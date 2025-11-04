E-Aadhaar App : भारत सरकार लवकरच एक क्रांतिकारी पाऊल उचलत आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) 'ई-आधार' नावाचे नवीन मोबाईल अॅप लाँच करणार आहे. या अॅपमुळे लाखो नागरिकांना आधार केंद्रांच्या लांब रांगा आणि वाट पाहण्याचा त्रास कायमचा संपेल. आता तुमच्या स्मार्टफोनवरूनच जन्मतारीख, निवासी पत्ता आणि मोबाईल नंबर अपडेट करता येणार आहे. हे अॅप एआय आणि फेस आयडी तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असल्याने, अपडेट प्रक्रिया फास्ट, सुरक्षित आणि सोपी होणार आहे..या अॅपची खासियत काय?पूर्वी आधार अपडेटसाठी आधार केंद्रात जाऊन तासंतास रांगा लावाव्या लागत होत्या. आता घरी बसूनच हे काम पूर्ण होईल. जन्मतारीख किंवा वय बदलायचे असेल, पत्ता अपडेट करायचा असेल किंवा आधारशी जोडलेला मोबाईल नंबर बदलायचा असेल सर्व काही फक्त काही क्लिकमध्ये करता येणार. मात्र बायोमेट्रिक अपडेट्स जसे फिंगरप्रिंट्स किंवा आयरीस स्कॅन अजूनही केंद्रातच करावे लागतील. पण रोजच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे अॅप पुरेसे आहे.(How to use E-Aadhaar App on mobile).Tata Bike : टाटांचे स्वप्न झाले पूर्ण! लॉन्च केली 200cc हायब्रिड बाइक; दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त 17 हजार..कुठे खरेदी कराल? पाहा.एआय आधारित स्मार्ट आयडेंटिफिकेशन सिस्टम (एसआयएस) आणि फेस आयडी पडताळणीमुळे फसवणूक रोखली जाईल. अपडेट करण्यापूर्वी तुमचा चेहरा स्कॅन होईल, ज्यामुळे अनधिकृत बदल अशक्य होतील. दुर्गम भागातील लोकांसाठी ही सुविधा वरदान ठरेल, कारण आधार डेटाचा गैरवापर थांबेल.अपडेटसाठी वैध सरकारी कागदपत्रांचा वापर करता येईल. पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्समधून थेट डेटा टाइप करा, अॅप ऑटोमॅटिक पडताळणी करेल. कागदपत्रांचा ढिगारा घेऊन फिरण्याची गरज नाही. ग्रामीण भागातील नागरिकांना हे विशेष फायदेशीर ठरेल..DMart Sale : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच डीमार्टचा स्पेशल सेल सुरू; 70-80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स..सगळंकाही स्वस्त पाहा एका क्लिकवर.अॅप लाँच होण्यापूर्वी काय करावे?स्मार्टफोन अपडेट ठेवा, आधारशी जोडलेला नंबर तयार ठेवा आणि वैध कागदपत्रे स्कॅन करून ठेवा. लाँचनंतर लगेच इंस्टॉल करा आणि आधार केंद्रांना रामराम म्हणा..हे अॅप डिजिटल इंडियाच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. लाखो लोकांचा वेळ वाचेल, प्रक्रिया सुलभ होईल आणि सुरक्षितता वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.