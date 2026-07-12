NGO साठी सुवर्णसंधी! HCL Foundation देणार 24 कोटी रुपयांचे अनुदान; अर्ज प्रक्रिया सुरू, पाहा सविस्तर

HCLटेक ग्रँटच्या 12 व्या आवृत्तीसाठी HCL फाउंडेशनकडून अर्ज आमंत्रितपाणी, जैवविविधता, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांतील परिवर्तन घडवणाऱ्या प्रकल्पांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना24 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.भारत, जून 2026: भारतातील जागतिक तंत्रज्ञान कंपनी HCLटेकच्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांचे काम पाहणाऱ्या HCL फाउंडेशनने HCLटेक ग्रँटच्या बाराव्या आवृत्तीची घोषणा केली, ज्या उपक्रमातून भारतातील स्वयंसेवी संस्थांना ग्रामीण भारतात शाश्वत आणि समुदायाच्या नेतृत्वाखाली बदल घडवून आणण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. .पाणी, जैवविविधता, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये ग्रामीण भागाचा कायापालट करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी एका प्रतिष्ठित ज्युरीकडून निवडलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना एकूण 24 कोटी रुपये दिले जातील. यातील प्रत्येक क्षेत्रातील चार विजेत्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येकी 5 कोटी रुपये मिळतील, तर इतर आठ स्वयंसेवी संस्थांना त्यांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपये दिले जातील. www.hclfoundation.org/hcltech-grant या संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 जून 2026 ही आहे..GOAT Sale : आज संपतोय सेल! फक्त 7 हजारात खरेदी करा 7000mAh बॅटरीवाला दमदार मोबाईल; 50MP सेल्फी कॅमेरा, 'इथे' सुरुय ऑफर.HCL फाऊंडेशनच्या संचालिका डॉ. निधी पुंधिर म्हणाल्या, “तळागाळात काम करणाऱ्या संस्था त्यांच्या भागातील लोकांशी जवळून जोडलेल्या असल्याने सर्वात जास्त बदल घडवून आणणारे उपाय हे यांच्याकडूनच दिले जाऊ शकतात यावर HCLफाऊंडेशनचा विश्वास आहे. .HCL टेक ग्रँटच्या या आवृत्तीद्वारे, स्वयंसेवी संस्थांना त्यांच्यातील क्षमता दाखवण्यासाठी, त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा विस्तार करण्यासाठी आणि असा शाश्वत बदल घडवून आणण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळवून देणे हा आमचा उद्देश आहे, ज्यामुळे देशाभरातील लोकांचे जीवन सुधारेल आणि समाज मजबूत होईल. भारताच्या विकासाच्या प्रवासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या आणि सकारात्मक प्रभाव पाडणाऱ्या संस्थांसोबत भागीदारी करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.”.Viral Video Truth : मोबाईलमधील चिनी अॅप्स खरोखर ATM मशीन कंट्रोल करू शकतात? व्हायरल व्हिडिओमागचं सत्य पाहा.HCLटेक ग्रँटच्या मदतीने चालणाऱ्या प्रकल्पांनी गेल्या काही वर्षांत शाश्वत विकासाला मोठी गती दिली आहे, ज्यातून भारतातील 61,000 पेक्षा जास्त गावांमधील 2.3 दशलक्ष लोकांच्या जीवनाचा दर्जा वाढला आहे. या अनुदानातून मिळालेल्या निधीमुळे राबवलेल्या उपक्रमांद्वारे 3 लाखांहून अधिक रोपांची लागवड झाली आहे,68,300 हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीला नवसंजीवनी मिळाली आहे आणि CO2 म्हणजेच कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात 67,000 टनांपेक्षा जास्त घट झाली आहे..HCLफाऊंडेशनने आतापर्यंत HCL टेक ग्रँटच्या माध्यमातून 203 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी देण्याचे वचन दिले आहे. या ग्रँटच्या 11 व्या आवृत्तीमध्ये राजस्थानमधील ग्रामीण विकास विज्ञान समिती (GRAVIS), झारखंडमधील लाईव्ह फाउंडेशन, मिझोराममधील गुडविल फाउंडेशन आणि राजस्थानमधील महिला जन अधिकार समिती यांची प्रत्येकी 5 कोटी रुपयांच्या ग्रँटसाठी निवड करण्यात आली होती. .Tata Motors Launch : टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा! Ultra Prime आणि Starbus Prime बस रेंज भारतात लॉन्च.यामध्ये थरच्या वाळवंटात पाणी साठवणे, झारखंडमध्ये जैवविविधतेचे संवर्धन करणे, मिझोराममध्ये आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढवणे आणि राजस्थानमध्ये शिक्षणाच्या माध्यमातून स्त्री-पुरुष समानता निर्माण करणे अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे..HCLफाऊंडेशनने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) देश उभारणीत कसं योगदान देऊ शकते, यावर चर्चा करण्यासाठी देशभरातील स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञ, सरकार, कंपन्या आणि धोरणकर्त्यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याच्या उद्देशाने HCLटेक ग्रँट आवृत्ती 12 च्या पॅन इंडिया परिसंवादांची घोषणा केली आहे. या वर्षी, हे परिसंवाद भुवनेश्वर, चेन्नई, नागपूर आणि दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.