन आणखी तापणार.मात्र, तापमानवाढीचा हा वाढता वेग भविष्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. पृथ्वीचे तापमान असेच वेगाने वाढत राहिल्यास जागतिक तापमानवाढीची धोकादायक मर्यादा अपेक्षेपेक्षा लवकर गाठली जाऊ शकते. त्यामुळे हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी जगभरातील देशांना अधिक वेगाने आणि प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.