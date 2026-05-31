Gemini Omni ने बदलली व्हिडिओ एडिटिंगची दुनिया; AI वापरुन मिनिटात बनवा हवा तसा व्हिडिओ, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

भारतातील लाखो लोकांसाठी मोठी खुशखबर आहे. आता मोबाइलवर किंवा वेबवर फक्त बोलल्यासारखे व्हिडिओ बदलता येणार आहेत. गुगलच्या Gemini Omni ने हे शक्य केले आहे. कोणतेही एडिटिंग स्किल्सची गरज नाही. फक्त आपली इच्छा सांगायची आणि AI काम करायचे.Google I/O 2026 मधली खास घोषणागुगलने I/O 2026 इव्हेंटमध्ये ही शक्तिशाली सुविधा जगासमोर आणली. आता भारतीय यूजर्ससाठीही ती उपलब्ध झाली आहे. Gemini Omni फक्त व्हिडिओच नाही तर टेक्स्ट, इमेज, ऑडिओ आणि व्हिडिओ सर्वकाही समजून घेते. म्हणजे तुम्ही जे सांगाल ते AI व्यवस्थित समजून घेईल .एडिटिंग करायचे सोपे स्टेप्सएडिटिंग करणे अतिशय सोपे आहे. प्रथम तुमचा व्हिडिओ अपलोड करा. नंतर साध्या भाषेत सांगा की काय बदल हवा आहे. उदाहरणार्थ, "हा बॅकग्राऊंड समुद्र किनाऱ्यासारखा करा" किंवा "या ठिकाणी एक कार अॅड करा". Gemini थोड्या वेळात नवीन व्हिडिओ तयार करते. तुम्ही प्रीव्ह्यू पाहा आणि आवडल्यास सेव्ह करा. हे सर्व Gemini अॅप किंवा ब्राउजरमधून करता येईल..Gemini Omni फक्त छोटे बदल करत नाही. तो पूर्ण सीन फ्लो, पात्रे आणि सेटिंग एकसारखी ठेवतो. नवीन वस्तू किंवा पात्र जोडले तरी सर्वकाही नैसर्गिक दिसते. पार्श्वभूमी बदला, नवीन ऑब्जेक्ट घाला किंवा स्टाइल बदला सर्व काही सहज शक्य आहे. तुम्ही अनेक राउंडमध्ये बदल करू शकता आणि AI मागील सूचना लक्षात ठेवून सुसंगतता राखते..या AI मध्ये खास गोष्ट म्हणजे रिअल वर्ल्ड फिजिक्सची समज. व्यक्ती चालते, वस्तू पडतात, पाणी संथ गतीने वाहते. सर्व काही खऱ्या जीवनासारखे दिसते.. एकदम रीयल. शिवाय कथानक, आणि संस्कृतीची जाणीव असल्याने व्हिडिओ फक्त सुंदर नसून अर्थपूर्णही बनतो.फक्त व्हिडिओच नाही, फोटो, स्केच, रेफरन्स इमेज किंवा आवाजाचे सॅम्पल्सही वापरता येतात. लवकरच डिजिटल अवतार तयार करून तुमचा स्वतःचा व्हिडिओ आवाजासह बनवता येणार आहे. सध्या आवाजासाठी ऑडिओ रेफरन्स उपलब्ध आहे, पण पूर्ण व्हॉइस जनरेशन लवकरच येत आहे..प्रत्येक AI व्हिडिओवर गुगलचा अदृश्य SynthID वॉटरमार्क असतो. यामुळे कोणालाही हे AI जनरेटेड आहे की नाही हे कळते. हे Chrome आणि Google Search मध्येही दिसते. गुगल NVIDIA, OpenAI आणि ElevenLabs सारख्या कंपन्यांसोबत काम करत आहे जेणेकरून इंटरनेटवर विश्वासार्हता वाढेल..