Google Android: गुगलने आणले ५ हाय-टेक फीचर्स! कारमध्ये फोन वापरताना चक्कर येणे बंद; 'मोशन असिस्ट' फीचर कसे करेल काम?

Google September Android Drop: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी गुगलने अँड्रॉइड युजर्सचा स्मार्टफोन हाताळण्याचा अनुभव पूर्णपणे बदलण्यासाठी ५ नवीन प्रगत AI फीचर्स जाहीर केले आहेत. 'सप्टेंबर अँड्रॉइड ड्रॉप' (September Android Drop) अंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या या अपडेटमध्ये थेट सिस्टीम युटिलिटीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) जोडण्यात आली आहे. यामुळे दैनंदिन कामे, मेसेजिंग आणि प्रवासादरम्यान स्क्रीन वापरणे अधिक सोपे, वेगवान आणि सोयीस्कर होणार आहे..गुगल अँड्रॉइड ड्रॉपमधील ५ नवीन प्रगत फीचर्सजेमिनी आयटम ट्रॅकिंग आणि 'फाइंड हब' (Gemini Item Tracking)आपण अनेकदा घरातील महत्त्वाच्या वस्तू जसे की पासपोर्ट, चाव्या किंवा कागदपत्रे ठेवून विसरतो. आता कोणत्याही ट्रॅकर टॅगशिवाय Google Gemini AI या वस्तू लक्षात ठेवण्यास मदत करेल.कसे करेल काम: युजर्स थेट आवाजाने "Hey Google, लक्षात ठेव मी माझा पासपोर्ट कपाटात ठेवला आहे" असे सांगू शकतात.फाइंड हब: जेमिनी ही माहिती 'फाइंड हब' मधील 'रिमेंबर्ड' (Remembered) टॅबमध्ये सेव्ह करेल, जी नंतर कधीही विचारून लगेच शोधता येईल..Google Maps New Features: गुगल मॅप्समध्ये येणार भन्नाट फीचर्स; नेव्हिगेशनसोबतच पूर्ण होणार 'ही' महत्त्वाची कामे!.मोशन असिस्ट (Motion Assist for Motion Sickness)चालत्या कार किंवा बसमध्ये मोबाईल स्क्रीन पाहिल्याने अनेकांना चक्कर येणे, डोके दुखणे किंवा मळमळ होणे (Motion Sickness) असा त्रास होतो. या समस्येवर गुगलने 'मोशन असिस्ट' हे नवीन टूल आणले आहे.हे फीचर स्क्रीनवर एक हलका ग्राफिक बबल ओव्हरले जोडते, जे वाहनाच्या वेगाशी आणि दिशेशी जुळवून हलते.यामुळे प्रवासादरम्यान डोळ्यांवर आणि मेंदूवर येणारा ताण कमी होऊन मळमळण्याचा त्रास टळतो..जेमिनी लाइव्ह गाईडेड व्हिजन (Gemini Live Guided Vision)दृष्टीहीन किंवा कमी दृष्टी असलेल्या (Blind and Low-Vision) लोकांसाठी हे अत्यंत उपयुक्त फीचर आहे.जेमिनी लाइव्ह च्या माध्यमातून युजर्स त्यांच्या फोनचा कॅमेरा चालू करून समोरील वातावरणाचे, वस्तूंचे किंवा बारिक अक्षरातील मजकुराचे थेट व्हॉइस रिडिंग आणि वर्णन (Voice Description) ऐकू शकतील..गुगल मेसेजमध्ये 'गुगल कीप'चे एकत्रीकरण (Google Keep in Messages)आता गुगल मेसेज ॲपमध्ये चॅटिंग करताना युजर्सना थेट 'Google Keep' मधील नोट्स वापरता येतील.याद्वारे मित्र किंवा कुटुंबासोबत चॅट बॉक्स न सोडता थेट किराणा मालाची यादी (Grocery List) किंवा प्रवासाचे प्लॅनिंग शेअर आणि रिअल-टाइम एडिट करता येईल.कस्टम चॅट थीम्स (Custom Chat Themes)मेसेजिंग अधिक वैयक्तिक आणि स्टायलिश बनवण्यासाठी गुगलने अधिकृतपणे 'कस्टम चॅट थीम्स' फीचर रोलआउट केले आहे.युजर्स आता प्रत्येक वैयक्तिक चॅटसाठी स्वतंत्र बॅकग्राउंड थीम्स आणि त्याला मॅचिंग असणारे टेक्स्ट बबल्स (Text Bubbles) सेट करू शकतील..Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स... .हे फीचर्स कधी आणि कोणाला मिळणार?गुगलच्या अधिकृत माहितीनुसार, हे नवीन अपडेट्स टप्प्याटप्प्याने अँड्रॉइड युजर्ससाठी रोलआउट केले जात आहेत. हे फीचर्स केवळ नवीन फ्लॅगशिप फोन्सपुरते मर्यादित नसून जुन्या अँड्रॉइड स्मार्टफोन्सवरही उपलब्ध होणार आहेत. युजर्स आपल्या फोनच्या 'सिस्टीम सेटिंग्ज' मध्ये जाऊन सॉफ्टवेअर अपडेट तपासून हे फीचर्स वापरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.