Google फोटोची फ्री सेवा मिळणं होणार बंद; मोजावे लागणार पैसे

नवी दिल्ली - गूगलच्या (Google) गूगल फोटो सर्व्हिसमध्ये (Google photo Service) युजर्सना फोटो आणि व्हिडिओ सेव्ह करता येतात. आता युजर्सना गूगलने दणका दिला आहे. येत्या काही दिवसात या फ्री सर्व्हिससाठी युजर्सना पैसे मोजावे लागणार आहेत. आतापर्यंत गूगल फोटोच्या सर्व्हिससाठी चार्ज आकारला जात नव्हता. मात्र गूगलच्या नव्या पॉलिसीनुसार (google New Policy) युजर्सना 15 जीबी पेक्षा जास्त डेटा अपलोड केल्यास चार्ज द्यावा लागणार आहे. गूगलची ही पॉलिसी आधीपासून जीमेल (Gmail) आणि गूगल ड्राइव्हला (Google Drive) आधीपासूनच लागू आहे.

गूगलची नवीन पॉलिसी 1 जून 2021 पासून लागू केली जाणार आहे. त्यानुसार गूगल फोटो सर्व्हिसवर 15 जीबी पेक्षा जास्त डेटा अपलोड केल्यास 1 जून 2021 पासून युजर्सना पैसे आकारले जातील. यासोबत गूगलने असंही स्पष्ट केलं आहे की, जे युजर्स 1 जून 2021 च्या आधी जितका डेटा युज करतील त्यावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही. युजर्सनी आता यापुढे महत्वाचे आणि चांगले फोटोच सेव्ह करावेत असं गूगलने सांगितलं आहे.

A remarkable 28 billion new photos and videos are uploaded to Photos every week. To welcome even more of your memories and build Google Photos for the future, we are announcing a change to our storage policy.

Learn more here: https://t.co/SuS34HFjAu

