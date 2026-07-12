विज्ञान-तंत्र

NGO साठी सुवर्णसंधी! HCL Foundation देणार 24 कोटी रुपयांचे अनुदान; अर्ज प्रक्रिया सुरू, पाहा सविस्तर

ग्रामीण भारतासाठी HCLTech Grant 2026 ची घोषणा; पाणी, आरोग्य, शिक्षण प्रकल्पांना मिळणार कोट्यवधींचे अनुदान
HCL Foundation has opened applications for the 12th edition of HCLTech Grant 2026, offering ₹24 crore in funding to NGOs driving sustainable development projects in rural India.

HCL Foundation has opened applications for the 12th edition of HCLTech Grant 2026, offering ₹24 crore in funding to NGOs driving sustainable development projects in rural India.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारत, जून 2026: भारतातील जागतिक तंत्रज्ञान कंपनी HCLटेकच्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांचे काम पाहणाऱ्या HCL फाउंडेशनने HCLटेक ग्रँटच्या बाराव्या आवृत्तीची घोषणा केली, ज्या उपक्रमातून भारतातील स्वयंसेवी संस्थांना ग्रामीण भारतात शाश्वत आणि समुदायाच्या नेतृत्वाखाली बदल घडवून आणण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
India
ngo