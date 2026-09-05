विज्ञान-तंत्र

Google Android: गुगलने आणले ५ हाय-टेक फीचर्स! कारमध्ये फोन वापरताना चक्कर येणे बंद; 'मोशन असिस्ट' फीचर कसे करेल काम?

Google Gemini Upgrade: 'सप्टेंबर अँड्रॉइड ड्रॉप' अंतर्गत गुगलचे मोठे अपडेट; प्रवासातील मळमळ रोखण्यापासून ते हरवलेल्या वस्तू शोधण्यापर्यंत मिळणार मदत....
Motion Sickness to Item Tracking: Google Unveils 5 Game-Changing Android Features

Motion Sickness to Item Tracking: Google Unveils 5 Game-Changing Android Features

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Google September Android Drop: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी गुगलने अँड्रॉइड युजर्सचा स्मार्टफोन हाताळण्याचा अनुभव पूर्णपणे बदलण्यासाठी ५ नवीन प्रगत AI फीचर्स जाहीर केले आहेत. 'सप्टेंबर अँड्रॉइड ड्रॉप' (September Android Drop) अंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या या अपडेटमध्ये थेट सिस्टीम युटिलिटीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) जोडण्यात आली आहे. यामुळे दैनंदिन कामे, मेसेजिंग आणि प्रवासादरम्यान स्क्रीन वापरणे अधिक सोपे, वेगवान आणि सोयीस्कर होणार आहे.

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