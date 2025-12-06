Google Year In Search: चॅटजीपीटी ते जेमिनी एआयपर्यंत भारतात सर्वाधित सर्च झालेले टॉप AI ट्रेंड फोटो, पाहा एका क्लिकवर

Year End 2025: या वर्षभरात भारतीयांनी सर्वाधिक सर्च केलेले AI ट्रेंडने लोकप्रियता मिळवली आहे. चॅटजीपीटीपासून ते जेमिनी एआयपर्यंत, देशभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची लोकप्रियता प्रचंड वाढली असून यूजर्संच्या सर्च हॅबिट्समध्ये याचा ठसा उमटला आहे. एआयफोटोमएउडिटिंग, डूडल आर्ट, रिअॅलिस्टिक इमेजेस, व्हॉइस-टू-टेक्स्ट, एआय चॅटबॉट्स आणि स्मार्ट असिस्टंट यांसारख्या तंत्रज्ञानांनी भारतीयांना अक्षरशः भुरळ घातली. विशेष म्हणजे जे टूल्स काही वर्षांपूर्वी फक्त टेक-लव्हर्समध्ये लोकप्रिय होते, ती आता सामान्य यूजर्संच्या दैनंदिन गरजेचा भाग बनली आहेत. विविध एआय फोटो ट्रेंड्स, पर्सनलाइज्ड प्रॉम्प्ट्स आणि व्हायरल जनरेटिव्ह एआय फिचर्समुळे Google सर्चवर संबंधित शोधांमध्ये प्रचंड वाढ झाली. .Google Geminiयादीत सर्वात वरती गुगल जेमिनी आहे. जो कंपनीचा प्रमुख एआय मॉडेल आहे. भारतात जेमिनी हे त्याच्या बहुभाषिक क्षमता आणि गुगल सर्च, वर्कस्पेस आणि अँड्रॉइडच्या “एआय मोड” मधील एकात्मिकतेमुळे घराघरात लोकप्रिय झाले. विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि निर्माते पीडीएफ सारांशित करण्यापासून ते सहलींचे नियोजन करण्यापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी त्यावर अवलंबून होते. Gemini AI Photoजेमिनी एआय फोटो टूल हे 2025 च्या सर्वात व्हायरल फिचरपैकी एक होते. ते यूजर्संना साध्या मजकूर प्रॉम्प्ट वापरून फोटो खास,सुंदर आणि दुरुस्त करण्यासाठी किंवा पूर्णपणे पुन्हा डिझाइन करण्यास मदत करतो. .Grokया एआय टूलचा वापर फोटो बनवणे, कन्टेंट बनवणे यासारख्या अनेक गोष्टींसाठी करण्यात आला. अनेक यूजर्स माहिती जाणून घेण्यासाठी देखील याचा वापर करतात.Deepseekचीनच्या डीपसीकने 2025 मध्ये आपल्या शक्तिशाली एआय मॉडेलने जगासमोर आणले. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेत्यांनी मान्यता दिल्याने, यूजर्स, गुंतवणूकदार आणि माध्यमांनी त्याची क्षमता शोधून काढली आणि भारतात त्याचे लक्ष लवकरच वेधून घेतले. त्याची परवडणारी क्षमता सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या एआय बाजारपेठांपैकी एकामध्ये हा एक चर्चेचा विषय बनला..Perplexity:Perplexity एक एआय शोध इंजिन आणि चॅटबॉट आहे. जो इंटरनेटवरुन माहिती देते. तसेच सार्ससंबंधित उत्तर देते. याचा सर्वाधिक फायदा विद्यार्थ्यांना झाला.Google AI Studioभारतातील वाढत्या डेव्हलपर इकोसिस्टममुळे गुगल एआय स्टुडिओ चर्चेत आला. जेमिनीच्या एपीआयमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मुख्य प्लॅटफॉर्म म्हणून, ते एआय-संचालित अनुप्रयोगांसह प्रयोग करणाऱ्या कोडर्स आणि स्टार्टअप्ससाठी एक लोकप्रिय ठिकाण बनले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात Search Interest बनला..Year End 2025: करा 'या' 5 हेल्थ टेस्ट, आजार ओळखणे होईल सोपे .ChatGPT नवीन मॉडेल्स जगात येत असूनही, ChatGPT हे सर्वात ओळखण्यायोग्य AI नावांपैकी एक राहिले. कन्टेंट, फोटो आणि ऑडिओ जनरेशन सारख्या मल्टीमॉडल फिचरसह GPT-5 च्या आगमनाने उत्साह पुन्हा जागृत केला आणि ते वर्षातील सर्वाधिक सर्च केलेल्या यादीत नोंदवल्या गेले.ChatGPT Ghibli Art 2025 मधील एक आनंददायी ट्रेंड म्हणजे चॅटजीपीटीचा घिबली-स्टाइल आर्ट. भारतीयांनी प्रवासाचे फोटो,कपल पोर्ट्रेट आणि फेस्टीव्हल स्नॅपशॉट स्वप्नाळू अॅनिम-प्रेरित दृश्यांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी याचा वापर केला. इंस्टाग्राम आणि पिंटरेस्टने या क्रेझला वाढवले, ज्यामुळे ते क्रिएिव्ह फॉरमॅट बनले..Flowफ्लो, हे आणखी एक एआय टूल आहे, ज्याने वर्कफ्लो आणि क्रिएटिव्ह प्रकल्पांना सुलभ करण्याच्या क्षमतेमुळे लोकप्रियता मिळवली. जेमिनी किंवा ग्रोकपेक्षा कमी व्हायरल असले तरी, उत्पादकता-केंद्रित एआय सोल्यूशन्स शोधणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये त्याने एक स्थान निर्माण केले.Ghibli Style Imageसोशल मिडियावर घिबली स्टाईल इमेजने धुमाकुळ घातला. सर्वांनी हा फोटो ट्रेंड फॉलो केला. घिबली स्टाइल फोटो बनवून सर्वांनी सोशल मिडियावर लाखो लाइक्स मिळवले..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.